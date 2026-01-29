Noelia Gamero, cocinera: "Para un arroz caldoso con pollo meloso hay que echar 6 partes de agua por 1 de arroz"

Noelia Gamero, cocinera y su receta de arroz caldoso con pollo Fragmento de YouTube de Cocina con Noelia

0 votos

El arroz caldoso con pollo es uno de esos platos que resumen mejor que ningún otro la cocina de campo y de casa. No necesita ingredientes raros ni técnicas complicadas, solo tiempo, cariño y entender por qué cada paso importa.

Es una receta que demuestra cómo, con una base humilde, se puede conseguir un plato profundo, sabroso y reconfortante. De los que huelen a domingo, a cocina con la ventana abierta y a cazuela grande en el fuego.

Además, es un arroz agradecido. No exige la precisión milimétrica de un seco ni la tensión de un risotto. Aquí el caldo manda, pero el grano debe quedar entero y con carácter.

Bien hecho, es un plato completo que sirve tanto para una comida familiar como para un día en el que apetece cuchara y algo caliente que abrace por dentro.

Así lo demuestra la cocinera Noelia Gamero a través de su canal de cocina, Cocina con Noelia. Una receta sencilla pero con un sabor fácilmente reconocible y, sobre todo, lo más importante, delicioso.

Un guiso de siempre

Este tipo de arroces nacen de la lógica del aprovechamiento. En el campo, el pollo era una carne accesible y las verduras de la huerta marcaban el ritmo de la despensa. El arroz hacía el resto.

La clave está en construir sabor desde el principio. No hay atajos. Primero se dora el pollo, luego se hace un sofrito paciente y después se deja que todo se junte y se entienda en la cazuela.

Ese primer paso, el dorado, es más importante de lo que parece. Sellar bien la carne crea un fondo que luego se recupera con las verduras. Ahí empieza a cocinarse el plato de verdad.

Mientras el pollo se dora, se pican las verduras en dados pequeños. No hace falta que sean perfectos, pero sí que tengan un tamaño parecido para que se cocinen de forma uniforme.

Plato de arroz caldoso con pollo. iStock

Cebolla, pimiento verde y zanahoria forman una base clásica que nunca falla. Cuando entran en la cazuela, empiezan a soltar su agua y a despegar todo lo que quedó adherido al fondo. Ese "pegadito" es oro puro.

Cuando las verduras están blandas, llega el tomate. Aquí no hay prisa. Diez minutos de cocción sirven para que pierda el sabor crudo y se concentre.

El arroz adecuado

Mientras el sofrito termina de hacerse, se prepara una majada sencilla pero fundamental. Ajo, azafrán y un poco de sal, machacados hasta formar una pasta. No es un adorno: es una de las firmas aromáticas del plato.

El azafrán no solo aporta color. Da un fondo inconfundible que se lleva especialmente bien con el pollo. Es una especia cara, sí, pero en pequeñas cantidades marca una diferencia enorme.

Cuando el tomate está listo, se añade la majada y también las patatas, que aquí juegan un papel secundario pero importante. Luego vuelve el pollo a la cazuela y todo se cocina junto un par de minutos para que los sabores se mezclen.

Arroz caldoso con pollo de Noelia Gamero

Después llega el agua. La proporción es clara: seis partes de agua por una de arroz. Esto es lo que garantiza un resultado realmente caldoso, sin miedo a quedarse corto.

No cualquier arroz sirve. Aquí conviene usar una variedad bomba, capaz de absorber mucho líquido sin romperse y sin pasarse. Eso permite tener un caldo sabroso y un grano entero.

Cuando el agua rompe a hervir, se añade el arroz y un pellizco de sal. Y aquí está uno de los trucos menos conocidos: durante los primeros cinco minutos se cocina a fuego vivo y se remueve de vez en cuando.

Ese movimiento hace que el arroz suelte parte de su almidón y el caldo quede ligeramente cremoso, aunque siga siendo un arroz caldoso.

Después se baja el fuego y se deja hervir suavemente otros 11 minutos. En total, dieciséis. Al final, se apaga, se tapa y se deja reposar un par de minutos más.

Arroz caldoso con pollo

El resultado es un arroz profundo, con cuerpo, con un caldo que sabe a pollo de verdad y con un grano en su punto. No necesita nada más. Quizá un poco de pan y silencio en la mesa.