Noelia, cocinera, sobre su plato favorito para Nochevieja: "Esta lubina en salsa se hace en 15 minutos y es super elegante"

En Navidad, el pescado ha ido ganando protagonismo como alternativa elegante a los grandes asados. Entre quienes buscan un plato vistoso, sabroso y sin complicaciones excesivas, la lubina se ha convertido en una de las opciones preferidas.

Su carne fina y su versatilidad permiten recetas con apariencia de alta cocina sin necesidad de técnicas complejas. Esa es precisamente la filosofía de Noelia, cocinera y creadora del canal de YouTube Cocina con Noelia, donde comparte platos pensados para lucirse en ocasiones especiales sin perder de vista la cocina casera.

Su receta de lubina en salsa de azafrán con gambas es uno de los ejemplos más claros de ese equilibrio entre sencillez y resultado espectacular.

El plato combina ingredientes accesibles con una elaboración cuidada, donde cada paso está pensado para potenciar el sabor y la presentación.

El resultado es una propuesta perfecta para celebraciones, capaz de vestir una mesa de Navidad sin convertir la cocina en un maratón.

Un plato elegante y sencillo

La clave de esta receta está en la salsa. Noelia parte de un gesto clásico: aprovechar las cabezas y cáscaras de las gambas para crear una base aromática intensa. Ese fondo, enriquecido con ajo y hebras de azafrán, se transforma en una salsa sedosa que envuelve el pescado sin ocultar su sabor.

El uso del azafrán no es casual. Aporta color, aroma y un punto sofisticado que eleva el plato sin necesidad de añadir nata ni ingredientes pesados. La maicena, bien trabajada, permite ajustar la textura para que la salsa quede ligera pero con cuerpo.

Otro de los detalles importantes es la cocción del pescado. Noelia insiste en respetar los tiempos y en trabajar la piel de la lubina con cuidado, aplicando una ligera presión para que quede dorada y crujiente, uno de los grandes atractivos del plato.

Receta de lubina en salsa

Más allá del sabor, esta receta destaca por su presentación. El contraste entre el amarillo de la salsa, el blanco de la lubina y el naranja de las gambas crea un plato visualmente muy atractivo. Un simple toque de perejil fresco basta para rematarlo.

Además, es una elaboración que se adapta bien a la organización navideña. La salsa puede prepararse con antelación y el pescado cocinarse en el último momento, o incluso dar un golpe de calor justo antes de servir si se presenta en una fuente grande.

Receta de lubina en salsa.

Noelia propone esta lubina como plato principal para quienes buscan una alternativa más ligera a la carne, pero igual de festiva. Es una receta que transmite cuidado y detalle, sin resultar inaccesible para quien cocina en casa.

Ingredientes Lubina en salsa 1 lubina (4 lomos)

300 gramos de gambas

⁠3 dientes de ajo

⁠1 pellizco de hebras de azafrán

500 ml de agua

⁠1 cucharada de maicena

Sal

Aceite de oliva Paso 1 Primero, pela las gambas. Reserva los cuerpos limpios en la nevera y guarda las cáscaras y cabezas, ya que son fundamentales para el sabor. Paso 2 En una cacerola con un poco de aceite, añade las cáscaras de las gambas y tuéstalas hasta que cambien de color y suelten su sabor. Paso 3 Elaboración del majado. Mientras se tuestan las cáscaras, prepara un majado en un mortero: Paso 4 Trocea los dientes de ajo y ponlos en el mortero junto con un pellizco de sal y las hebras de azafrán. Paso 5 Machaca todo hasta obtener una pasta. Paso 6 Cuando las cáscaras estén doradas, añade el majado de ajo y azafrán a la cacerola y cocina todo junto rápidamente (un minuto). Paso 7 Aprovecha los restos del majado en el mortero enjuagándolo con un poco de agua caliente y viértelo en la cacerola para no perder esencia. Paso 8 Añade el resto del agua caliente a la cacerola y deja hervir durante 3 minutos. Paso 9 Cuela el caldo pasándolo a otro cazo; verás que ya tiene el aroma de las gambas y el color amarillo del azafrán. Paso 10 Espesa la salsa. El caldo estará muy líquido, por lo que hay que darle cuerpo. Paso 11 Diluye una cucharada de maicena en un poco de agua muy fría (es importante que esté fría para evitar grumos). Paso 12 Sube el fuego del caldo para que hierva y añade la mezcla de maicena. Paso 13 Deja hervir un par de minutos retirando la espuma de la superficie hasta que la salsa tenga un poco de densidad, sin que llegue a ser demasiado espesa. Paso 14 En una sartén caliente con una pizca de sal, saltea los cuerpos de las gambas durante 2 o 3 minutos hasta que estén de color naranja. Retíralas. Paso 15 Para la lubina, sazona los lomos por la parte de la carne. En la misma sartén, añade un poco más de aceite y coloca los lomos por la parte de la piel primero,. Paso 16 Truco importante: Haz un poco de presión sobre el lomo con una espátula o con la mano para evitar que el pescado se arquee. Paso 17 Cocina 2 o 3 minutos, dales la vuelta para cocinar por el lado de la carne y retira cuando estén dorados. Paso 18 Para servir, coloca una base de salsa en el fondo del plato (o en una fuente si lo vas a servir más tarde). Paso 19 Coloca el lomo de lubina en el centro sobre la salsa. Paso 20 Distribuye las gambas alrededor o encima del pescado. Paso 21 Termina decorando con un poco de perejil fresco para dar un toque verde.

Si necesitas prepararlo con antelación, puedes colocar la salsa, la lubina y las gambas en una fuente apta para horno y darle un golpe de calor justo antes de comer.