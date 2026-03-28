María Ángeles, cocinera: "Para una tortilla de patatas melosa no batas los huevos, mézclalos con la patata y déjalo reposar"

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La tortilla de patata se consolida como una de las tapas favoritas en España, tanto para los propios españoles como para quienes visitan el país. Así lo reflejan los datos del estudio Importancia Social de la Tapa, elaborado por Saborea España y Hostelería de España.

Tras ella se sitúan otros clásicos imprescindibles como las croquetas, la ensaladilla rusa o las patatas bravas. Sin embargo, pocas elaboraciones despiertan tanta discusión como la tortilla de patata. Su receta, aparentemente sencilla, es también una de las que más debate genera: con o sin cebolla, más o menos cuajada, con ingredientes añadidos o fiel a su versión tradicional.

En este debate eterno, hay un punto en el que muchos coinciden: la clave para una buena tortilla está en su textura interior. Lograr ese punto meloso, jugoso y equilibrado, lejos de un resultado excesivamente líquido o demasiado seco, marca la diferencia entre una tortilla normal y una realmente memorable. Precisamente sobre este aspecto ha puesto el foco la cocinera y creadora de contenido María Ángeles García (@marichica21) en uno de sus vídeos.

Según explica, el secreto no está solo en la técnica, sino en dos factores fundamentales y que sí consiguen marcar la diferencia: el huevo y el tiempo de reposo. Esa textura perfecta, a medio camino entre lo jugoso y lo consistente, no es fruto del azar.

Como explica María Ángeles García, el secreto está en pequeños detalles que suelen pasarse por alto y que empiezan mucho antes de añadir el huevo.

Uno de los errores más comunes, señala, es manipular en exceso la patata mientras se cocina. "El truco número uno es no machacar la patata dentro de la sartén con el aceite", advierte, ya que hacerlo altera su estructura y acaba afectando al resultado final.

Una vez la patata está en su punto y bien escurrida, llega otro momento clave: la incorporación del huevo. Lejos de batirlo aparte y mezclarlo sin más, la cocinera propone hacerlo de forma progresiva, directamente sobre la patata.

Es entonces cuando sí se puede trabajar la mezcla, buscando esa textura característica. "Después con un tenedor movemos el huevo y machacamos la patata, no antes", explica, subrayando la importancia del orden en el proceso.

Pero si hay un gesto que marca realmente la diferencia es el reposo. Dejar que la mezcla se asiente unos minutos antes de pasarla por la sartén permite que el huevo empiece a integrarse y a cocinarse ligeramente, logrando ese interior meloso tan deseado. "Tiene que quedar una mezcla melosita", resume. Un equilibrio delicado que convierte una receta sencilla en todo un arte.

El truco de María Ángeles para mejorar la tortilla

Hay pequeños detalles que, aunque parezcan insignificantes, marcan por completo el resultado final. Uno de ellos es la forma de añadir el huevo en la tortilla.

Frente a la clásica costumbre de batirlo aparte y volcarlo de una vez, hacerlo poco a poco sobre la patata ya escurrida, como destaca María Ángeles, permite que se integre mejor y de manera más uniforme. Así, la mezcla gana en cremosidad y evita ese contraste entre zonas secas y otras demasiado líquidas.

A esto se suma otro error habitual, el de aplastar la patata mientras se fríe. Al manipularla en exceso dentro del aceite hacemos que pierda su textura y que se deshaga antes de tiempo, afectando tanto al sabor como a la consistencia de la tortilla.

Lo ideal es dejar que se cocine sin intervenir demasiado y reservar ese ligero "machacado" para el momento en el que ya se mezcla con el huevo.

Dejar que la mezcla repose unos minutos antes de pasarla por la sartén también ayuda a que el huevo empiece a integrarse y a "cocinarse" ligeramente con el calor de la patata.

Es en ese punto donde se consigue esa textura melosa tan buscada, el equilibrio perfecto entre jugosidad y firmeza que convierte una tortilla casera en una auténtica delicia.