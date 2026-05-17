Eva Iglesias, propietaria: "Alquilé a una familia con niños y llevo más de dos años sin cobrar; no puedo echarlos ni vender mi casa"

El mercado de viviendas en alquiler en España se ha convertido en la única alternativa posible para miles de españoles que, dada la compleja situación del mercado inmobiliario actual, no disponen de suficientes recursos como para poder acometer la compra de una vivienda.

Ante esta situación, los caseros se encuentran con infinidad de situaciones que no siempre son fáciles de gestionar, ya que no siempre se encuentran con los inquilinos ideales. El problema para los propietarios es que la ley dificulta mucho su actuación en determinados casos.

Esto es precisamente lo que le sucede a Eva Iglesias, propietaria de una vivienda en alquiler que pasó por el programa Y Ahora Sonsoles para explicar la difícil situación que está sufriendo, puesto que quiere vender el inmueble, pero los inquilinos no quieren abandonarlo.

Con las distintas normativas y regulaciones que actualmente defienden a los inquilinos frente al desahucio, que se suma al problema de la ocupación, muchos propietarios han decidido retirar sus viviendas del mercado de alquiler para venderlas y obtener un beneficio inmediato.

Un dato llamativo es que entre los años 2020 y 2025, unas 200.000 viviendas han dejado de estar en alquiler en España, y aunque hay muchos propietarios que siguen arrendando sus inmuebles, cada vez son más los que optan por venderla.

En el caso de Eva Iglesias, su intención era la de vender su casa, pero en ese momento se encontró con que la inquilina y su familia no quisieron marcharse y dejaron de pagar el alquiler.

Problemas para vender una vivienda alquilada

En España, muchos propietarios se encuentran con importantes dificultades cuando tratan de recuperar sus viviendas en las que tienen inquilinos morosos. A menudo, el proceso judicial se alarga durante meses o años, de manera que los caseros no pueden disponer de sus propios inmuebles.

Esta es una situación que habitualmente genera mucha frustración, pero no solo eso, sino que también provoca importantes pérdidas económicas. La legislación vigente protege a los inquilinos, sobre todo cuando es su vivienda habitual y si hay niños, de forma que la posible ejecución del desahucio se torna aún más complejo.

A pesar de que el objetivo de la ley es garantizar el derecho a la vivienda, los propietarios denuncian que la normativa no es justa con ellos, ya que hace que sea casi imposible recuperar la propiedad con rapidez.

La burocracia y los retrasos judiciales complican aún más la situación, pues al presentar demandas, esperar por las citaciones y la resolución de recursos llevan a que los procedimientos se extiendan mucho más de lo deseable. Y mientras tanto, los propietarios siguen pagando los seguros y gastos de mantenimiento.

Todo ello provoca que haya cada vez más tensión entre los inquilinos y los arrendadores, y su efecto en el mercado de alquiler es que muchos prefieren vender sus casas a volver a arrendarlas.

El problema de Eva Iglesias con sus inquilinos

Eva Iglesias explicó en el programa su caso, en el que alquiló su vivienda a una familia con niños, en un principio sin ningún tipo de problema, pero todo cambió cuando tomó la decisión de vender su casa. No ha podido continuar adelante con su proceso de venta ante la negativa de los inquilinos a abandonar el inmueble.

"Alquilé mi vivienda a una familia con niños y me han dejado de pagar", explica, al mismo tiempo que deja claro que ahora "me arrepiento de alquilarles la vivienda. Por situaciones decidimos vender la casa y hasta ahora no hemos podido", se lamenta.

En su caso, indicó que la inquilina, a pesar de que se portaron muy bien con ella y le dieron todo tipo de facilidades al ser conscientes de que su situación era complicada, no se comportó como a ellos les hubiera gustado. Por circunstancias que no quiso desvelar, tomaron la decisión de poner el piso en venta y, al comunicárselo, ella decidió negarles la entrada en la casa.

"Se niega a que podamos entrar con compradores para poderla vender y coincide que, cuando se entera, deja de pagar. Esto en el año 2023", explicó Eva Iglesias, que dos años después aún no había podido recuperar su casa, manteniéndose a la espera de la decisión de la justicia.

Por aquel entonces se encontraban en el MASC, que es un procedimiento por el que la ley obliga a hacer una mediación con el abogado, pues en caso de que el juez se encuentre con que no se ha intentado, deniega por completo la solicitud.

La propietaria se quejaba de que un propietario se encuentre totalmente desprotegido en este tipo de situaciones, ya que no solo tenía que estar en una situación en la que el inquilino no le paga, sino que "la justicia los declara vulnerables".

"Pues nada, a esperar a que los hijos sean independientes económicamente y se puedan ir", decía de forma irónica, al mismo tiempo que reclamaba la necesidad de que exista una mejor solución a este tipo de situaciones.

Eva Iglesias instaba a que se pusiese en marcha algún tipo de procedimiento legal por el que el Estado pueda dar viviendas de protección a esas personas vulnerables que pueden quedarse sin un lugar en el que vivir por la decisión de los propietarios de vender su propiedad.

En cualquier caso, por el momento la situación está lejos de resolverse y son muchos los propietarios que se quejan de la legislación actual.