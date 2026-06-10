Los cerveceros coinciden: la espuma de la cerveza no es decoración; mantiene la caña fría y conserva su sabor

La espuma actúa como una barrera natural que ayuda a conservar el gas, la temperatura y el aroma de la cerveza durante más tiempo.

Pedir una caña bien tirada es una costumbre muy arraigada en España, pero todavía hay quien piensa que la espuma solo sirve para ocupar espacio en el vaso. Sin embargo, los expertos del sector cervecero insisten en que cumple una función mucho más importante.

Lejos de ser un simple elemento decorativo, la espuma protege la bebida y contribuye a conservar algunas de sus principales características. De hecho, una cerveza servida sin una capa adecuada puede perder parte de su frescura antes incluso de que el consumidor termine el primer sorbo.

Según explica Cerveceros de España, la espuma funciona como una especie de barrera natural que ayuda a mantener la calidad de la cerveza desde que sale del grifo hasta que llega al final del vaso.

Por qué la espuma es tan importante

La principal misión de la espuma es evitar que el gas carbónico escape demasiado rápido. Gracias a esa fina capa de burbujas, la cerveza mantiene durante más tiempo su efervescencia y su sensación de frescor.

Pero sus beneficios no terminan ahí. Los especialistas recuerdan que también actúa como un aislante térmico que dificulta que la bebida aumente de temperatura, algo especialmente útil durante los meses de verano.

Además, ayuda a conservar los compuestos aromáticos procedentes del lúpulo, evitando que se disipen con rapidez y haciendo que cada trago mantenga prácticamente el mismo aroma y sabor que el primero.

Por este motivo, una espuma consistente no es un defecto ni un exceso del camarero, sino una parte esencial de una caña bien servida.

Cómo saber si una caña está bien tirada

La espuma también ofrece pistas sobre la calidad del servicio recibido en el bar.

Cerveceros de España recuerda que, cuando la cerveza se ha servido correctamente y el vaso está perfectamente limpio, suele aparecer el conocido como "encaje de Bruselas". Se trata de los anillos blancos que van quedando pegados al cristal conforme se consume la bebida.

Estas marcas indican que la cristalería estaba libre de restos de grasa o detergente y que la presión del grifo y la técnica utilizada para servir la cerveza han sido las adecuadas.

Por el contrario, una espuma que desaparece rápidamente o que deja el vaso completamente limpio puede revelar que algo ha fallado durante el servicio.

El truco antes de servir la caña

En muchos establecimientos existe un pequeño ritual que suele pasar desapercibido para el cliente.

Antes de abrir el grifo, algunos camareros humedecen el interior del vaso con agua fría. Esta práctica, conocida en el sector como "mojacopas", no tiene como objetivo limpiar la cristalería.

Su finalidad es preparar el vaso para recibir la cerveza, igualando la temperatura del cristal y reduciendo la electricidad estática para favorecer una formación correcta de la espuma.

Gracias a este sencillo gesto, el líquido se desliza mejor por las paredes del vaso y consigue una presentación y una conservación mucho más adecuadas.

Por todo ello, los expertos recuerdan que la próxima vez que una caña llegue con una buena capa de espuma no conviene pedir que la retiren. Esa espuma es precisamente una de las responsables de que la cerveza conserve durante más tiempo su temperatura, su gas y buena parte de su sabor.