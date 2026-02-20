Ya es oficial: la nueva ayuda de 400 € en el alquiler para familias monoparentales y mayores de 55 años

El Ayuntamiento de Barcelona pondrá en marcha a partir de este viernes 20 de febrero una nueva ayuda al alquiler dirigida a familias monoparentales y personas mayores de 55 años que vivan solas y se encuentren en riesgo de exclusión residencial.

Una medida que llega en un contexto especialmente delicado, ya que las familias monoparentales (el 85 % encabezadas por mujeres) figuran entre los colectivos más vulnerables en España.

El aumento sostenido del precio de la vivienda en la capital catalana ha agravado esta situación en los últimos años. Los alquileres medios ya superan en muchos casos los 1.150 euros e incluso alcanzan los 1.600 mensuales, lo que ya ha consolidado a Barcelona como la ciudad más cara de España y ha dificultado especialmente el acceso y la permanencia en la vivienda para los hogares con menos recursos.

Es por ello, que esta nueva ayuda al alquiler dirigida a familias monoparentales y personas mayores de 55 años que vivan solas y se encuentren en riesgo de exclusión residencial, contará con una dotación total de 6 millones de euros. La prestación podrá alcanzar hasta 400 euros mensuales durante un periodo máximo de 12 meses por unidad de convivencia y estará destinada únicamente a viviendas ubicadas en la ciudad de Barcelona.

La iniciativa, impulsada bajo el denominado "escudo social" en materia de vivienda, busca apoyar especialmente a aquellos hogares en los que el gasto del alquiler supere un tercio de los ingresos, así como a quienes tienen mayores dificultades para acceder a una vivienda dentro de estos colectivos vulnerables.

Cómo acceder a esta ayuda

Para poder acceder a esta nueva convocatoria de ayudas que se pondrá en marcha a partir de este viernes 20 de febrero, los interesados podrán solicitarla a través de la página web del Ayuntamiento, de las oficinas municipales de vivienda y mediante los servicios sociales.

En estos casos, el alquiler de la vivienda no podrá superar los 1.100 euros mensuales y la prestación cubrirá únicamente la parte del precio que exceda del 30 % de los ingresos de la unidad de convivencia.

Además, no incluirá atrasos en los pagos ni gastos asociados como plazas de parking o trasteros, tal y como ha informado el Ayuntamiento de Barcelona. Esta subvención será compatible con otras prestaciones del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, como el Bono Alquiler Joven o las ayudas de urgencia social.

Requisitos para la ayuda

En cuanto a los requisitos económicos, podrán solicitarla las personas que vivan solas con ingresos de hasta dos veces el Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya (IRSC); las unidades de convivencia con ingresos de hasta 2,5 veces este indicador, ajustado al número de miembros y las personas con discapacidad o alto grado de dependencia, cuyo límite se amplía hasta 3,5 veces el IRSC.

Una ayuda que puede alcanzar un máximo de 4.800 euros anuales y que ya aspira a convertirse en un alivio para miles de hogares en la capital catalana.

Esta medida se suma, así, a otras medidas impulsadas recientemente, como la regulación de las zonas tensionadas, con las que se ha intentado contener la escalada de precios y aliviar la presión sobre los colectivos más vulnerables del mercado del alquiler.