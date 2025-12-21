Una dueña de una frutería, sobre su realidad: "Facturo 24.000 € al mes y no trabajo para mí, sino para Hacienda"

El comercio de frutas y hortalizas en España es un sector potente, con una producción líder en la UE y una fuerte vocación exportadora, principalmente a países europeos.

Evidencia de ello es que en 2024 España exportó 6,6 millones de toneladas de fruta fresca, alcanzando un valor de 9.658 millones de euros, con un crecimiento en volumen y valor respecto al año anterior, según datos de Fepex.

Un sector que además vive una transformación profunda debido al auge de los supermercados y el cambio en los hábitos de consumo que han modificado radicalmente la forma de trabajar en los negocios de proximidad.

Esta evolución ha dejado en una situación delicada a muchos pequeños empresarios, especialmente autónomos, que lidian no solo con la competencia de grandes superficies, sino también con una presión fiscal creciente.

La subida constante de las cuotas y la exigencia de los impuestos está asfixiando a muchos de ellos. Así lo expresa una propietaria de una frutería entrevistada en plena calle a través de la cuenta de TikTok @itsjuliopazos. "Tengo una tienda de Frutas Nieves, con una carnicería y me dedico a vender fruta", comienza explicando.

En cuanto a sus beneficios en la mejor temporada del año, lo tiene claro: "Mi mejor mes de ventas ha sido de abril a junio, donde logré vender una media de 1.000 euros al día (unos 24.000 euros al mes)", asegura.

Aun así, esa mejor facturación sigue sin compensar lo que para esta empresaria implica ser autónomo en España: "Mi consejo es que nadie se haga autónomo, nadie por favor. Trabajáis para Hacienda, que quede claro", concluye.

El consumo de fruta sigue cayendo

A toda esta situación se suma que desde la pandemia, el consumo de frutas y hortalizas no ha dejado de disminuir en la mayoría de países europeos. De hecho, según el informe presentado por Philippe Binard (Freshfel) en el último Congreso AECOC, en 2024 la tendencia de bajada continúa: el volumen ha descendido entre un 3 % y un 5 % respecto a 2023.

Actualmente, la ingesta media en la UE se sitúa en 340 gramos por persona al día, lejos de los 400 gramos recomendados por la OMS. En España, aunque en los primeros ocho meses del año se ha registrado un repunte del 1,6 %, aún queda un largo camino por recuperar, ya que en 2022 el consumo llegó a caer más de un 13 %.

El impacto de los supermercados

La transformación del consumo también ha cambiado los canales de distribución. Y es que los supermercados se han convertido en el lugar principal de compra de frutas y hortalizas, desplazando a las fruterías de barrio.Un fenómeno que ha afectado tanto al pequeño comercio como a la calidad percibida del producto, debido a esa priorización de los precios.

Una centralización en grandes superficies que también ha influido en la frecuencia de compra y en la variedad que el consumidor escoge, modificando poco a poco los hábitos alimentarios tradicionales.

Un escenario cada vez más hostil para las fruterías tradicionales y que amenaza directamente la viabilidad de miles de pequeños comercios regentados por autónomos, quienes además deben enfrentarse a una creciente presión fiscal y a una competencia desigual. Todo ello, está complicando el camino a los autónomos que llevan décadas sosteniendo el tejido comercial de proximidad.