El truco de 'La Ordenatriz' para quitar las manchas de resina en el coche y en la ropa con un producto cotidiano

La escena para presentar un nuevo episodio de manchas resistentes podría ser la siguiente. Un coche aparcado debajo de un árbol —las coníferas son las estrellas de esta problemática— y cuando vas a buscarlo te encuentras con manchas de resina sobre la carrocería.

Te acercas... ¡y esa materia viscosa acaba pegada también en tu ropa! O has decidido tender al aire libre muy cerca de un pino o similar y al recoger las prendas encuentras restos de la misma. No es algo improbable y, de hecho, le ha pasado a la protagonista del consultorio semanal de 'La Ordenatriz'.

Es el dilema que le plantea a la experta en orden y limpieza, temiendo que todo esté perdido. Error... Ella la responde con una gran sonrisa: "Te voy a dar un tip superfácil". La solución no tiene nada que ver con productos abrasivos o con usar una herramienta afilada para rascar.

Coches estacionados debajo de árboles. iStock

Esto estropearía la prenda o el automóvil casi con toda seguridad. Tampoco te va a recomendar nada raro que cueste encontrar. Se trata de algo sencillo que todos tenemos en casa: alcohol. "De cualquier tipo, isopropólico, de 70, de droguerías, ferreterías...", explica Begoña Pérez.

¿Hay uno en el botiquín de tu casa? Pues ese mismo. A continuación, lo echamos sobre la superficie del coche impregnada o la tela de la pieza de ropa. Con una bayeta o un trapo, frotamos la resina, insistiendo, hasta que ese pegamento se vaya disolviendo y despegando.

Para terminar el proceso, dos opciones dependiendo del problema. Si se trata de la carrocería, pasar un paño mojado en agua para retirar bien los restos de alcohol y así evitar que estropee la pintura o le quite brillo. En el caso de la ropa, simplemente meterla en la lavadora y programar el ciclo normal. ¡Saldrá como nueva!

Es importante actuar rápido, ya que, cuanto más tiempo esté esa sustancia adherida mayor será el esfuerzo para quitarla. Entonces quizá necesites un producto más potente... Un espray anticongelante puede convertirse en una buena alternativa, porque contiene alcohol y disuelve ese pegamento natural. El agua caliente a presión con un poco de jabón también funciona en algunos casos.

La 'pesadilla' de las manchas de resina puede volverse cotidiana durante la primavera —ya estamos inmersos en ella— y el verano, porque el aumento de las temperaturas favorece la fluidez de la citada sustancia y determinados procesos como la poda pueden provocar grietas en la corteza que la liberen.

Aunque en ocasiones pueda resultar molesto, este compuesto orgánico pegajoso e impermeable actúa como mecanismo de defensa frente a cortes, insectos o infecciones para las plantas arbóreas.