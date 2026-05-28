Es oficial: la Seguridad Social permite cobrar la pensión de orfandad de por vida, si se reconoce incapacidad

La pérdida de un padre o una madre supone uno de los momentos más difíciles que puede afrontar una familia. Además del impacto emocional, en muchos casos también aparece una importante preocupación económica, especialmente cuando los hijos todavía dependen de los ingresos familiares para estudiar o cubrir sus necesidades básicas.

Para intentar proteger a estas personas, la Seguridad Social contempla la pensión de orfandad, una prestación económica destinada a los hijos de personas fallecidas. Aunque habitualmente se asocia a menores de edad, lo cierto es que esta ayuda puede seguir percibiéndose durante varios años e incluso mantenerse durante toda la vida en determinadas circunstancias.

De forma general, la pensión de orfandad está destinada a hijos menores de 21 años. Sin embargo, este límite puede ampliarse hasta los 25 años cuando el beneficiario no trabaja o cuando sus ingresos no superan el Salario Mínimo Interprofesional vigente.

Lo que muchas personas desconocen es que la normativa contempla una excepción importante. En determinados casos, la pensión de orfandad no tiene límite de edad y puede mantenerse de forma indefinida.

Esto ocurre cuando el beneficiario tiene reconocida una incapacidad permanente absoluta, una situación que le impide desempeñar cualquier actividad laboral. También sucede en los casos de gran invalidez, una condición que, además de impedir trabajar, requiere la asistencia de otra persona para realizar actividades esenciales de la vida diaria.

Cuando se cumplen estas circunstancias, la prestación puede seguir abonándose durante décadas, independientemente de que el beneficiario supere ampliamente los 25 años.

Por el contrario, cuando no existe ningún grado de incapacidad reconocido, la ayuda finaliza al cumplir los 21 años o, como máximo, a los 25 años si continúan cumpliéndose los requisitos económicos establecidos por la Seguridad Social.

Cómo se calcula la prestación

La cuantía de la pensión depende de diferentes factores relacionados con la situación laboral de la persona fallecida y con las circunstancias que originaron el fallecimiento.

Con carácter general, el importe se obtiene aplicando un porcentaje sobre la denominada base reguladora, que varía en función de las cotizaciones acumuladas y de si el fallecimiento se produjo estando en activo, en situación de alta asimilada o siendo ya pensionista.

Por ello, la cantidad que recibe cada beneficiario puede variar considerablemente de un caso a otro.

La importancia de solicitarla dentro de plazo

Los expertos recomiendan tramitar la solicitud lo antes posible tras el fallecimiento del progenitor. Y es que los plazos pueden influir directamente en la cantidad que finalmente se perciba.

Cuando la solicitud se presenta dentro de los tres meses siguientes al fallecimiento, la prestación puede reconocerse desde la fecha que corresponda según la situación del causante. Sin embargo, si se supera ese plazo, la retroactividad económica queda limitada y la Seguridad Social solo abonará un máximo de tres meses anteriores a la solicitud.

Además, en los casos en los que la pensión se mantiene por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, el derecho a seguir cobrando la prestación desaparecerá si esa incapacidad deja de estar reconocida.

Requisitos para seguir con la ayuda

Las personas que quieran mantener la pensión de orfandad más allá de los 25 años deben acreditar que la incapacidad permanente absoluta o la gran invalidez ya existía antes del fallecimiento del progenitor.

La Seguridad Social exige documentación médica y administrativa que demuestre el grado de incapacidad reconocido y la imposibilidad de desarrollar una actividad laboral remunerada.

Además, deben cumplirse otros requisitos relacionados con la situación del progenitor fallecido. En términos generales, si se encontraba dado de alta o en situación asimilada al alta, deberá haber cotizado al menos 500 días durante los cinco años anteriores al fallecimiento.

No obstante, cuando la muerte se produce como consecuencia de un accidente o de una enfermedad profesional, no se exige un periodo mínimo de cotización.

El objetivo de esta protección es garantizar recursos económicos a personas especialmente vulnerables que, debido a sus limitaciones físicas o psíquicas, no pueden acceder al mercado laboral ni generar ingresos suficientes para vivir de forma independiente.

Pensión de orfandad en 2026

Las cuantías mínimas de la pensión de orfandad para 2026 varían en función de las circunstancias de cada beneficiario. Según la información publicada por la Seguridad Social, la prestación mínima general asciende a 286,50 euros mensuales por beneficiario, lo que equivale a 4.011 euros al año.

En el caso de menores de 18 años con una discapacidad igual o superior al 65 %, la cuantía mínima aumenta hasta los 563 euros mensuales, alcanzando los 7.882 euros anuales.

Por su parte, las situaciones de orfandad absoluta cuentan con importes superiores. Cuando existe un único beneficiario, la prestación puede alcanzar los 828,80 euros al mes, mientras que si existen varios beneficiarios la cuantía conjunta asciende a 1.397,12 euros mensuales, que posteriormente se distribuyen entre los perceptores según corresponda.

La Seguridad Social también establece una cuantía mínima específica para los casos de orfandad absoluta distribuida entre beneficiarios, fijada en 709,40 euros mensuales y 9.931,60 euros anuales. Estas cantidades pueden verse incrementadas en función de las circunstancias concretas de cada expediente y de la base reguladora que corresponda aplicar.