Noelia (28), desempleada, sobre su búsqueda de empleo tras 214 currículums: "Parece que ya no sirvo para trabajar"
Noelia Monroy ha enviado más de 200 currículums sin éxito. Una situación límite que refleja la frustración de muchos jóvenes en paro en España.
Encontrar trabajo en España sigue siendo un reto, pese a la bajada del paro registrada en el último año. Aunque el desempleo se ha reducido un 5 % respecto al año anterior, acceder al mercado laboral sigue siendo complicado debido precisamente a la alta competencia, las condiciones poco favorables y los sueldos ajustados.
Una realidad que no solo dificulta la entrada al mercado laboral de los más jóvenes, sino también la búsqueda de empleo para quienes, incluso con experiencia, intentan reengancharse. Este es el caso de Noelia Monroy, una creadora de contenido española de 28 años, que se ha convertido en altavoz de la frustración que viven miles de personas desempleadas en España.
A través de su canal de TikTok, relata como a pesar de haber enviado un total de 214 currículums, la mayoría no han tenido respuesta. Y en los pocos casos en los que sí la ha habido, el resultado ha sido igual de desalentador: "Los que me han dado respuesta, todos han sido rechazados porque me han contestado diciendo que no estaban buscando a nadie".
Una búsqueda alejada de grandes empresas, puestos especializados o grandes condiciones. Ella misma lo explica: "Y no es que esté tirando a ningún tipo de empresa de alto standing, estoy tirando de hostelería, de housekeeping, panadería... De todo lo que puedas imaginar".
Noelia ha sistematizado su búsqueda de empleo hasta el mínimo detalle. "Incluso tengo un excel en el que me voy apuntando todo. Están los de las plataformas de empleo y luego los que he enviado por correo electrónico y son una barbaridad", explica.
Ese excel lo actualiza cada día, en una rutina que se repite jornada tras jornada. "En esto se basa mi día, me siento en mi escritorio y envío currículum tras currículum, mirar si hay nuevas ofertas en cualquier plataforma que te imagines estoy registrada".
Su frustración no se debe solo a la falta de oportunidades, sino también a la falta de opciones para mejorar su situación: "Llevo trabajando desde los 16 en hostelería, pero a lo mejor hay algo que no he hecho, por ejemplo y como no estoy especializada, ¿tampoco se me puede formar? ¿No se me puede dar una oportunidad para trabajar?", planea Monroy.
Un vídeo que concluye lanzando una reflexión que deja entrever el agotamiento emocional al que ha llegado esta joven, que incluso ha llegado a plantearse si su edad podría estar siendo un obstáculo: "¿Qué tengo que hacer? ¿Qué pasa, que con 28 años ya soy muy mayor y no sirvo para trabajar o qué? Estoy muy quemada", asegura.
Un testimonio que pone voz a una generación que, pese a formarse y esforzarse, se enfrenta también a un mercado laboral que no siempre ofrece oportunidades ni alternativas reales.