Loli Domínguez, cocinera: "Los garbanzos de bote se mejoran con sepia, 1 litro de fumet y espinacas"

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Los garbanzos de bote son una solución perfecta para preparar rápidamente cualquier guiso, ya que son tremendamente versátiles, saludables y una excelente opción nutricional. Son prácticos, económicos y conservan prácticamente todas sus proteínas, fibras, hierro y minerales.

Aunque existen una infinidad de recetas que se pueden preparar con ellos, de la mano de Loli Dominguez (@la_cocina_de_loli_dominguez), podemos conocer de primera mano cómo elaborar una preparación perfecta para entrar en calor y sentirse reconfortado.

"Los garbanzos de bote se mejoran con sepia, un litro de fumet y espinacas", destaca la cocinera, que no tiene dudas a la hora de asegurar que el guiso de garbanzos, sepia y espinacas es una de las mejores opciones para los amantes de este tipo de cocina.

Es la receta de la abuela, con un gran sabor y muy fácil y rápida de preparar. En su caso, Loli explica que es "una receta de la madre de mi Manolo", al mismo tiempo que indica que es un guiso que requiere de poco tiempo y pocos ingredientes.

Pese a ello, se consigue "un sabor realmente exquisito", además de una sepia muy tierna y garbanzos untuosos. Siguiendo sus pasos, se consigue un plato suculento y muy saludable al que es difícil resistirse.

Ingredientes del guiso de garbanzos con sepia y espinacas 750 g de sepia

400 g de garbanzos (sin remojar)

100 g de espinacas

1 litro de caldo de pescado o fumet

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

2 tomates pera maduros

2 hojas de laurel

1 cucharadita de pimentón dulce (paprika)

1 trozo de puerro

½ cebolla

½ cabeza de ajo

¼ de pimiento rojo (pimiento morrón)

Unas hebras de azafrán

Sal al gusto Paso 1 Calentar dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra en la olla exprés a fuego fuerte. Paso 2 Sellar la sepia cortada en trozos grandes durante un par de minutos. Retirar y reservar, dejando los jugos en la olla. Paso 3 Añadir a la olla los garbanzos escurridos junto con la cebolla, el pimiento rojo, el puerro, los ajos y el laurel. Paso 4 Incorporar la cucharadita de pimentón dulce y remover para integrar bien todos los ingredientes. Paso 5 Verter el caldo de pescado caliente y añadir las hebras de azafrán previamente infusionadas en un poco de agua caliente. Paso 6 Cerrar la olla exprés y, cuando alcance la presión, bajar el fuego al mínimo y cocinar durante 15 minutos. Paso 7 Abrir la olla, retirar las verduras y triturarlas con un poco de caldo hasta obtener un puré fino. Paso 8 Devolver el puré a la olla y añadir la sepia reservada y las espinacas limpias y troceadas. Ajustar de sal si es necesario. Paso 9 Cerrar de nuevo la olla exprés y cocinar durante 7 minutos más desde que alcance la presión. Paso 10 Abrir la olla y servir el guiso caliente.

Un plato completo y saludable

Este guiso de garbanzos, sepia y espinacas que nos propone Loli Domínguez permite disfrutar de un plato muy completo desde el punto de vista nutricional. Los garbanzos son una legumbre que aporta hidratos de carbono complejos, fibra soluble e insoluble, así como una cantidad importante de proteína vegetal, con unos 19 gramos por cada 100 gramos en seco.

La sepia, por su parte, se trata de una de las proteínas animales más magras que podemos encontrar en el mar, alcanzando unas 80 kcal por cada 100 gramos, con apenas 1 gramo de grasa y un 16% de proteínas, aproximadamente.

Este marisco es altamente recomendado por los expertos en nutrición por su gran aporte nutricional, siendo ideal para dietas de control de peso, pero también para favorecer la salud cardiovascular y prevenir la aparición de diferentes enfermedades. Asimismo, ayuda a regular el funcionamiento de la tiroides y el nivel de energía.

Al combinar los garbanzos con la sepia, se consigue crear un plato con un perfil proteico equilibrado, con el que aportamos al organismo los aminoácidos presentes en la legumbre y en el marisco.

Por si fuera poco, a estos ingredientes se suman las espinacas, que, aunque se aportan en una cantidad más modesta, son ricas en ácido fólico, hierro, potasio y vitamina C. Al cocinarse brevemente en el interior de la olla, logran conservar la mayor parte de esos micronutrientes, resultando en una elaboración aún más saludable.

Conviene destacar que el hierro de origen vegetal (no hemo) se absorbe peor que el de origen animal, pero gracias al pimiento rojo y el tomate del sofrito, que aportan vitamina C, se favorece su asimilación.

Si tenemos en cuenta estas y otras de las principales propiedades de los ingredientes que integran el plato, nos encontramos con un plato altamente nutritivo, equilibrado y reconfortante, muy recomendable para entrar en calor y siendo una alternativa más ligera que otros guisos tradicionales.

Por otro lado, y al contrario de lo que se pueda llegar a pensar, es un guiso que es ideal para mantener el peso, ya que tiene un alto poder saciante y un bajo índice glucémico.