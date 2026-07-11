Melani, dueña de una lavandería en España: "Tenemos 1.300 € de gastos y facturamos hasta 6.000 € en un mes"

En España, el negocio de las lavanderías continúa creciendo con fuerza. El sector ya mueve más de 300 millones de euros al año, de los que más de 236 millones proceden del formato de autoservicio.

Su presencia también se ha multiplicado en los últimos años. Actualmente, hay más de 1.700 establecimientos repartidos por el país y el número de locales ha aumentado un 62 % en apenas cinco años.

Un modelo que atrae cada vez a más autónomos que buscan poner en marcha su propio negocio. Entre ellos se encuentra Melani García, conocida en TikTok como @melashgarcia, quien ha mostrado en varios vídeos cómo fue su experiencia al abrir una lavandería de autoservicio.

Una creadora de contenido que, al igual que ya han hecho muchos emprendedores, también se ha lanzado a mostrar con cifras reales cómo fue montar desde cero su negocio, así como también las dificultades, desembolso inicial y ganancias que implicó. Un proceso que ha compartido con total transparencia en varios de sus vídeos.

En uno de ellos, la creadora de contenido pone un ejemplo sobre el tiempo necesario para recuperar la inversión inicial: "Si tu inversión es de 60.000 euros, en cuanto tú empieces a rodar en base a la maquinaria que has comprado, ya vas a ver en cuanto tiempo. En una media de 4 años vas a recuperar los 60.000 euros", explica.

Asegura que su experiencia ha sido diferente a esa estimación general. Y es que, gracias a las condiciones de su proyecto, espera recuperar el dinero pendiente en un plazo bastante más corto. "Tenemos que devolver 20.000 de inversión así que en año y medio lo tendríamos recuperado", asegura.

Melani también ha aprovechado sus vídeos para compartir algunos de los errores que, según reconoce, cometió al iniciar el negocio con el objetivo de que otros emprendedores puedan evitarlos. Uno de ellos estuvo relacionado con la compra de la maquinaria, que suele representar la mayor parte de la inversión inicial.

"Compré un pack a la franquicia que cogimos nosotros y con la que nos fue mal, pagué como 33.000 euros, pero si vas directamente al fabricante te saldrán más baratas", comenta. Con esta experiencia recomienda comparar distintas opciones antes de tomar una decisión, ya que acudir directamente al fabricante puede suponer un importante ahorro en el coste de los equipos.

La emprendedora también recuerda que la rentabilidad de una lavandería de autoservicio varía según la época del año y que los ingresos no se mantienen constantes. "Los ingresos no son iguales en invierno que en verano, va por temporadas y los tres meses de verano son los más bajos", explica.

No obstante, añade que "en el caso de que haya turismo en la ciudad, en verano los turistas pueden compensar esos meses más bajos", por lo que considera que la ubicación del local puede marcar una diferencia importante.

Además de hablar de la inversión inicial, Melani ha compartido en otros vídeos cuáles fueron los gastos fijos que tuvo que afrontar durante los primeros meses de actividad.

Cuánto cuesta mes a mes

"En apenas tres meses mis gastos fijos fueron 500 euros de alquiler, autónomos (80 euros) que luego subirá, gestoría 88 euros, luz 150 euros, gas 150 euros, agua 50 euros, productos 100 euros, domótica 50 euros, seguro 50 euros, préstamo 80 euros y esto suma 1306 euros de gastos fijos", detalla.

A esa cantidad añade los 1.000 euros mensuales correspondientes al préstamo solicitado para poner en marcha el negocio, por lo que el desembolso total ronda los 2.300 euros al mes.

A pesar de esos costes, la emprendedora asegura que el negocio empezó a generar ingresos desde el principio. "Nos sobró dinero, que hicimos como que no existía porque pensamos en el IVA, en la temporada baja...", explica. Una decisión que, según cuenta, les permitió afrontar los primeros meses con mayor tranquilidad y crear un pequeño colchón para los gastos que pudieran surgir.

Melani insiste en que quienes estén pensando en emprender no deben fijarse únicamente en la facturación. También hay que tener en cuenta los gastos variables y asumir que la rentabilidad no llega de un día para otro. "El pensamiento al comienzo tiene que ser el de pagar gastos y quitar el préstamo lo antes posible. En teoría el progreso irá a más", señala.

"Este negocio es un tipo de negocio para tenerlo como extra. Hay meses que solo dan para cubrir gastos y otros que pueden llegar a los 4.000 o 6.000 euros de facturación. Pero depende de muchos factores", concluye.