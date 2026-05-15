Ainoa, agricultora en España: "Para vender pepinos a 10 céntimos, prefiero dárselos de comer a mis cabras"

La agricultura lleva décadas siendo una actividad clave para la economía española y para el desarrollo de muchas zonas rurales. Y es que, más allá de producir alimentos, el campo ha representado una fuente de empleo estable para miles de familias y una forma de vida que ha pasado entre generaciones.

Sin embargo, este sector atraviesa ahora una etapa difícil y llena de incertidumbre. Muchos agricultores denuncian que mantener una explotación resulta cada vez más complicado debido al aumento de los gastos, el peso de la burocracia, la presión de los mercados y la competencia de otros países.

Todo ello, dificulta cada día más la rentabilidad de una actividad que durante años fue una parte esencial para sostener la economía de numerosas regiones españolas. Esta realidad hace que cada vez más crezca la preocupación también entre los profesionales del campo.

Y es que, el modelo agrícola tradicional podría estar en peligro si no se producen cambios que garanticen su viabilidad. Una situación que también ha puesto sobre la mesa Ainoa, una agricultora que conoce de cerca las dificultades y que a través de sus redes sociales ha denunciado a lo que cada día se enfrentan quienes trabajan en este sector.

Ainoa ha querido mostrar en sus redes sociales la complicada situación que viven muchos agricultores, especialmente cuando el precio que reciben por sus productos no cubre ni siquiera los costes de producción.

"La rentabilidad del agricultor no es un juego"

En un contexto marcado por el aumento del precio de los fertilizantes y la preocupación existente en el sector ante la entrada en vigor del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur este 2026, Ainoa ha querido alzar la voz a través de sus redes sociales. Ha sido precisamente en uno de sus vídeos recientes, donde la joven agricultora explica con indignación la decisión que ha tomado tras conocer el valor al que se están pagando los pepinos.

"Pues como los pepinos los están poniendo a 10 céntimos, para que se los coman ellos, prefiero que se los coman mis cabras", asegura mientras enseña parte de su cosecha. Con estas palabras, denuncia la enorme diferencia entre el esfuerzo que supone sacar adelante una cosecha y el dinero que finalmente reciben muchos productores.

La agricultora insiste en que detrás de cada campaña hay meses de trabajo, inversión y sacrificio que, según explica, no siempre se ven reflejados en el precio final. Una situación que, afirma, termina provocando frustración entre quienes dependen del campo para vivir.

“Prefiero que alimenten a mis cabras antes que regalar el esfuerzo de toda una campaña a los almacenes”, añade Ainoa, dejando claro su malestar con el funcionamiento actual del mercado agrícola.

La joven también lanza una reflexión sobre la falta de rentabilidad que, según denuncia, afecta cada vez a más agricultores y ganaderos en España. "La rentabilidad del agricultor no es un juego. Respeto por nuestro trabajo", sentencia en el vídeo.