La primera fase de Magamers, el torneo femenino de League of Legends, calienta el ambiente para semifinales

Las partidas de octavos y cuartos de final se han jugado en un formato BO3 Fearless Draft, es decir, a mejor de tres y con la restricción de que un campeón escogido en una de las rondas de la partida no se puede volver a elegir en la siguiente.

Octavos de final

Se alistaron a la competición 15 de los hasta 16 equipos que marcaba como máximo el reglamento oficial. Los resultados de octavos de final son los siguientes:

Overtime vs -: 1-0

piesmalolientes vs WAR eSports Guerreras : 2 - 0

3UCJC Mustangs vs Chicken Burgir : 0 - 2

GAR Lamiak vs UbamF LoL Method : 2 - 0

AMEBA GAMING vs NGU eSports Blossom : 0 - 2

MIA UDIT vs Totoxicas FC : 0 - 2

Paraselene vs La Carry y sus princesas : 2 - 0

Iskud stake vs Main VALO: 2 - 0

La retransmisión oficial de Circuito Tormenta y Magamers, que contó con los casters Katarsis y Jackalsito, se centró en el partido entre MIA UDIT y Totoxicas FC, el conjunto que salió victorioso de un encuentro que comenzó equilibrado, pero se decantó claramente por TT FC. La composición de equipos de la primera ronda fue:

UDIT: Sett, Lillia, Malzahar, Miss Fortune y Lux

TT FC: Vayne, Xin Zhao, Annie, Kaisa y Leona

En esa primera partida, UDIT comenzó con buen pie, derrotando consecutivamente a dos dragones, e incluso se llevó por delante a dos jugadoras de TT FC en la teamfight que surgió cuando estas últimas se llevaron al Heraldo de la Grieta. Pero la situación no tardó en descompensarse y, en el minuto 23, el marcador estaba a 6-14.

A la media hora del encuentro, una pelea que comenzó en la esquina superior del carril diagonal terminó en una multitudinaria teamfight en la que TT FC arrasó a sus contrincantes, no sin algunos campeones sobreviviendo por los pelos. Fue suficiente para hacerse con el Barón y con su potenciado Xin Zhao; tres minutos después, barrían la base de UDIT.

Más imparables aún fueron en la segunda partida, que tuvo la siguiente composición:

EDIT: Gnar, Sejuani, Mel, Sivir y Lulu

TT FC: Fiora, Maestro Yi, Orianna, Xayah y Rakan

El Maestro Yi de TT FC supuso la sorpresa para jugadoras y espectadores. Totoxicas se llevaban dos bajas enemigas gracias a ese campeón, que pilló desprevenidas al conjunto de UDIT mientras trataban de vencer al Heraldo de la Grieta.

Cuando el temporizador marcaba el 16:30, Yi se hizo con el Heraldo del Dragón y bajó junto a sus compañeras al Dragón, donde UDIT combatía al dragón. Al principio parecía que la jugada le salía regular a TT FC, pero la insistencia de UDIT para continuar la teamfight las puso en desventaja con el marcador indicando 5-9.

A partir de ahí se produjo un efecto bola de nieve: en el minuto 22 ya iban 6-16; TT FC se hizo con el Barón tres minutos después y, poco después de la media hora de partida, Totoxicas avanzaron imparables (con el marcador a 8-29) por el carril superior, aniquilaron a UDIT en una teamfight y se hicieron con la victoria sin problema.