Elsa Pataky (49) sobre sobre su matrimonio: "Nuestros hijos practican surf, pescan y van en moto todo el día"

Elsa Pataky (49) sobre criar a sus hijos lejos de las grandes ciudades: "Básicamente vivimos al aire libre"

Elsa Pataky y Chris Hemsworth optaron por alejarse de Hollywood, las grandes ciudades y las cámaras para empezar una vida en común en Byron Bay, en Australia.

Aunque gran parte de la población apuesta por las grandes ciudades, ambos actores lo tuvieron claro desde el principio: su idea siempre fue la de formar una familia en un lugar conectado con la naturaleza.

Durante una entrevista para la revista 'People', el matrimonio explica cómo está siendo su experiencia de vivir en un entorno totalmente diferente con los niños, y parece que tanto los pequeños como ellos están encantados con el resultado hasta la fecha.

Chris Hemsworth y Elsa Pataky hablan de su vida en Australia.

"Básicamente vivimos al aire libre"

"Se trata simplemente de poder disfrutar de la naturaleza. Cuando vamos a la ciudad, es difícil para nosotros como familia, porque básicamente vivimos al aire libre", explica Pataky al medio mencionado. "Estamos en contacto con la naturaleza todo el tiempo", continúa.

"En el lugar donde vivimos parece verano todo el año", añade Hemsworth. "Tenemos un terreno grande, una granja con caballos, y nuestros hijos practican surf, pescan y van en moto todo el día", añade el actor, asegurando además que ellos también hacen prácticamente lo mismo siempre.

A pesar de que vivimos en una era totalmente digital donde parece imprescindible tener que estar conectado a la red y permanecer en grandes ciudades para tener acceso fácil a todo tipo de facilidades, para Hemsworth y Pataky no hay nada como la naturaleza de Australia, un lugar mágico donde sus hijos crecen en libertad.

No obstante, también hay que tener en cuenta que ambos deben estar viajando constantemente debido a su trabajo como artistas, sea para desarrollar proyectos cinematográficos o televisivos o publicidad, por lo que la familia va adaptándose a los diferentes entornos.

Recientemente, sin ir más lejos, Chris Hemsworth estuvo en España con su familia para promocionar 'Ruta de escape', su siguiente película junto a Mark Ruffalo y Halle Berry, y próximamente también lo veremos "de gira" gracias a 'Avengers: Doomsday'.