Inés, médica, sobre hacer guardia en Nochevieja: "Los catalanes cobran 58,72 euros la hora y los gallegos 21,22"

La brecha salarial entre comunidades autónomas es un viejo conocido del mercado laboral español. No solo aparece en empleos de baja cualificación o en sectores marcados por la temporalidad; también se cuela en profesiones altamente especializadas, con acceso mediante oposición —o, incluso, vía MIR— y con un nivel de exigencia semejante en todo el país.

De hecho, los datos muestran que regiones del norte y Madrid suelen situarse tradicionalmente entre las que presentan mejores salarios medios. Sin embargo, en el caso de la medicina, más concretamente en las guardias que realizan los médicos residentes, el mapa cambia: es Cataluña la que lidera con claridad la retribución por hora, mientras Galicia queda en el extremo contrario.

Esta disparidad la vive en primera persona Inés, médica residente en Madrid, quien ha hablado en sus redes sociales sobre cuánto cobra un MIR por trabajar en un "superfestivo" como Nochevieja. Ella misma recuerda que el salario no solo depende de la categoría profesional o de la responsabilidad, sino de la comunidad autónoma en la que se esté haciendo la residencia.

El sueldo de un médico residente en un "superfestivo"

Todos los días del año, sin excepción, puede producirse una emergencia médica que requiera atención inmediata. Es por ese motivo que en pleno periodo navideño, los hospitales siguen funcionando como siempre y determinados profesionales sanitarios —incluidos los médicos residentes— mantienen sus guardias para asegurar una asistencia continua y de calidad.

Sin embargo, trabajar en esas fechas tan señaladas no se retribuye como una jornada habitual. En el calendario sanitario existen los llamados superfestivos, unos días especialmente sensibles en los que la compensación económica aumenta. Solo son cinco al año: Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y el día de Reyes.

Según Inés, estas guardias "no se eligen para aumentar el salario", sino que son una obligación dentro de la formación y el funcionamiento del hospital. Durante los superfestivos, siempre tiene que haber médicos, y entre ellos también residentes.

La diferencia es que, por ser jornadas especialmente delicadas y de mayor carga asistencial, la compensación económica aumenta respecto a un festivo normal. Sin embargo, la diferencia entre comunidades se combina, además, con la diferencia entre años de residencia.

Cada "R" —de R1 a R4— asume un nivel creciente de responsabilidad dentro del sistema. Los R1, recién llegados, suelen estar más tutelados: tienen menor capacidad de autonomía y su retribución es la más baja.

Los R2 y R3 ya realizan más procedimientos por su cuenta, toman decisiones más relevantes y manejan más carga asistencial. Y los R4 —como Inés— actúan ya casi como adjuntos en formación, sosteniendo gran parte del peso de la guardia, algo que se refleja en la subida de la tarifa por hora.

#sueldomir #mir #medico #medica ♬ Chopin Nocturne No. 2 Piano Mono - moshimo sound design @medicinaconines Otra vez está volviendo a salir el vídeo de hace dos años sobre cuánto cobra un médico residente por una guardia en superfestivo… así que lo actualizo con los precios de 2025 y con más información sobre las diferencias entre comunidades. @Medicina con Inés- Dra.Rodrigo: * Me informan de que en Galicia se paga por un lado la guardia normal y por otro el complemento. Osea que por el 25, el 1 o el 6, pagan una ese dinero por hora x2. Porque pagan separado la guardia y el complemento. De r3 por hacer el 6 de enero se cobró 1.022 euros brutos. En España, las guardias siguen siendo obligatorias y son de 24 horas (3 turnos de trabajo normal) : no podemos negarnos a hacerlas, ni siquiera en estos días señalados. Superfestivo son 24,25 y 31 de diciembre y 1 y 6 de enero. No todos los médicos hacemos guardia uno de esos días, depende de si te toca o no porque no hay puesto para todo. Ese día cobramos por una guardia más del 70% de nuestro sueldo habitual y más de 3 veces más una guardia normal. Esos precios son brutos y hay que descontar IRPF que es 20% o más, así que lo que nos llega al banco es menos. La cantidad aumenta según el año de residencia porque tenemos más responsabilidad Y sí, hay grandes diferencias según la comunidad autónoma en la que te formes: Galicia sigue siendo la que menos paga y Cataluña la que más. Os actualizo información con estos datos aunque todos nuestros sueldos son públicos y se pueden ver fácilmente en internet. https://simeg.org/wp/wp-content/uploads/2025/02/Retribuciones-MIR-2024.pdf #medicina

Una vez conocidos las responsabilidades de cada médico residente, Inés explica la diferencia entre salarios según las obligaciones y comunidades autónomas. Sin embargo, a los salarios que dice "hay que descontarle el IRPF, que es el 20% o más en función de cada uno de los casos".

"Hay que recordar que lo que hacemos los médicos son turnos de 24 horas, es decir, que muchas veces equivalen a tres turnos de trabajo de una persona normal. También tenéis que saber que normalmente no cobramos esto en las guardias, sino que son estos días señalados y que lo que cobramos ese día equivale a más del setenta por ciento de nuestro sueldo habitual".

Empezando por un médico R1, aquel que tiene menos responsabilidad en Madrid se cobra a 28,44 euros la hora, es decir, 682,56 euros por las veinticuatro horas. Los gallegos, que son los que menos cobran, 14,86 euros la hora y los catalanes son los que más cobran a 39,37.

Los R2, que tienen un poco más de responsabilidad, cobran más. "En Madrid cobran a 32,20 la hora, que son 796,80, en Galicia a 17,02 la hora y en Cataluña a 47,22".

"Después los R3 en Madrid a 37,96 la hora, es decir, 911,04. Los gallegos a 19,17 la hora y de nuevo los catalanes los que más cobran a 55,10", explica Inés.

Por último están los R4, como es el caso de Inés, que en Madrid cobran a 42,72 euros la hora, es decir, 1.025 la guardia. Los gallegos, los que menos, a 21,22 la hora y los catalanes, los que más, a 58,72 la hora.

En total, un superfestivo en Cataluña daría un total de 1.409 euros y, en cambio, en Galicia descendería hasta la mitad, 509,28. Una diferencia muy considerable.