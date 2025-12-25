Maribel, cocinera experta en recetas fáciles: "Este flan de turrón se hace en 10 minutos y es perfecto para la Navidad"

0 votos

Total: 10 min

La Navidad trae exceso de recetas, de gastos y de tiempo en la cocina. Por eso, hay postres que funcionan como salvavidas: rápidos, económicos, con ingredientes accesibles y resultado asegurado.

Uno de ellos es el flan de turrón blando, una versión cremosa que se ha convertido en tendencia en redes y en reuniones familiares. No exige horno, no requiere huevos, no necesita experiencia previa.

Solo una olla, una tableta de turrón y 10-15 minutos de atención. Y en este terreno, la cocinera Maribel, del canal de cocina Y hoy qué comemos, presume de tener la fórmula más simple.

Muchos hogares compran turrón blando de Jijona por tradición. Pero no siempre se termina. Queda en la bandeja más allá de Reyes, se va endureciendo y nadie quiere repetirlo en febrero.

Convertirlo en flan es la "solución circular" perfecta: aprovechar restos, abaratar el postre y evitar tirar comida. Además, su textura grasa y almendrada se funde con la leche y genera una crema consistente que cuaja sola con un preparado comercial. Nada de espesar con harina ni mezclar técnicas de repostería avanzada.

Un postre sin horno

Mientras los platos típicos navideños van estresándonos y la cocina parece un campo de batalla, este flan respira sencillez.

La cocción es directa: fuego medio, remover, esperar.

El molde se prepara con caramelo líquido (casero o comprado) y después solo hay que enfriar. En menos de media hora, el trabajo está terminado. El resto es paciencia y nevera. Un postre frío que se hace solo mientras tú brindas.

Con respecto al tipo de turrón que se utiliza, la cocinera, experta en recetas fáciles y rápidas, insiste en que sea el "blando" de Jijona, el clásico de almendra molida.

Ese formato se deshace sin resistencia, se integra en la leche y aporta dulzor suficiente como para que no necesites azúcar extra. Nada de turrón duro, porque no funde. Y nada de sabores modernos con chocolate o yema tostada si quieres textura plena.

¿Cuánto tiempo se cocina?

La clave está entre los 10 y 12 minutos. Es el tiempo justo para que el turrón desaparezca en la leche caliente y actúe el espesante del preparado para flan.

Durante ese proceso hay que remover sin parar. No para complicar, sino para evitar que se agarre al fondo y se forme grumo.

Cuando empieza a hervir, Maribel aconseja contar un minuto adicional. Esa prolongación activa el espesante y asegura un corte nítido cuando desmoldes.

Antes de verter el flan

El flan de turrón se comporta igual que el tradicional: primero el caramelo. Por eso es importante cubrir la base del recipiente, lo cual es suficiente para que, al darle la vuelta, la superficie quede brillante y el sabor profundo.

Después, se vuelca la mezcla caliente con cuidado, se deja enfriar y se tapa. Pero es importante que nunca introduzcas el molde caliente directamente en el frigorífico. Esperar unos minutos evita condensaciones y grietas.

Flan de turrón.

Una de las grandes ventajas de este postre es que, a diferencia de otras recetas, este flan tolera variaciones. Si quieres un sabor más intenso, añade más turrón y reduce ligeramente la leche. Si quieres una textura más "tipo flan" y menos densa, respeta al máximo el litro de líquido.

También puedes jugar con la presentación: moldes individuales para cenas de adultos; un molde grande para el menú familiar o incluso pequeños vasitos para consumir como crema fría.

Flan de turrón

Este flan es un éxito seguro, dulce y perfectamente reconocible. El turrón se siente pero no domina. No cansa, no empalaga y se corta limpio.

Ingredientes Flan de turrón 1 litro de leche entera.

130 gramos de preparado para flan (puedes usar la marca Royal o cualquier otra que encuentres en el supermercado).

Una tableta de turrón blando de Jijona.

Caramelo líquido (para cubrir el molde). En muchas ocasiones, el preparado del flan incorpora un sobre. Paso 1 Calentar la base: En una olla, pon el litro de leche entera a calentar a fuego medio. Paso 2 Incorporar el preparado: Añade los 130 gramos de preparado para flan a la leche y disuélvelo bien, sin dejar de remover, manteniendo el fuego medio bajo. Paso 3 Preparar y añadir el turrón: Corta la tableta de turrón en trozos pequeños para que se deshagan uniformemente y añádelos a la olla con la mezcla anterior. Paso 4 Cocinar y disolver: Mantén la cocción a fuego medio y remueve constantemente para evitar que se pegue. Debes disolver el turrón completamente, lo cual te llevará entre 10 y 12 minutos. Paso 5 Hervir: Cuando la mezcla comience a hervir y adquiera textura, mantenla al fuego durante un minuto más antes de apartarla. Paso 6 Enmoldar y enfriar: Cubre el fondo de tu molde con caramelo líquido y vierte el flan. Espera a que se enfríe, tápalo y guárdalo en la nevera o refrigerador para que termine de cuajar.

Cuanto más frío, más firme quedará el flan, por lo que no temas en hacerlo un día antes para despreocuparte del postre de Navidad. Adórnalo como más te guste, o no añadas nada más, y listo. Será un éxito rotundo para tus comensales.