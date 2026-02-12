Ana Mena (28), sobre la infidelidad: "Si mi pareja le da siempre 'me gusta' en redes a la misma persona, son cuernos"

Desde hace años, la infidelidad no se mide únicamente en el plano físico. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), más del 64 % de los españoles considera infidelidad mantener conversaciones subidas de tono a través de mensajes y un más del 76 % piensa que mantener relaciones sexuales virtuales también es una traición.

Los datos se vuelven más alarmantes teniendo en cuenta que, según diversas encuestas sociológicas, alrededor de uno de cada tres españoles reconoce haber sido infiel en algún momento de su vida dentro de una relación estable.

Aunque décadas atrás las cifras de infidelidad podían ser similares, hoy estas conductas son mucho más visibles debido al peso de las redes sociales. Tener a otras personas al alcance de la mano, poder interactuar de forma constante y dejar rastro digital ha hecho, según muchos expertos, que sea más fácil ser infiel y también más fácil ser descubierto.

En este contexto, el debate sobre dónde está el límite es cada vez más recurrente. ¿Hablar con un ex es una falta de respeto? ¿Un "me gusta" puede ser una señal de deslealtad? La línea es difusa para muchos, pero hay quienes lo tienen muy claro, como Ana Mena.