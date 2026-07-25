Los cocineros vascos coinciden: "La mejor tarta de queso no se hace solo con Philadelphia, también lleva 75 g de queso azul y 300 ml de nata"

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La tarta de queso se ha ganado un lugar fijo entre los postres favoritos en España. Su textura cremosa, la facilidad con la que se prepara y la enorme variedad de elaboraciones dentro del recetario español, explican que aparezca en restaurantes y cafeterías de todo el país.

Aun así, algunos cocineros han querido alejarse de la versión más clásica. Eneko Atxa de Azurmendi y Samantha Vallejo-Nágera coinciden en incorporar un ingrediente clave para aportar más intensidad al sabor final: queso azul.

El cocinero vasco compartía hace unos meses en sus redes sociales una de sus tartas favoritas. La receta está inspirada en las que preparaban en Zuberoa, el histórico restaurante de los hermanos Arbelaitz.

La gran diferencia frente a otras tartas de queso está en la mezcla utilizada para preparar la masa. Eneko Atxa combina varios lácteos y añade Urdiña, un queso azul con mucha personalidad: "Nosotros usamos queso urdiña, un queso azul, queso crema, huevos de caserío, azúcar y un poquito de harina", explica el chef.

Con esta combinación se consigue una tarta cremosa, pero también bastante más intensa que las elaboradas únicamente con queso crema. El queso azul aporta un sabor más profundo y ligeramente salino. Así, cada porción mantiene la suavidad habitual de este postre, aunque con un carácter mucho más marcado.

El reposo es importante

La elaboración no requiere demasiados ingredientes, pero sí prestar atención al horneado y al tiempo de reposo. Atxa insiste en que ambos pasos son decisivos para conservar la textura.

"Lo dejamos reposar unas horillas. Nos puede quedar templada o la podemos dejar enfriar si queremos también, para desmoldar seguido, porque si no, no vamos a conseguir que quede esa textura super cremosa, pero firme", asegura.

Ingredientes de la tarta de queso Ingredientes de la tarta de queso Queso Philadelphia, 600 g

Queso Urdiña, 75 g

Huevos, 4 unidades

Nata líquida, 300 ml

Azúcar, 180 g

Harina, 1 cucharada Paso 1 Precalentamos el horno a 200 grados. Paso 2 Mezclamos todos los ingredientes hasta conseguir una masa homogénea. Paso 3 Vertemos la mezcla en un molde de unos 20 centímetros forrado con papel de horno. Paso 4 Horneamos durante unos 30 minutos sin tapar. Paso 5 Sacamos la tarta y la cubrimos con papel de aluminio. Paso 6 Introducimos de nuevo en el horno durante 10 minutos más. Paso 7 Retiramos y dejamos reposar al menos una hora antes de desmoldar.

Por otro lado, desmoldarla demasiado pronto puede hacer que pierda estabilidad. En cambio, dejarla reposar permite que el centro se asiente sin renunciar a esa consistencia suave que busca el cocinero.

Samantha Vallejo-Nágera también ha utilizado queso azul en sus recetas de tarta de queso. La chef y jurado de MasterChef España recurre a este ingrediente para reforzar el sabor sin cambiar la esencia del postre.

Por qué elegir queso Urdiña

Gran parte del resultado depende del queso elegido. El Urdiña se elabora con leche pasteurizada de oveja latxa, una raza propia del País Vasco y Navarra muy valorada por la calidad de su leche.

Es un queso azul de pasta blanda, corteza lavada y textura cremosa. Su sabor es intenso, aunque resulta más equilibrado que el de otros quesos azules como el Cabrales o el Picón.

Esa suavidad permite que se integre bien con la nata y el queso crema. Aporta personalidad, pero sin llegar a dominar por completo el resto de los ingredientes.

El resultado es una tarta con un sabor más lácteo, profundo y reconocible. En definitiva, una versión pensada para quienes buscan que la tarta de queso sepa realmente a queso.