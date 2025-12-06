Isabel Rábago, periodista, sobre la vivienda en España: "Quien no se independiza es porque no quiere trabajar"

Según el último estudio del Consejo de la Juventud de España, el 85% de los jóvenes españoles menores de 30 años no pueden emanciparse. De la población total, únicamente el 15,2% vive fuera del hogar familiar, el peor dato registrado en un segundo semestre desde que se comenzó a registrar en 2006.

La principal barrera para la gran mayoría es la dificultad de acceder a una vivienda digna. Según datos de inmobiliarias como Idealista, el precio medio del alquiler ha alcanzado un máximo histórico de 1.080 euros mensuales (+11,6% interanual). En pleno 2025, una persona joven asalariada tiene que destinar el 92,3% de su sueldo si quiere vivir sola.

Sin embargo, este problema no es igual de evidente para todas las personas. Según la periodista y abogada Isabel Rábago, el retraso en la emancipación no se explica únicamente por los precios del mercado, sino también por la falta de voluntad de algunos jóvenes para asumir sacrificios laborales.

El problema de la emancipación según Rábago

En España, 534.240 jóvenes de entre 15 y 24 años ni estudian ni trabajan en 2024, lo que representa el 10,12% de este grupo de edad. Aunque esta cifra ha disminuido desde 2019, la tasa de paro juvenil en general sigue siendo una de las más altas de Europa, con un 25,0% para los menores de 25 años en 2024.

Los motivos de este desempleo son varios. Entre ellos, la falta de experiencia laboral, la incompatibilidad entre su formación y las demandas del mercado, e, incluso, una priorización de la vida personal y la búsqueda de empleos con mejores condiciones de las ofrecidas.

Como consecuencia de esta falta de empleo y, por ende, mala situación económica, hasta el 85% de los jóvenes vive en el hogar familiar, según un informe del Consejo de la Juventud de España (CJE). Sin embargo, para los expertos hay otro factor que entra en la ecuación: el elevado precio de la vivienda.

Precisamente este debate es el que ha surgido en Espejo Público: cómo el incremento histórico del precio del alquiler condiciona la transición a la vida adulta. Según algunos colaboradores, los alquileres se han equiparado prácticamente al salario medio español, y que únicamente los jóvenes que logran emanciparse es porque tienen apoyo económico familiar.

Carla Galeote, comunicadora y activista, describió de forma tajante la experiencia de su generación: si un alquiler supera con facilidad los mil euros, asegura, el salario restante apenas permite cubrir otros gastos básicos.

Para los empresarios, el problema no son los bajos salarios, sino que "los jóvenes no quieren trabajar tantas horas o no se quieren sacrificar". Galeote respondió señalando que la precariedad también alcanza a quienes sí trabajan, especialmente a quienes cobran el salario mínimo, insuficiente para asumir un alquiler en solitario.

@eltelevisero 💥 CRITICA QUE LOS JÓVENES NO SE INDEPENDIZAN POR NO QUIEREN: "ES UNA ESTAFA QUE CON MIS IMPUESTOS ESTÉ PAGÁNDOLE PARO A NIÑOS QUE QUIEREN VIVIR EL VERANO" La colaboradora de Espejo Público ha entrado de lleno en el debate sobre la crisis de la vivienda, poniendo en valor la cultura del esfuerzo y criticando, según ella, que los jóvenes "no quieren currar" 📲 Ver más en eltelevisero.com ♬ sonido original - EL TELEVISERO