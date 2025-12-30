Una limpiadora, sobre su salario: "Me han ofrecido 300 € al mes por 4 horas diarias, eso no es un sueldo digno"

El sector de la limpieza en España sigue contando con una gran mayoría femenina. Evidencia de ello es que cerca del 90 % de quienes lo desempeñan son mujeres, según datos del Ministerio de Trabajo. Un porcentaje significativo lo componen a su vez trabajadoras extranjeras que buscan en España mejores oportunidades laborales.

Sin embargo, pese a ser una labor esencial, los salarios continúan rozando el umbral mínimo. Y es que, muchos empleos se mueven entre los 1.100 y los 1.400 euros brutos al mes, apenas por encima del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Pero ni siquiera esas cifras son una garantía en el trabajo doméstico. Así lo explica Clelia, una limpiadora con amplia experiencia, que en uno de sus vídeos en redes sociales denuncia una oferta laboral que recibió una compañera: "Dice que le han ofrecido 300 euros al mes por cuatro horas diarias de lunes a viernes".

Una media jornada encubierta por un sueldo que ni siquiera se acerca al mínimo legal: "Se supone que por 20 horas laborales tu sueldo tiene que ser de 630 euros con las pagas incluidas", recuerda Clelia.

Un salario que este 2025 se ha subido a 690,67 euros por 20 horas semanales. "Se supone que eso debería ser hoy el sueldo justo que se debería dar, pero eso es mentira para las mujeres que trabajamos en el área de limpieza en casa", asegura.

La realidad que describe esta limpiadora es la de muchas empleadas del hogar que trabajan sin contrato, sin cotización y con sueldos insuficientes. "Es muy poca la gente que tiene en cuenta esto y que decide darte un salario justo", lamenta.

"Eso que te han ofrecido es muy poco y no es un sueldo digno porque estás realizando una media jornada. Mucho cuidado con este tipo de ofertas de trabajo", advierte. Unas condiciones ilegales y "profundamente injustas", como asegura esta experta en limpieza, que desafortunadamente siguen dándose en nuestro país.

Sueldo legal mínimo en España

Aunque muchas ofertas siguen por debajo, el salario legal mínimo para una limpiadora en España está claramente regulado. Según el acuerdo del Consejo de Ministros, en 2025 una empleada del hogar con jornada completa de 40 horas semanales no puede cobrar menos de 1.184 euros brutos al mes repartidos en 14 pagas, lo que equivale a 16.576 euros brutos anuales.

Si las pagas extraordinarias se prorratean, la cifra mensual se eleva hasta los 1.381,33 euros brutos en 12 mensualidades. Se trata de un aumento de 50 euros respecto al año anterior y ya es de obligado cumplimiento, salvo que un convenio colectivo establezca condiciones aún más beneficiosas.

En el caso de las empleadas por hora, el sueldo queda fijado en un mínimo de 9,26 euros por hora trabajada, incluyendo las pagas extraordinarias.

Sin embargo, como denuncian muchas trabajadoras del sector, esta normativa no siempre se respeta, especialmente en el empleo doméstico en casas particulares.

El colectivo de empleadas del hogar, a pesar de ser uno de los más numerosos y esenciales para el funcionamiento diario de miles de hogares españoles, continúa siendo también uno de los más vulnerables y expuestos a la precariedad.