Los Premios Maga de Magas reconocen a cinco mujeres que marcan el periodismo y la literatura: así será la ceremonia

La palabra no sólo informa: también cuestiona, acompaña y deja memoria. Y da sentido a los Premios Maga de Magas, los ya conocidos como los ‘Pulitzer femeninos en español’, que celebran en 2026 su cuarta edición consolidados como una cita clave en el calendario de la cultura.

Un año más, Magas, la revista femenina de EL ESPAÑOL, reúne a cinco referentes imprescindibles del periodismo y la literatura en una ceremonia íntima y simbólica que comenzará a las 19:00 horas en el Auditorio Abante, en pleno corazón de Madrid.

Tras la entrega de galardones, las y los asistentes podrán compartir un cóctel en la terraza del edificio, un espacio privilegiado con vistas al Retiro que se ha convertido ya en parte ineludible de la ceremonia.

Los ‘Pulitzer femeninos’ se consolidan

Desde su creación en 2023, los Premios Maga de Magas han ido tejiendo un relato propio. Reconocen cada año a cinco mujeres que, desde la crónica, el ensayo, la ficción, la opinión o la trayectoria propia, amplían el canon y sitúan en el centro la mirada femenina sobre el mundo.

En esta cuarta edición se mantienen las cinco categorías que vertebran el palmarés: Mejor creadora de opinión, Mejor reportera, Mejor novelista, Mejor ensayista y Trayectoria profesional.

Cada galardonada recibirá una dotación económica de 10.000 euros y una escultura creada ad hoc por el estudio de Marc Morillas, una pieza con forma de estela de cometa que simboliza el impacto del talento femenino y la fuerza de la palabra como herramienta de transformación.

Estos premios son "nuestra manera de dar relevancia a la mujer escritora y periodista, de ponerla en el centro, como hacemos siempre", ha subrayado Charo Izquierdo, directora de Magas y presidenta del jurado.

16 voces eligen a cinco

Detrás de los nombres que se subirán al escenario el martes, 9 de junio, hay un trabajo de observación y lectura que se extiende a lo largo de todo el año.

El jurado de 2026, integrado por 16 referentes del ámbito de la comunicación y la cultura, se reunió el pasado 13 de mayo para elegir a las profesionales premiadas.

La suerte tiene poco que ver con la deliberación: lo que hay es tiempo, rigor y un compromiso con la excelencia.

En el tribunal presidido por Charo Izquierdo se encuentran Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle; Benedetta Poletti, directora general de publicaciones en Hearst España y directora de ELLE; Yolanda Sacristán, directora de Desarrollo de Negocio y Alianzas en Vanitatis (El Confidencial).

También Lourdes Garzón, productora ejecutiva en Globomedia; Olga Ruiz, directora de Telva; e Inma Jiménez, directora de Harper’s Bazaar España; Joana Bonet, directora de Magazine La Vanguardia; Blanca Berasátegui, editora de El Cultural; Nuria Azancot, redactora jefe de El Cultural; y Ana Núñez-Milara, adjunta a la dirección de EL ESPAÑOL.

Completan la lista Eva Moll, directora y fundadora de Vegueta Ediciones; Nativel Preciado, Maga de Magas a la Trayectoria en 2025; Gervasio Posadas, director de Ámbito Cultural en El Corte Inglés; Esther Esteban, presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha; y Samary Fernández Feito, directora general de Negocio de EL ESPAÑOL.

Julia Navarro

Julia Navarro, Premio Maga de Magas a la Trayectoria profesional por su capacidad para contar historias. Clara Moreno

El Premio Maga de Magas a la Trayectoria Profesional recae este año en la periodista y escritora, que lleva más de medio siglo haciendo del rigor y la documentación su seña de identidad.

Hija del también periodista Felipe Navarro, alias Yale, se convirtió en una de las voces simbólicas de la Transición española antes de dar el salto a la ficción con La Hermandad de la Sábana Santa, la novela que cambió para siempre el equilibrio de su balanza profesional.

Desde entonces, Navarro ha construido una obra que dialoga con la gran historia del siglo XX a través de personajes que se debaten entre la identidad, la libertad y las consecuencias de sus decisiones, como ocurre en Dime quién soy o en su reciente El niño que perdió la guerra, ambientado entre la Guerra Civil y la Rusia de Stalin.

Convertida en una de las autoras españolas más leídas dentro y fuera del país, ha mantenido intacto su espíritu de reportera: la curiosidad, la mirada crítica y ese apego al trabajo minucioso que hoy la consolidan como referente de varias generaciones de lectores.

Se encargará de entregarle el premio Pedro J. Ramírez, presidente de EL ESPAÑOL.

Luz Gabás

Luz Gabás, premio Maga de Magas a la mejor novelista: la maestra de la ficción histórica en épocas de transición. Clara Moreno

En la categoría de Mejor novelista, el jurado ha distinguido a la maestra de la ficción histórica, una de las autoras más leídas de la narrativa española contemporánea.

Nacida en Monzón en 1968, se dio a conocer con Palmeras en la nieve, un debut que se convirtió en fenómeno editorial y cinematográfico, y que ya anticipaba su interés por la memoria, la identidad y las herencias emocionales.

