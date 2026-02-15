Natalia, experta en finanzas: "Con el método de los sobres mi abuela ahorra hasta un 40% de su pensión cada mes"

Para muchos españoles, llegar a fin de mes con ahorros se plantea como un verdadero reto cada vez más complicado. Esta situación queda reflejada en el último estudio publicado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que indica que un 63 % de los hogares españoles atraviesan dificultades económicas.

Mientras tanto, el coste de vida sigue subiendo: los precios del alquiler no dejan de crecer, los salarios y las pensiones siguen siendo bajos y la precariedad laboral, junto con el encarecimiento de la vivienda complica el acceso a un hogar, ya sea en propiedad o en régimen de alquiler.

Ante este panorama, contar con un método eficaz para gestionar el dinero puede marcar la diferencia. Precisamente una de esas propuestas es la que recomienda Natalia Lara, experta en educación financiera, ahorro y planificación de inversiones.

En uno de sus vídeos, esta asesora en finanzas personales comparte una curiosa técnica que aprendió de su abuela, gracias a la cual asegura que ha llegado a ahorrar hasta un 40 % de su pensión cada mes. Se trata de un método muy simple, que ha seguido durante años y que según la propia Natalia Lara le ha permitido superar en ahorro a "el 80 % de España".

"Mi abuela saca 600 euros del cajero cada vez que cobra", explica Natalia Lara. "Le pregunté por qué y me dijo: 'Es el truco que me dio mi padre". Con el tiempo, esta costumbre familiar se ha convertido en una herramienta sencilla que funciona, sobre todo para mantener el control sobre los gastos y fortalecer el hábito del ahorro.

El método de los sobres

Este método que ahora utiliza esta experta viene de años atrás, pero sigue funcionando y este, consiste simplemente en repartir el dinero físico en sobres diferenciados. "Sobre 1 para comida, sobre 2 para transporte y sobre 3 para ocio. Cuando se acabe, se acabó", relata Lara. Su abuela no usa tarjetas. "Ahorra el 40 % de su sueldo y tiene más ahorros que el 80 % de los españoles", afirma.

Esto es lo que se conoce como método del sobre, un sistema que parte de un principio básico: usar solo dinero en efectivo. "Solo necesitas sobres y estos cuatro pasos. El problema no es cuánto ganas, sino cómo lo administras", defiende la especialista en uno de los vídeos de TikTok. Su fuerza reside precisamente en su facilidad de aplicación.

Método con 6 sobres

Otra variante de este sistema es la que consiste en ampliar el número de sobres según las necesidades de cada persona o familia. En otro vídeo, Lara explica un modelo con seis sobres destinados a "el hogar, comida, transporte, ocio, ahorro y emergencias", una forma detallada de organizar el presupuesto mensual.

Cuando llega la nómina, la experta recomienda dividir el dinero entre esas categorías usando la proporción orientativa: "Un 30 % para el hogar, un 25 % para comida, un 15 % para transporte, un 10 % para ocio, un 15 % para el ahorro y un 5 % para emergencias". Un esquema flexible que permite adaptar el ahorro a cualquier nivel de ingresos.

La base del método es sencilla: solo se puede gastar lo que hay asignado en cada sobre. "Cuando se acaba el dinero de un sobre, se acabó ese gasto hasta el próximo mes", explica Natalia Lara. Al finalizar el mes, la idea es revisar cómo ha funcionado la planificación y reajustar los porcentajes según las necesidades que realmente hayan surgido.

Según la experta, una de las claves del éxito está en mantener una relación directa con el dinero en efectivo. "Las tarjetas rompen la disciplina porque no sientes el dolor de gastar", asegura. Para ella, esa conciencia del gasto es lo que ayuda a frenar el impulso y a construir un hábito real de ahorro.