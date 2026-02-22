La primera fase de Magamers, el torneo femenino de League of Legends, calienta el ambiente para semifinales
El sábado 21 de febrero se celebraron los octavos y cuartos de final del primer torneo femenino de LoL de EL ESPAÑOL, Vandal, Magas y Crónica Global.
Overtime, chicken Burgir, NGU eSports Blossom e Iskud stake se han clasificado para las semifinales de Magamers, el primer torneo femenino de League of Legends impulsado por El Español, Magas, Vandal y Crónica Global.
Tras salir victoriosas en las partidas del pasado sábado, los cuatro conjuntos se verán las caras en la tarde de este domingo 22 de febrero, cuando la Grieta del Invocador volverá a ser el escenario donde se competirá por los 3000 euros en premios de la final, que se jugará el 4 de marzo en el Mobile World Congress de Barcelona.
El torneo que busca romper con la invisibilidad histórica de las mujeres en el ámbito competitivo de los videojuegos forma parte del Circuito Tormenta, la competición amateur oficial en España de los juegos de Riot Games League of Legends, League of Legends: Wild Rift y Valorant.
Las partidas de octavos y cuartos de final se han jugado en un formato BO3 Fearless Draft, es decir, a mejor de tres y con la restricción de que un campeón escogido en una de las rondas de la partida no se puede volver a elegir en la siguiente.
Octavos de final
Se alistaron a la competición 15 de los hasta 16 equipos que marcaba como máximo el reglamento oficial. Los resultados de octavos de final son los siguientes:
-
Overtime vs -: 1-0
-
piesmalolientes vs WAR eSports Guerreras: 2 - 0
-
3UCJC Mustangs vs Chicken Burgir: 0 - 2
-
GAR Lamiak vs UbamF LoL Method: 2 - 0
-
AMEBA GAMING vs NGU eSports Blossom: 0 - 2
-
MIA UDIT vs Totoxicas FC: 0 - 2
-
Paraselene vs La Carry y sus princesas: 2 - 0
-
Iskud stake vs Main VALO: 2 - 0
La retransmisión oficial de Circuito Tormenta y Magamers, que contó con los casters Katarsis y Jackalsito, se centró en el partido entre MIA UDIT y Totoxicas FC, el conjunto que salió victorioso de un encuentro que comenzó equilibrado, pero se decantó claramente por TT FC. La composición de equipos de la primera ronda fue:
UDIT: Sett, Lillia, Malzahar, Miss Fortune y Lux
TT FC: Vayne, Xin Zhao, Annie, Kaisa y Leona
En esa primera partida, UDIT comenzó con buen pie, derrotando consecutivamente a dos dragones, e incluso se llevó por delante a dos jugadoras de TT FC en la teamfight que surgió cuando estas últimas se llevaron al Heraldo de la Grieta. Pero la situación no tardó en descompensarse y, en el minuto 23, el marcador estaba a 6-14.
A la media hora del encuentro, una pelea que comenzó en la esquina superior del carril diagonal terminó en una multitudinaria teamfight en la que TT FC arrasó a sus contrincantes, no sin algunos campeones sobreviviendo por los pelos. Fue suficiente para hacerse con el Barón y con su potenciado Xin Zhao; tres minutos después, barrían la base de UDIT.
Más imparables aún fueron en la segunda partida, que tuvo la siguiente composición:
EDIT: Gnar, Sejuani, Mel, Sivir y Lulu
TT FC: Fiora, Maestro Yi, Orianna, Xayah y Rakan
El Maestro Yi de TT FC supuso la sorpresa para jugadoras y espectadores. Totoxicas se llevaban dos bajas enemigas gracias a ese campeón, que pilló desprevenidas al conjunto de UDIT mientras trataban de vencer al Heraldo de la Grieta.
Cuando el temporizador marcaba el 16:30, Yi se hizo con el Heraldo del Dragón y bajó junto a sus compañeras al Dragón, donde UDIT combatía al dragón. Al principio parecía que la jugada le salía regular a TT FC, pero la insistencia de UDIT para continuar la teamfight las puso en desventaja con el marcador indicando 5-9.
A partir de ahí se produjo un efecto bola de nieve: en el minuto 22 ya iban 6-16; TT FC se hizo con el Barón tres minutos después y, poco después de la media hora de partida, Totoxicas avanzaron imparables (con el marcador a 8-29) por el carril superior, aniquilaron a UDIT en una teamfight y se hicieron con la victoria sin problema.
Cuartos de final
Los resultados de cuartos de final fueron:
-
Overtime vs piesmalolientes: 2-1
-
Chicken Burgir vs GAR Lamiak: 2-0
-
NGU eSports Blossom vs Totoxicas FC: 2-0
-
Paraselene vs Iskud stake: 0-2
La retransmisión se centró en la partida de Overtime contra piesmalolientes, que tuvo en su primera ronda los siguientes picks:
OV: Gnar, Malphite, Ahri, Kai'sa, Nami
PIES: Sylas, Ekko, Syndra, Miss Fortune, Nautilus
La contienda en la Grieta fue equilibrada y calmada. La partida avanzaba sin demasiados sobresaltos. Un dragón por aquí, un Heraldo por allá, pero los asesinatos eran escasos. El equilibrio era casi perfecto, tanto en bajas como en oro.
Pero como si fuera una olla a presión, finalmente estalló. En el minuto 40, la Ahri de Overtime se hizo una Pentakill que dejó anonadadas a PIES, permitiendo avanzar a OV como Pedro por su casa por el carril central hasta que fulminaron la base rival.
Las tornas se volcaron en la segunda ronda, donde se escogieron estos campeones:
PIES: Kayle, Diana, Lux, Ashe y Leona
OV: Cho'gath, Dr. Mundo, Kassadin, Jinx y Lulu
Como si hubieran estudiado cada uno de sus tropiezos previos, el grupo de PIES jugaba con maestría y soltura. Mientras Overtime luchaba contra el Heraldo de la Grieta, el conjunto de piesmalolientes inició una teamfight en la que acabaron con sus contrincantes.
En torno al minuto 23, el marcador estaba 10 a 1. A pesar de sus intentos, OV no consiguió resistir la embestida que PIES realizaron antes del minuto 30, y se llevaron la victoria con el marcador 15-3.
Por lo tanto, se jugó una tercera ronda con la siguiente composición:
OV: Ornn, Warwick, Annie, Xayah y Rakan
PIES: Fiora, Urgot, Orianna, Sivir y Karma
La situación era equilibrada hasta que se vio una teamfight inesperada, y quizá innecesaria, en el minuto 16. Ocurrió cerca del dragón y puso las cosas intensas, resultando victoriosa para PIES y suponiendo que OV perdiera el Heraldo; en ese momento, el marcador estaba en 10-9.
En el minuto 23, OV le dio una paliza a PIES que dejó sola a Fiora, con el marcador en 19-13 a favor de OV. Finalmente, una partida ajustada al principio que acabó dando la victoria a OV, que aventajaba a los rivales por 24-14 cuando el nexo explotó.
Semifinales y final
Hoy, domingo 22 de febrero, se juegan las semifinales, que comienzan a las 17:00 (hora peninsular española) y se pueden seguir desde el canal de Twitch de Circuito Tormenta.
La gran final se jugará el 4 de marzo a las 10:00 CET de manera presencial en el Talent Arena del Mobile World Congress de Barcelona y se emitirá en el mismo canal.
El Español y Magas, impulsores del evento, regalarán tickets de asistencia para todas las participantes en Magamers.