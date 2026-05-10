Nerea, albañila: "Estudié Medicina, me fui a la obra y ahora puedo ganar hasta 50 euros la hora"

El sector de la construcción no atraviesa por un buen momento en lo que respecta a la mano de obra, siendo muchos los empresarios que se quejan de que existe una gran falta de profesionales para reemplazar a aquellos que están próximos a la jubilación.

En ese contexto de falta de relevo generacional, hay quienes deciden buscar su camino en este sector, como es el caso de la joven española Nerea, quien se convirtió en albañila en una obra tras acabar sus estudios de Medicina.

Después de terminar con sus estudios, decidió descubrir mundo y vivir experiencias en Australia, donde trabajó en diferentes ámbitos, desde un bar a trabajar en el ladrillo, una profesión históricamente considerada de hombres.

La propia joven destaca que se encontró con muchas dificultades para que la contratasen, dado que "cuando saben que soy una mujer, la conversación se corta y ya no puedo avanzar para conseguir ese trabajo".

En un vídeo publicado en su cuenta de YouTube, Nerea denuncia esta situación, explicando a los reclutadores del sector que tendrían que ser más respetuosos y no descartarla por el simple hecho de no ser un hombre. "Si soy lenta, no es por ser mujer, sino porque soy principiante", recalca.

La experiencia de Nerea como albañila

Según datos del Observatorio Industrial de la Construcción, las mujeres apenas representan un 8,9% del total de trabajadores de la obra, un porcentaje que se sitúa muy por debajo de la incorporación de las mujeres a otras profesionales.

En el caso particular de Nerea, ella ha estudiado Medicina y tiene claro que en el futuro quiere trabajar en este sector, pero antes de cumplir la treintena, ha decidido salir fuera de su zona de confort y conseguir unos ahorros mientras experimenta en otros países otras profesiones. A su regreso hará el MIR (Médico Interno Residente).

Ella trabajó como albañil en Australia, donde indica que los salarios son más altos que en España, percibiendo en su caso 32 euros brutos la hora, aunque sabe que "hay gente en este oficio que recibe 50 euros la hora".

Nerea ha decidido probar estos trabajos manuales dejándose llevar por sus raíces familiares, ya que su abuelo era carpintero y tenía la curiosidad de trabajar en este tipo de profesiones. "Son profesiones, como la de camarera, que me gustan mucho, cercanas a mi familia, y yo también las quería probar", explica en uno de sus vídeos.

La joven, que cuenta con miles de seguidores en sus redes sociales, sube vídeos diversos, entre los que se encuentran sus consejos acerca de los trámites para comenzar a trabajar en Australia o para que todo el mundo pueda saber cómo es vivir en este país.

Las mujeres en el sector de la Construcción

El último informe del Observatorio Industrial de la Construcción muestra la presencia de mujeres en el sector. Las mujeres afiliadas a la Seguridad Social en este sector alcanzaron las 166.833 trabajadoras en el año 2025, lo que supone 6.545 mujeres profesionales más que el año anterior (+4,1%).

Esto supone que las mujeres representan el 11,5% del total de trabajadores del sector, que es el mejor dato desde hace más de una década, cuando en 2014 este porcentaje llegó a alcanzar el 11,7%.

Tras conocer el último informe "Mujeres en el Sector de la Construcción 2025", se puede confirmar que ha habido un importante crecimiento de las mujeres trabajadoras en este sector. Además, se pueden conocer otros datos que son igualmente interesantes.

De estos datos se puede conocer que las mujeres del sector trabajan con mayor frecuencia en el Régimen General, con contratos indefinidos y a jornada completa. Más de 7 de cada 10 trabajadoras en el sector de la construcción se encuentran inscritas en el Régimen General, y el resto trabaja como autónomas.

Si se comparan estos datos con el total de sectores, el porcentaje de mujeres autónomas que trabajan en la construcción es más del doble: 26,5% frente al 13,1%. Asimismo, las mujeres que trabajan por cuenta ajena en la construcción tienen en su mayoría contratos indefinidos (93,3%), siendo apenas un 6,7% las que trabajan con contratos temporales.

Por su parte, los contratos de Formación en alternancia y Obtención de práctica profesional se incluyen dentro de los contratos temporales, y apenas representan en este caso el 0,6% del total de contratos.

El informe también muestra que, además, las mujeres afiliadas al sector disfrutan en su mayoría de jornadas a tiempo completo (76,6%), mientras que el resto trabaja a jornada parcial. El porcentaje de mujeres que trabajan a jornada completa es mayor en el sector de construcción que en el conjunto de sectores, con una diferencia de casi 8 puntos.

El perfil de las mujeres en la construcción

Según el estudio basado en microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), podemos saber que el perfil de la mujer que trabaja en el sector de la construcción se corresponde con el de una persona de 44,1 años de edad media, en su mayoría con estudios superiores (60,22%).

Además, un 83,9% tiene nacionalidad española y un 5,6% doble nacionalidad (española y otra), mientras que el 10,5% de las mujeres ocupadas del sector son extranjeras. Entre estas últimas, el 61,6% de ellas proceden de países de América Latina, destacando especialmente Venezuela, Colombia y Perú.

De esta forma, aunque aún es un sector dominado por hombres, las mujeres han aumentado su presencia en los últimos años.