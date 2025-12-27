Nerea, emprendedora: "En una semana he ganado 4 cifras, mucho más que trabajando 40 horas en el supermercado"

Nerea Blanco es una de esas mujeres emprendedoras en España que se niegan a conformarse con el camino marcado. Mientras muchas personas en España siguen optando por la seguridad de un empleo estable o se dejan llevar por la rutina, ella decidió apostar por el emprendimiento digital y dejar atrás su trabajo como dependienta en un supermercado.

Así lo cuenta en varios de sus vídeos compartidos en TikTok, donde explica cómo este cambio ha mejorado no solo sus ingresos, sino también su calidad de vida: "Cuatro cifras es lo que he ganado en tan solo una semana con mi proyecto digital. Más de lo que ganaba en el supermercado trabajando 40 horas", asegura.

Consciente de que su historia puede generar escepticismo, Nerea entiende las dudas. "Muchos pensaréis que es difícil de creer, es normal y más cuando venimos de un entorno en el que nos han dicho que sin estudios no vas a llegar a nada y que des gracias por un trabajo que te permite sobrevivir", reflexiona.

Ese entorno, explica, la empujaba a conformarse, hasta que decidió romper con todo y emprender sin experiencia previa: "Hace un tiempo me sentí atrapada en mi trabajo, pasaba horas de pie y sin tiempo para mi hijo y con un sueldo que apenas alcanzaba para cubrir mis gastos. Sentía que mi vida estaba en piloto automático", cuenta en otro de sus vídeos.

Hoy, a sus 39 años y siendo madre soltera de un niño de 13 años, se define como asesora en transformación corporal y suplementación natural y trabaja desde cualquier lugar: "Nos han enseñado a conformarnos pero yo te traigo algo diferente que te va a cambiar la vida", afirma.

Un proyecto relacionado con el sector del bienestar y que se dirige especialmente a mujeres que buscan un cambio: "Este proyecto no es para todo el mundo, solo le va a funcionar a aquella persona que es ambiciosa, inconformista y que sabe que vale para mucho más que para conformarse", explica.

"No tienes que ser experta ni la mejor en nada, solo tienes que tener ganas y actitud para querer hacerlo. Este es el espacio seguro de cualquier mujer. De guiarte, de acompañarte y de la formación, me encargo yo", concluye.

Un camino del emprendimiento digital que cada vez más personas en España están explorando como vía de escape frente a la precariedad laboral y la falta de conciliación.

Un camino que a pesar de no estar exento de incertidumbres, se ha convertido en una alternativa real para quienes como Nerea, buscan mayor libertad, ingresos más justos y un modelo de vida más acorde con sus prioridades personales y familiares.