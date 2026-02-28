Pilar García, economista: "Los trabajadores con más bajas laborales son los que tienen un contrato indefinido y salario medio"

Las bajas laborales alcanzaron en 2025 cifras que no se habían visto antes. La tasa de absentismo se situó en torno al 7%, lo que significa que cada día más de 1,5 millones de trabajadores no acudieron a su puesto de trabajo por estar de baja médica.

El fenómeno no es nuevo, pero sí se ha acelerado con fuerza en los últimos años; de hecho, los datos muestran que se ha duplicado en la última década: las bajas laborales han pasado de unos 3,5 millones de procesos en 2013 a cerca de 8,5 millones en 2024, lo que supone un incremento acumulado del 144%.

Tras estas cifras, en 2026 la Seguridad Social y las empresas han intensificado la vigilancia de las bajas recurrentes. Algunos expertos, como Pilar García, han puesto el foco no tanto en el fraude como en el perfil más propenso a iniciar una incapacidad temporal: salario medio, contrato indefinido y haber estado ya de baja el año anterior.

Salario medio y contrato indefinido, el patrón dominante

Pilar García de la Granja, periodista española especializada en información económica, analizó en la sección ‘Economía de bolsillo’ de ‘Herrera en COPE’ el último informe de La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el organismo independiente que estudia cómo influye el tipo de contrato en las bajas por incapacidad.

El dato más llamativo es que el paso de un contrato temporal a uno indefinido eleva un 62% los días de baja por incapacidad temporal. Es decir, cuando un trabajador gana estabilidad, aumenta el número de jornadas que pasa de baja.

Además, el informe estima que, tras la reforma laboral impulsada por la ministra Yolanda Díaz, el cambio a una situación contractual más estable incrementa en un 30% la probabilidad de iniciar una baja en el mes siguiente. Un salto relevante en términos de comportamiento laboral.

Los datos de la AIReF apuntan a que la seguridad que da un contrato indefinido puede reducir el miedo a perder el empleo y, en consecuencia, facilitar la decisión de iniciar una baja cuando surge un problema de salud.

La economista detalló también cuál es el perfil más repetido en las estadísticas. No se trata del trabajador con sueldo bajo ni del directivo con el salario alto, sino del empleado con salario medio y que ya estuvo de baja el año anterior.

Este último antecedente, a juicio de la experta, pesa mucho: quien ha pasado por una incapacidad temporal tiene más probabilidades de volver a hacerlo.

Las bajas laborales restan un 6% al PIB: la CEOE apela a los médicos para luchar contra el fraude

A ese perfil se suman otros rasgos que aparecen con fuerza en los datos. Es más habitual en empresas grandes que en pequeñas, más frecuente en el sector público que en el privado, y se da más en mujeres que en hombres.

También es más común en menores de 40 años que en trabajadores de más edad. Y un punto importante: no es el perfil del autónomo, sino que los trabajadores por cuenta propia presentan tasas mucho más bajas de incapacidad temporal, en parte porque el coste de dejar de trabajar recae directamente sobre ellos.

El impacto económico de esta situación es muy elevado. Pilar García recordó que el coste de las bajas laborales es ya el segundo gran gasto del sistema, solo por detrás de las pensiones contributivas. Cada día, alrededor de 1,2 millones de personas no acuden a su puesto por incapacidad temporal.

El sistema de pago también influye. Los primeros 15 días de baja los asume la empresa; sin embargo, a partir de ese momento, el coste pasa a la Seguridad Social.

Esto genera un reparto del impacto económico que afecta tanto a las compañías como a las cuentas públicas. En sectores con alta rotación o plantillas amplias, el efecto es especialmente visible.

Frente a este escenario, la AIReF no se limita a describir el problema, sino que plantea posibles soluciones. Entre las recomendaciones que explicó García de la Granja están aumentar la supervisión y el seguimiento de las bajas, revisar la normativa y los convenios colectivos para ajustar incentivos, mejorar el ciclo económico y reforzar la atención primaria.

Este último punto es clave, porque parte del aumento también se vincula a listas de espera largas y a una gestión sanitaria que no siempre permite una reincorporación ágil.