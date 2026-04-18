Alfonsa, abuela cocinera: "Para el mejor bacalao con patatas, el truco es cocinarlo 3 minutos con el agua de desalado"

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Las recetas de cuchara siguen siendo las grandes favoritas y ocupando un lugar especial en la cocina de muchos hogares españoles, especialmente cuando se trata de platos sencillos, de aprovechamiento y llenos de sabor tradicional. Es en este contexto donde destacan preparaciones tan clásicas como el bacalao con patatas, uno de esos platos que nunca falta en el recetario de muchas abuelas en España.

Porque no hace falta complicarse con largas elaboraciones para disfrutar de los mejores sabores. A veces solo basta con unos pocos ingredientes básicos y una buena técnica para conseguir un plato completo y de los de siempre como este que propone la abuela Alfonsa a través de uno de sus vídeos de YouTube.

En su caso, se trata de una receta de patatas con bacalao "de lo más rápida y sencilla", en la que el sabor se construye desde el principio con un detalle clave: aprovechar el propio agua del bacalao.

El agua del bacalao como base

Lo primero que destaca de esta receta es la preparación previa del bacalao. Y es que, tal y como explica, debe estar "remojado y desalado entre 7 u 8 horas", cambiando el agua un par de veces. Pero lo interesante viene después.

Y es que, en lugar de desechar ese líquido, la cocinera lo aprovecha como base del guiso: "Reservamos el último agua del bacalao que es clave para hacer el guiso". Este gesto aporta profundidad de sabor sin necesidad de añadir sal.

Receta de patatas con bacalao

A partir de ahí, el plato se construye con ingredientes muy habituales en cualquier cocina: patatas, ajo, cebolla, laurel, pimiento verde y ñora. A los que se suman especias como el pimentón y el azafrán, que aportan color y aroma.

La elaboración no tiene complicación, pero sí algunos puntos clave. Cuando el agua del bacalao está caliente, casi hirviendo, se añaden los ingredientes del sofrito directamente: ajos, cebolla, laurel, pimiento y ñora, junto con un chorrito de aceite de oliva.

Tres minutos de cocción

También incorpora tomate triturado, pimentón y azafrán, creando una base aromática que se deja cocer unos minutos antes de añadir las patatas. En este punto, la receta ya empieza a coger cuerpo.

Las patatas son las protagonistas del plato, por lo que necesitan su tiempo: unos 20 minutos de cocción para que queden tiernas y absorban todo el sabor del caldo.

El bacalao se añade al final, solo durante unos minutos. Este paso es fundamental, ya que si se cocina en exceso puede deshacerse y perder su textura. Con tres minutos es suficiente para que se integre en el guiso.

Ingredientes Ingredientes del bacalao guisado con patatas de la abuela Alfonsa Bacalao desalado, 400 g

Patatas

Ajo, 4 dientes

Cebolla, 1 unidad

Laurel, 3 hojas

Ñora, 1 unidad

Azafrán

Pimentón

Tomate triturado, 2 cucharadas

Aceite de oliva virgen extra

Huevo cocido, 1 unidad Paso 1 Desala el bacalao durante 7–8 horas, cambiando el agua un par de veces. Reserva el último agua para el guiso. Paso 2 Pon ese agua en una olla y caliéntala hasta que esté casi hirviendo. Paso 3 Añade los ajos, la cebolla, las hojas de laurel, el pimiento verde y la ñora. Incorpora un chorrito de aceite de oliva. Paso 4 Agrega el tomate triturado, el pimentón y el azafrán. Deja cocer todo durante unos 7–8 minutos. Paso 5 Incorpora las patatas troceadas y deja cocinar durante unos 20 minutos, hasta que estén tiernas. Paso 6 Añade el bacalao y cocina solo 3–4 minutos para que no se deshaga. Paso 7 Apaga el fuego y deja reposar unos minutos antes de servir. Paso 8 Sirve el plato con medio huevo cocido por ración para decorar y completar el guiso.

Como broche, la receta incluye un huevo cocido, que se añade justo al final. Más allá de la presentación, este ingrediente aporta un extra de consistencia al plato y lo convierte en una comida aún más completa.

El resultado es un guiso tradicional, de los que apetecen en cualquier época del año y cuando se busca hacer algo delicioso sin complicaciones.