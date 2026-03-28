María Ángeles, cocinera: "Para una tortilla de patatas melosa no batas los huevos, mézclalos con la patata y déjalo reposar"
La tortilla de patata consigue una textura melosa sin necesidad de añadir más huevo ni recurrir a trucos complejos, solo hay que cuidar estos dos pasos clave.
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La tortilla de patata se consolida como una de las tapas favoritas en España, tanto para los propios españoles como para quienes visitan el país. Así lo reflejan los datos del estudio Importancia Social de la Tapa, elaborado por Saborea España y Hostelería de España.
Tras ella se sitúan otros clásicos imprescindibles como las croquetas, la ensaladilla rusa o las patatas bravas. Sin embargo, pocas elaboraciones despiertan tanta discusión como la tortilla de patata. Su receta, aparentemente sencilla, es también una de las que más debate genera: con o sin cebolla, más o menos cuajada, con ingredientes añadidos o fiel a su versión tradicional.
En este debate eterno, hay un punto en el que muchos coinciden: la clave para una buena tortilla está en su textura interior. Lograr ese punto meloso, jugoso y equilibrado, lejos de un resultado excesivamente líquido o demasiado seco, marca la diferencia entre una tortilla normal y una realmente memorable. Precisamente sobre este aspecto ha puesto el foco la cocinera y creadora de contenido María Ángeles García (@marichica21) en uno de sus vídeos.
Según explica, el secreto no está solo en la técnica, sino en dos factores fundamentales y que sí consiguen marcar la diferencia: el huevo y el tiempo de reposo. Esa textura perfecta, a medio camino entre lo jugoso y lo consistente, no es fruto del azar.
Como explica María Ángeles García, el secreto está en pequeños detalles que suelen pasarse por alto y que empiezan mucho antes de añadir el huevo.
Uno de los errores más comunes, señala, es manipular en exceso la patata mientras se cocina. "El truco número uno es no machacar la patata dentro de la sartén con el aceite", advierte, ya que hacerlo altera su estructura y acaba afectando al resultado final.
Una vez la patata está en su punto y bien escurrida, llega otro momento clave: la incorporación del huevo. Lejos de batirlo aparte y mezclarlo sin más, la cocinera propone hacerlo de forma progresiva, directamente sobre la patata.
@marichica21 Hoy os traigo los secretos para hacer la mejor tortilla de patata melosa. Y no es por ser su hija, pero la tortilla de mi madre es la más rica del mundo. Después de años aprendiendo sus trucos, ya soy toda una experta y, con su permiso, os los comparto: Las patatas no se machacan dentro del aceite, se dejan pochar tranquilas. El huevo no se bate todo en un plato, se va añadiendo poquito a poquito para que se mezcle bien con la patata. Dejamos reposar un ratito para que el huevo se cocine un poco. Así, vuelta y vuelta, sale melosa pero sin que el huevo se derrame por el plato. Si queréis que mi madre comparta más trucos o alguna receta, dejadle un comentario, ¡que le encanta! 👩🍳✨ #tortilladepatata #tortillamelosa #recetasdefamilia #trucosdecocina #cocinaconmadre #cocinacasera #cocinamilenial #cocinaparajovenes #generacionz #aprendeacocinar #tortilladepatatasperfecta #cocinandoencasa #comidacasera #recetastradicionales #comidadecasa #trucosdecocinaconmadre ♬ sonido original - María Ángeles García
Es entonces cuando sí se puede trabajar la mezcla, buscando esa textura característica. "Después con un tenedor movemos el huevo y machacamos la patata, no antes", explica, subrayando la importancia del orden en el proceso.
Pero si hay un gesto que marca realmente la diferencia es el reposo. Dejar que la mezcla se asiente unos minutos antes de pasarla por la sartén permite que el huevo empiece a integrarse y a cocinarse ligeramente, logrando ese interior meloso tan deseado. "Tiene que quedar una mezcla melosita", resume. Un equilibrio delicado que convierte una receta sencilla en todo un arte.
El truco de María Ángeles para mejorar la tortilla
Hay pequeños detalles que, aunque parezcan insignificantes, marcan por completo el resultado final. Uno de ellos es la forma de añadir el huevo en la tortilla.
Frente a la clásica costumbre de batirlo aparte y volcarlo de una vez, hacerlo poco a poco sobre la patata ya escurrida, como destaca María Ángeles, permite que se integre mejor y de manera más uniforme. Así, la mezcla gana en cremosidad y evita ese contraste entre zonas secas y otras demasiado líquidas.
A esto se suma otro error habitual, el de aplastar la patata mientras se fríe. Al manipularla en exceso dentro del aceite hacemos que pierda su textura y que se deshaga antes de tiempo, afectando tanto al sabor como a la consistencia de la tortilla.
Lo ideal es dejar que se cocine sin intervenir demasiado y reservar ese ligero "machacado" para el momento en el que ya se mezcla con el huevo.
Dejar que la mezcla repose unos minutos antes de pasarla por la sartén también ayuda a que el huevo empiece a integrarse y a "cocinarse" ligeramente con el calor de la patata.
Es en ese punto donde se consigue esa textura melosa tan buscada, el equilibrio perfecto entre jugosidad y firmeza que convierte una tortilla casera en una auténtica delicia.
Ingredientes
Ingredientes para la tortilla de patatas melosa
- Huevos de tamaño M, 4 unidades
- Patatas medianas, 4 unidades
- Cebolla, 1 unidad
- Aceite de oliva virgen extra, cantidad suficiente para freír
- Sal al gusto
Paso 1
Pela las patatas y córtalas en rodajas finas o en trozos pequeños, según tu preferencia.
Paso 2
Calienta abundante aceite de oliva en una sartén y añade las patatas (y la cebolla si decides incluirla).
Paso 3
Cocina a fuego medio, dejando que las patatas se hagan lentamente sin aplastarlas ni removerlas en exceso.
Paso 4
Cuando estén tiernas, retíralas y escúrrelas bien del aceite. Añade la sal en este momento.
Paso 5
Incorpora los huevos poco a poco sobre las patatas calientes, sin batirlos previamente aparte.
Paso 6
Mezcla con un tenedor, integrando el huevo mientras machacas ligeramente la patata hasta lograr una textura melosa.
Paso 7
Deja reposar la mezcla durante unos minutos para que el huevo empiece a cuajar ligeramente.
Paso 8
Vierte la mezcla en una sartén con un poco de aceite caliente y cocina a fuego medio.
Paso 9
Cuando la base esté cuajada, dale la vuelta con ayuda de un plato y cocina por el otro lado hasta alcanzar el punto deseado.
Paso 10
Retira, deja templar unos minutos y sirve.