De una coctelería 'clandestina' a un restaurante al borde del mar con sabor asiático, en los planes de Magas

Llegó finales de enero, cuando el invierno aprieta pero las agendas reclaman planes que calientan el cuerpo y el ánimo, entre monólogos que estremecen en el Ateneo y taquerías que desafían la cuesta con tacos a euro.

La noche madrileña bulle con speakeasies históricos y arroces sudamericanos, mientras Barcelona despierta con fusiones asiáticas en la playa.

En Magas seleccionamos las mejores propuestas para animar los días en ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla.

Monólogos

El histórico Ateneo de Madrid presentó el pasado 19 de enero el ciclo Puro Teatro. Cada lunes, a las 19:00 horas y hasta el 23 de febrero, se representará un monólogo en su salón principal, con Miguel Rellán al frente de la programación como responsable de la sección de teatro.

El próximo lunes 26 será el turno de Estela Alcaraz, que protagonizará el thriller Emma White. Memorias breves en el marco de 'Las noches de Marymi Dor'. Se trata de la historia de una escritora atrapada entre su éxito público y su derrumbe personal. Un repaso que recorre su vida marcada por el triunfo, la culpa y la venganza, hasta que un giro final inesperado lo cambia todo.

El 2 de febrero se presenta Todas las mujeres que habito, una pieza que pone en el centro la experiencia femenina. La actriz Ángela Conde, dirigida por Montse Rangel, encarna múltiples voces que recorren un viaje terapéutico del trauma al empoderamiento, mezclando drama y comedia.

Itinerario del ciclo de monologos. Cedidas

Así, semana tras semana, el Ateneo irá desplegando una historia distinta sobre el escenario. Las entradas pueden adquirirse en la página web por 15 €.

¿Dónde? C. del Prado, 21 (Centro), 28014 Madrid

Un icono escondido

Jack’s Club, el speakeasy bar que respira historia, se afianza entre los refugios nocturnos más peculiares del centro madrileño. Ubicado en el sótano (-1) del Hotel Thompson, ocupa el antiguo espacio de la iglesia de San Luis Obispo, preservando arcos centenarios y relieves con más de dos siglos.

Interior del bar. Cedidas

La coctelería de autor lidera la experiencia, con una carta inspirada en literatura clásica, ecos folclóricos y herencia británica que equilibra precisión técnica con destilados selectos.

Perfecto para escapar del bullicio cotidiano, este rincón propone noches serenas con carácter propio, donde la arquitectura histórica y el ritual de sus elixires crean un paréntesis sofisticado en el corazón de Madrid.

¿Dónde? Pl. del Carmen (Centro), 28013 Madrid

Antídoto de invierno

Tiki Tako sigue siendo un referente de la comida mexicana en Madrid. La firma insiste en que la gastronomía auténtica puede ser cotidiana y asequible, para ello saca su bandera de tacos a 1 € para afrontar la cuesta de enero.

Los locales de San Bernardo, Cascorro y Guzmán el Bueno son ese cobijo de barrio que nunca falla; un ambiente relajado, con comida que sabe a México de verdad.

Tacos Variados. Cedidas

Propone una opción imbatible: taco al pastor con su característica piña jugosa o carnita crujientes, acompañados de cerveza bien fría, para encuentros informales con amigos tras la jornada laboral o veladas distendidas.

¿Dónde? C. de Guzmán el Bueno, 105 - C. de San Bernardo, 12 - Pl. de Cascorro, 6, Madrid

Arroces sudamericanos

La comida peruana se afianza en el barrio de Salamanca con el restaurante Pucara Barra Peruana, ideal para degustar caldos densos y arroces melosos. Lo mejor no es sólo el menú, sino la combinación con la terraza climatizada y las bebidas especiales.

Platos destacados. Cedidas

Los imperdibles de la casa son el chupe andino —un guiso cremoso de gambones o de pollo—, el arroz con mariscos, los tallarines saltados con lomo fino al wok y el clásico tacu tacu de arroz y frijoles dorados por fuera.

Para una experiencia completa, Pucara cuenta con una coctelería pisco-centrada con chilcanos y vinos que maridan bien con la intensidad nikkei.

¿Dónde? C. del Príncipe de Vergara, 200, 28002 Madrid

Estrella gastronómica

El nuevo año trae aire fresco a Shôko Barcelona, enclave playero en La Barceloneta donde la fusión mediterráneo-asiática y cócteles únicos protagonizan veladas auténticas que fluyen hasta la madrugada bailable.

La carta despliega entrantes como ensalada de burrata pugliesa con tomates marinados y pesto de pistacho, tartar de atún rojo con wakame umami o sashimi premium del chef.

Para platos principales destacan solomillo de ternera con foie, parmentier de patata y salsa de trufa negra, junto al arroz cantonés mixto de pollo, pato pekinés y gambas.

Sushi de la casa. Cedidas

Si prefieres inmersión total, el menú degustación recorre el steak tartar de solomillo sobre brioche con mousse de foie, ceviche de corvina a leche de tigre rocoto, tempura de gambas con sweet chilli-ponzu y selección de sushi, más principal a elegir y petit fours con maridaje de vinos. El precio de menú completo es de 99,90 €.

Cóctel Time in Your Lips. Cedidas

La coctelería de Yeray Monforte completa la noche con clásicos renovados como Porn Star Spritz o creaciones propias tipo Copa América. Su estrella, Time in Your Lips —el cóctel más caro de España—, ofrece una oportunidad única para probarlo con sus destilados premium y detalles exclusivos.

¿Dónde? Pg. Marítim de la Barceloneta, 36, Ciutat Vella, 08005 Barcelona