Es oficial: Hacienda vigila las donaciones de vivienda de padres a hijos por ser 'fraude encubierto'

Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España.

Cada vez más familias en España ayudan económicamente a sus hijos para que puedan comprar una vivienda. El problema es que esa transferencia de dinero puede acabar teniendo consecuencias fiscales importantes si no se hace correctamente.

El abogado laboralista y economista Andrés Millán ha advertido de que Hacienda está poniendo el foco en las donaciones de padres a hijos destinadas a la compra de vivienda, especialmente en un contexto marcado por el encarecimiento del mercado inmobiliario y las dificultades de acceso para los jóvenes.

Según explica el experto, muchos padres desconocen que entregar dinero a un hijo para pagar la entrada de un piso puede generar impuestos tanto para quien da el dinero como para quien lo recibe.

"El donante tendría que pagar IRPF aunque no gane un duro y el hijo Impuesto de Sucesiones y Donaciones", señala Millán.

La situación afecta a miles de familias españolas que recurren al ahorro acumulado durante décadas para ayudar a sus hijos a acceder a una vivienda ante la subida de precios y el endurecimiento de las hipotecas.

Donación encubierta

Uno de los errores más frecuentes es intentar disfrazar una donación como si fuera un préstamo familiar. Muchas familias formalizan transferencias económicas pensando que, al indicar que es un préstamo, evitarán tributar ante Hacienda.

Sin embargo, la Agencia Tributaria puede revisar estas operaciones y comprobar si realmente existe obligación de devolución. Según advierte Andrés Millán, "si no hay obligación de devolver el dinero, Hacienda lo considera una donación encubierta".

En estos casos, el organismo puede exigir el pago de impuestos e incluso imponer sanciones o recargos si entiende que hubo ocultación fiscal.

Los expertos recomiendan que, si se opta por un préstamo entre familiares, exista un contrato firmado, un calendario de devolución y movimientos bancarios que acrediten que el dinero se devuelve realmente.

Además, ese préstamo debe liquidarse ante la comunidad autónoma correspondiente, aunque muchas veces esté exento de tributación. La clave está en poder demostrar que la operación no era una entrega gratuita de dinero.

Alternativas legales

El economista plantea dos fórmulas que pueden ayudar a reducir la carga fiscal dentro de la legalidad.

La primera consiste en realizar aportaciones periódicas al hijo mientras todavía vive en el domicilio familiar o depende económicamente de sus padres.

Según explica, estas cantidades pueden considerarse parte de la manutención necesaria y no tributan como donación siempre que respondan a gastos ordinarios de sustento, educación o mantenimiento.

La idea es que el hijo vaya ahorrando poco a poco para reunir la entrada necesaria para comprar una vivienda en el futuro. Millán recomienda además que parte de ese dinero pueda invertirse para aumentar el ahorro a largo plazo.

No obstante, los expertos fiscales recuerdan que debe existir coherencia entre los ingresos familiares, los importes entregados y el nivel de vida habitual para evitar problemas con Hacienda.

La segunda vía consiste en revisar las bonificaciones autonómicas existentes para las donaciones entre padres e hijos.

En España, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones está cedido a las comunidades autónomas y existen diferencias muy importantes según el territorio.

En algunas regiones, las donaciones destinadas a la compra de vivienda habitual cuentan con reducciones o bonificaciones muy elevadas, especialmente cuando el receptor es menor de cierta edad o se trata de su primera vivienda.

Comunidades como Madrid, Andalucía o Galicia aplican importantes ventajas fiscales en determinados supuestos de donaciones familiares. Por ello, los asesores recomiendan estudiar cada caso concreto antes de realizar cualquier transferencia de dinero.

La herencia inmobiliaria

Numerosos economistas alertan de la enorme transferencia de patrimonio que vivirá España en los próximos años. Gran parte de las generaciones más mayores concentra buena parte de la riqueza inmobiliaria del país, mientras que los jóvenes tienen cada vez más dificultades para comprar vivienda.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y del Banco de España, la propiedad de vivienda se concentra especialmente entre personas de mayor edad, mientras que las generaciones jóvenes dependen más del alquiler.

El fuerte aumento del precio de la vivienda y de los tipos de interés ha provocado que muchas operaciones de compra solo sean posibles gracias al apoyo económico familiar.

En paralelo, cada vez más familias buscan fórmulas para transmitir patrimonio pagando la menor carga fiscal posible. Los especialistas recuerdan que la planificación es fundamental y que improvisar puede salir caro.

Una donación mal estructurada puede acabar generando más impuestos de los necesarios o incluso problemas con la Agencia Tributaria años después.

Por eso, antes de ayudar económicamente a un hijo para comprar vivienda, los expertos recomiendan estudiar la normativa autonómica, analizar si conviene una donación o un préstamo y dejar toda la operación correctamente documentada. La fiscalidad cambia según la comunidad autónoma, el importe transferido, la edad del hijo y el destino del dinero.