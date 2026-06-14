Los chefs andaluces coinciden: "El pescado frito no se hace con pan rallado ni huevo, ponle 50 g de harina de trigo"

Pocas recetas están tan arraigadas en la gastronomía española como el pescado frito. Presente en bares, chiringuitos y hogares de todo el país, especialmente en Andalucía y, más ahora, que ya está aquí el buen tiempo.

Sin embargo, este plato, aparentemente sencillo, esconde numerosos detalles que marcan la diferencia entre una fritura corriente y una verdaderamente excepcional.

Aunque muchas personas recurren al clásico rebozado de huevo y pan rallado para conseguir una textura crujiente, uno de los mayores expertos en cocina marinera de España asegura que esa no es la mejor opción.

Se trata de Ángel León, conocido popularmente como el "chef del mar", que ha revolucionado la forma de entender los productos marinos gracias a su constante investigación gastronómica.

El cocinero andaluz, distinguido con cinco estrellas Michelin, defiende una técnica diferente que, según explica, permite respetar mucho mejor el sabor original del pescado y conseguir una fritura más ligera y crujiente.

La harina que cambia todo

Para Ángel León, uno de los errores más frecuentes al preparar pescado frito consiste en utilizar una única harina o recurrir a rebozados demasiado pesados.

El chef apuesta por una mezcla elaborada con tres tipos de harina que, combinadas a partes iguales, generan una textura especialmente ligera y crujiente.

La fórmula incluye harina de trigo, harina de garbanzo y harina especial para freír. Según explica el cocinero, esta combinación favorece una cobertura fina que protege el pescado durante la fritura sin ocultar su sabor natural. El resultado es una capa dorada y crujiente que mantiene el interior jugoso y permite apreciar mejor las características propias de cada especie.

Otro de los consejos del experto tiene que ver con el lavado del pescado antes de cocinarlo. El chef insiste en que nunca debería enjuagarse bajo el grifo con agua dulce. A su juicio, este gesto tan habitual elimina parte de los matices marinos que hacen especial al producto.

Por eso recomienda manipular el pescado lo menos posible y respetar al máximo sus propiedades originales. Una vez limpio y preparado, basta con pasarlo por la mezcla de harinas y llevarlo al aceite cuando este haya alcanzado la temperatura adecuada.

La paciencia, asegura, es otro ingrediente fundamental. Introducir el pescado demasiado pronto puede provocar que absorba más aceite del necesario y pierda parte de su textura.

El aceite y la temperatura

Tan importante como la harina es la elección de la grasa utilizada para freír. Ángel León apuesta claramente por el aceite de oliva, un ingrediente que forma parte de la tradición culinaria española y que ofrece una gran estabilidad a altas temperaturas.

Cuando el aceite está suficientemente caliente, la cobertura se sella rápidamente y evita que el pescado absorba exceso de grasa. De esta forma se consigue una fritura más ligera y agradable al paladar.

Pescado frito. iStock

Además, el cocinero recomienda evitar manipulaciones innecesarias durante la cocción. Cuanto menos se mueva el pescado dentro de la sartén o freidora, mejor será el resultado final.

Otro detalle que suele llamar la atención es su forma de consumirlo. El chef defiende disfrutar del pescado con las manos y aprovechar al máximo todas sus partes, incluida la piel, siempre que la especie y la preparación lo permitan. Se trata de una filosofía culinaria basada en el aprovechamiento integral del producto y en el respeto por los ingredientes procedentes del mar.

Los mejores pescados fritos

No todas las especies ofrecen el mismo resultado cuando se cocinan en abundante aceite. Algunas destacan especialmente por su textura, su contenido graso o su capacidad para mantenerse jugosas durante la fritura.

Entre las favoritas se encuentran los boquerones, uno de los grandes clásicos de la cocina mediterránea. Su pequeño tamaño permite freírlos enteros y conseguir un exterior muy crujiente sin perder ternura en el interior.

También destaca la pescadilla, cuya carne blanca y delicada ofrece resultados excelentes tanto en piezas enteras como en pequeños lomos. Las sardinas son otra de las opciones preferidas por los amantes del pescado frito. Su intenso sabor y su jugosidad natural las convierten en una apuesta segura para quienes buscan una receta sencilla y llena de personalidad.

La merluza continúa siendo una de las alternativas más populares gracias a su textura firme y a su sabor suave. Además, resulta especialmente cómoda para quienes prefieren pescados con pocas espinas.

El bacalao también ocupa un lugar destacado en este tipo de elaboraciones. Su carne consistente soporta perfectamente la fritura y crea un interesante contraste entre la superficie crujiente y el interior jugoso.

Para quienes buscan opciones más sofisticadas, el rape o el salmonete ofrecen resultados espectaculares. Ambos conservan muy bien su textura durante la cocción y aportan sabores más intensos que elevan cualquier receta.

Sea cual sea la especie elegida, Ángel León tiene claro que la clave no está en ocultar el producto bajo capas de rebozado, sino en respetar su esencia. Y para lograrlo, basta con una buena mezcla de harinas, aceite de calidad y el tiempo justo de fritura.