Ganadora del Premio Planeta 2022 con Lejos de Luisiana, Gabás sitúa sus historias en momentos de cambio —entre guerras, independencia, colonización y éxodos rurales— para explorar cómo se resquebrajan y se recomponen los vínculos, desde el amor hasta el arraigo a la tierra.

Entre Anciles y los paisajes del Pirineo, escribe y reflexiona sobre una generación que ha vivido a caballo entre el mundo rural y la ciudad, mientras su obra invita a equilibrar la Historia con mayúsculas y la intrahistoria íntima de quienes la habitan.

Depositará el galardón sobre sus manos otra amante de las letras, la escritora Nativel Preciado.

Anna Caballé

Anna Caballé, premio Maga de Magas a la Mejor ensayista: la biógrafa por excelencia sin censuras ni pudor. Clara Moreno

El Premio Maga de Magas a la Mejor ensayista reconoce este año el trabajo de una mujer considerada la gran biógrafa española del último medio siglo y especialista en escrituras del 'yo', de los diarios a la autoficción.

Escritora, crítica literaria y profesora de Literatura Española en la Universidad de Barcelona hasta 2023, obtuvo el Premio Nacional de Historia por Concepción Arenal. La caminante y su sombra, una obra que combina novedad historiográfica, pluralidad de fuentes y riguroso estudio de un personaje todavía no suficientemente conocido pero importante en la historia de España.

Ha firmado retratos de figuras como Francisco Umbral, Carmen Laforet o Rosa Chacel. Su trabajo más reciente, Íntima Atlántida. Vida de Rosa Chacel (1898-1984), profundiza en una autora que quiso ser enigma y secreto, y confirma a Caballé como una de las voces imprescindibles para comprender cómo se escribe y se reescribe la memoria de las mujeres en la cultura patria.

Le entregará la simbólica escultura de Morillas Samary Fernández Feito, directora general de Negocio de EL ESPAÑOL.

Julia Otero

Julia Otero, Premio Maga de Magas a la Mejor creadora de opinión: la voz serena que invita a reflexionar en la radio. Clara Moreno

En la categoría de Mejor creadora de opinión, el reconocimiento viaja a los micrófonos de Onda Cero: Julia Otero recibe el Premio Maga de Magas por una trayectoria que ha convertido la radio en espacio de pensamiento crítico y no de confrontación.

Nacida en Penela (Monforte de Lemos) y criada en el barcelonés Poble Sec, empezó casi por casualidad y acabó marcando época con La radio de Julia, un magacín urbano y plural que fue líder de audiencia en los 90.

Hoy dirige y presenta Julia en la onda los fines de semana, donde su espacio se ha convertido en un refugio frente al ruido informativo: un lugar donde la duda se verbaliza, se comparten interrogantes y se renuncia al sensacionalismo.

Cinco Premios Ondas, la Creu de Sant Jordi y su inclusión en la lista de las 100 mujeres más influyentes de España y Cataluña avalan a una periodista que ha sabido mantener un estilo sereno, cercano y ético en tiempos de polarización.

Le entregará el galardón el también periodista Boris Izaguirre.

María Senovilla

María Senovilla, premio Maga de Magas a la mejor reportera por su compromiso con las víctimas del conflicto armado Clara Moreno

El Premio Maga de Magas a la Mejor reportera recae merecidamente en la periodista y fotógrafa que ha convertido la cobertura de la invasión rusa de Ucrania en un compromiso de largo aliento con las víctimas del conflicto armado.

Natural de Cuéllar (Segovia), es la informadora que más tiempo ha permanecido en el terreno desde la invasión a gran escala de 2022: casi 1.200 días entre Kharkiv y Kramatorsk, narrando desde la primera línea una guerra que reconfigura el mapa político europeo.

Su trabajo, lejos del alarmismo, pone foco en las historias que se esconden detrás de los titulares: bailarinas que ensayan en un búnker, voluntarios sin experiencia que se alistan para relevar a los caídos, familias que reconstruyen su día a día bajo los drones.

Freelance en el frente, asume la logística, el riesgo y la producción de cada viaje para trabajar con medios como EL ESPAÑOL, la agencia EPA o Atalayar, defendiendo un periodismo de guerra que no se mira a sí mismo, sino que devuelve la voz a la población civil.

Le entregará su galardón Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle.

Un impulso conjunto al liderazgo femenino

Desde 2024, la Fundación Ramón Areces se ha convertido en aliada clave del Premio Maga de Magas, reforzando con su apoyo una misión compartida: estimular la producción cultural y fomentar el liderazgo femenino.

Gracias a esta colaboración, los galardones se enmarcan en un proyecto más amplio que busca crear referentes duraderos y una memoria colectiva de las mujeres que han transformado el periodismo y la literatura en español.

A este impulso se suman otras marcas y entidades que, edición tras edición, respaldan una cita que ya mira más allá del palmarés anual para dejar una huella en el sector.

El 7 de junio, en el Auditorio Abante, esa marca volverá a escribirse en femenino plural, entre libros, micrófonos y discursos que recordarán que la palabra sigue siendo una de las formas más poderosas de cambiar el mundo.