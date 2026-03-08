Ya es oficial: la Seguridad Social confirma que no basta con tener cotizados 15 años para tener jubilación

La pensión contributiva de jubilación no se concede automáticamente por cumplir años. Tampoco basta con haber trabajado "mucho tiempo" sin más. La Seguridad Social recuerda que, además de la edad legal, existe un requisito clave que muchos pasan por alto.

Aunque la reforma de 2013 elevó progresivamente la edad de retiro, no modificó una condición esencial: el periodo mínimo de cotización exigido para generar derecho a pensión. Y ese requisito incluye una exigencia adicional relacionada con los últimos años trabajados.

En 2026, la edad ordinaria de jubilación se sitúa en 66 años y 10 meses para quienes acrediten menos de 38 años y tres meses cotizados. En cambio, quienes superen ese umbral podrán retirarse con 65 años y el 100% de la base reguladora.

Sin embargo, alcanzar esa edad no garantiza por sí mismo la prestación. El sistema exige cumplir también con el periodo mínimo de cotización.

No bastan 15 años

Para acceder a la pensión contributiva es obligatorio haber cotizado al menos 15 años a lo largo de la vida laboral. Esta cifra no ha cambiado pese a las sucesivas reformas.

Pero la norma añade una condición que resulta determinante: de esos 15 años, al menos dos deben estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de la jubilación.

Este requisito, conocido como "carencia específica", deja fuera a trabajadores que, pese a tener largos historiales laborales, llevan años sin cotizar. Es una situación habitual en personas que abandonaron el mercado laboral antes de la edad ordinaria y no reanudaron su actividad.

Si no se cumplen esos dos años dentro del periodo exigido, no se genera el derecho a pensión contributiva, aunque el total acumulado supere con creces los 15 años. La Seguridad Social insiste en que esta condición sigue plenamente vigente y no fue alterada por la reforma de 2013.

Lagunas de cotización

Más allá del acceso, los periodos sin cotizar influyen directamente en la cuantía final de la pensión. Las denominadas lagunas de cotización pueden reducir de forma significativa la prestación.

El sistema contempla un mecanismo de integración para trabajadores del régimen general. Las primeras 48 mensualidades sin cotizar se rellenan con el 100% de la base mínima vigente en cada momento.

A partir del mes 49, esa integración baja al 50% de la base mínima. Esto suaviza el impacto, pero no evita una merma en la base reguladora.

Además, este mecanismo no añade años efectivos de cotización. Es decir, rellena bases para el cálculo económico, pero no suma tiempo trabajado a efectos de alcanzar el 100% de la pensión.

Cuantas más lagunas existan, menor será la cuantía final. Y en algunos casos, también puede retrasarse la edad a la que se accede al 100% de la base reguladora.

La situación es más delicada en el caso de los trabajadores autónomos. Como norma general, sus lagunas no se integran y los meses sin actividad computan como base cero.

Una reforma reciente introdujo una mejora limitada, permitiendo integrar hasta seis meses tras agotar la prestación por cese de actividad. Aun así, el impacto puede ser considerable si los periodos sin cotizar son prolongados.

Anticipar o retrasar la jubilación

El sistema español contempla distintas modalidades para acceder al retiro. La jubilación anticipada voluntaria permite adelantar hasta 24 meses la edad legal.

En 2026, esto situaría la edad mínima en 64 años y 10 meses. Para optar a ella se requieren al menos 35 años cotizados y que la pensión resultante supere la mínima establecida.

La jubilación anticipada por causa no imputable al trabajador permite un adelanto de hasta 48 meses. En este caso se exigen 33 años de cotización y una edad mínima de 62 años y 10 meses.

En ambos supuestos se aplican coeficientes reductores que disminuyen la cuantía de la pensión en función del tiempo de anticipo y de los años cotizados.

También existe la jubilación parcial, que permite compatibilizar empleo a tiempo parcial con el cobro de parte de la pensión. Las condiciones varían en función de si la empresa formaliza un contrato de relevo.

En el extremo contrario, el sistema incentiva la demora voluntaria del retiro. Quienes prolongan su vida laboral pueden optar por un incremento porcentual en su pensión o por un pago único.

Este "cheque" puede alcanzar hasta 12.060 euros por cada año adicional trabajado, aunque la cifra depende de las cotizaciones acumuladas durante la carrera profesional.

Ante escenarios de inactividad prolongada, los expertos recomiendan analizar la posibilidad de suscribir un convenio especial con la Seguridad Social. Este mecanismo permite seguir cotizando de forma voluntaria para mantener o mejorar la futura pensión.

La clave, insisten desde el sistema público, es revisar con antelación la vida laboral y comprobar no solo los años totales cotizados, sino también si se cumple la carencia específica en el tramo final.