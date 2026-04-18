España marca las normas: ayuda de hasta 2.500 € para jóvenes que estudian fuera de su ciudad

Hoy en día, emanciparse sigue siendo un gran reto para gran parte de los españoles, lo que provoca que la media de edad para abandonar el hogar familiar se sitúe por encima de los 30 años. La situación continúa siendo preocupante y exige medidas urgentes para hacerle frente.

Unos sueldos bajos, el encarecimiento imparable de la vivienda de compra y alquiler, junto con una inflación persistente que ha elevado incluso los gastos más básicos, son factores clave que dificultan la independencia de muchas personas.

Para tratar de ayudar a quienes se encuentran en esta situación, el Gobierno y las comunidades autónomas mantienen diversas ayudas destinadas precisamente a facilitar el salto hacia la emancipación, como el Bono Alquiler Joven, las becas formativas o los descuentos en transporte.

Aunque este tipo de apoyos no son una solución definitiva al problema de fondo, sí pueden servir de impulso para aquellos jóvenes que desean comenzar una vida propia fuera del hogar familiar.

Concretamente, existen ayudas dirigidas a jóvenes de entre 18 y 25 años para fomentar que puedan estudiar, trabajar o vivir de alquiler sin que los problemas económicos sean una barrera de acceso, como ocurre en muchos casos.

Ayuda de 2.500 euros

Una de estas medidas es la beca de residencia universitaria del Ministerio de Educación, que mantiene su estructura habitual pero incorpora un refuerzo para estudiantes con rentas bajas. En 2026, los beneficiarios pueden percibir hasta 2.500 euros anuales si estudian fuera de su provincia, lo que supone un importante alivio económico.

Estas becas se solicitan a través de la web del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes entre los meses de marzo y mayo de 2026, siguiendo el calendario habitual que se adelantó ya en 2024 para agilizar los pagos.

Otras ayudas para formación y empleo joven

La ayuda de 2.500 euros no es la única disponible. Existen otras iniciativas como el programa Garantía Juvenil Plus, gestionado por el SEPE y las comunidades autónomas, destinado a jóvenes de 16 a 30 años que no estudian ni trabajan.

Para ellos se han ampliado los cheques-formación, con ayudas de hasta 1.500 euros por curso, y complementos mensuales de 400 euros en comunidades como Andalucía, Madrid o la Comunidad Valenciana, aplicables mientras dure la formación de jóvenes desempleados o en situación vulnerable.

Además, las empresas que contraten jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil pueden beneficiarse de bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social de hasta 4.000 euros al año.

Los jóvenes emprendedores que se den de alta como autónomos continúan accediendo a la tarifa reducida de 80 euros al mes durante el primer año, ampliable a dos si sus ingresos no superan el SMI vigente.

Bono Alquiler Joven de hasta 300 euros al mes

El Bono Alquiler Joven, activo para menores de 35 años, sigue siendo una de las principales ayudas para la independencia. Puesto en marcha en 2022 con una ayuda de 250 euros mensuales, desde 2025 se amplió a 300 euros al mes, manteniéndose en 2026.

Se concede por vivienda habitual, no por persona, y se tramita a través de las comunidades autónomas con fondos del Plan Estatal de Vivienda 2025‑2029.

Para acceder, el solicitante debe tener entre 18 y 35 años, residir en España y contar con un contrato de alquiler formalizado. Además, los ingresos anuales no pueden superar tres veces el IPREM (25.200 euros brutos) y el alquiler mensual debe limitarse a 900 euros como máximo (450 euros si se trata de una habitación).

En 2026, comunidades como Baleares y Cataluña han agregado complementos de hasta 200 euros adicionales para jóvenes con rentas especialmente bajas o que residan en zonas tensionadas.

Ayudas al transporte joven

En 2026, el Gobierno mantiene los descuentos del 50% en abonos de transporte público y tarifas planas para jóvenes. Entre ellos destaca el Abono Joven Nacional, destinado a usuarios de 14 a 30 años, con un precio de 10 euros mensuales para servicios de Cercanías, Rodalies y Media Distancia.

Asimismo, Renfe y Avlo continúan ofreciendo descuentos del 50% en trenes Avant y AVE para jóvenes de 16 a 30 años, con un límite de 30 viajes al año. En la mayoría de comunidades existen abonos de transporte urbano con tarifas reducidas para jóvenes.