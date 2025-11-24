Minerva, joven española, sobre su estrategia para trabajar en Navidad: "Ganarás dinero en solo 15 días y siempre funciona"

Imagen de una mujer trabajando con el portátil en Navidad y la creadora de contenido @minervacherto.

El Black Friday y la Navidad en España son dos de los períodos del año en los que encontrar trabajo se vuelve una tarea un poco más fácil. Dos momentos del año que concentran un auténtico boom de contrataciones temporales y en la campaña de este 2025 la cifra promete superar récords: más de 1.100.000 contratos nuevos, según estimaciones del sector.

Cifras que suponen un incremento del 8 % respecto al año anterior y que convierte a estas semanas en el motor estacional del empleo. Y mientras las empresas se preparan para reforzar plantillas, en redes sociales como TikTok proliferan los consejos prácticos para no dejar pasar esta oportunidad de ganar dinero o unos ahorros extra en este tipo de trabajos temporales y de cara a los estudios.

Una de las voces que ha revelado sus claves para conseguirlo ha sido la creadora de contenido conocida como Minerva (@minervacherto en TikTok). "La gente joven de hoy en día no quiere trabajar. Déjame decirte que si para la campaña de Black Friday o la campaña de Navidad no encuentras trabajo siendo joven es porque no quieres trabajar. Se abren miles de ofertas en toda España para que ganes dinero durante 10 o 15 días y después vuelvas a tus estudio", comienza asegurando.

Minerva también responde a uno de los bloqueos más comunes entre quienes buscan empleo temporal en estas fechas: no saber dónde enviar el currículum. Y lo hace con una estrategia que, según ella, siempre le ha funcionado.

"Si has agotado la vía de todos los portales de empleo existentes, a mí personalmente algo que me iba súper bien para encontrar trabajo era buscar en las webs de los centros comerciales. Vas a flipar porque es una estrategia buenísima porque los centros comerciales son los que más trabajan por Navidad y necesitan muchísimo personal".

Cómo encontrar trabajo en Navidad

Una estrategia sencilla pero muy efectiva porque, como recuerda, "los centros comerciales son los que más trabajan por Navidad y necesitan muchísimo personal". Su método es muy claro: entrar en la web del centro comercial más conocido de la ciudad, localizar el apartado de tiendas y contactar una a una.

"Yo entraba en el centro comercial más famoso de la ciudad donde vivía, me iba al apartado de tiendas y aquí enviaba el currículum a todas y cada una de las tiendas existentes en este centro comercial.

Es tan sencillo como entrar a cada uno de los portales de empleo de las tiendas y enviar el currículum o incluso lo que solía hacer si no sabía donde enviar el currículum, era llamar a la tienda y preguntarles dónde les podía enviar el currículum", explica.

Un consejo final que resume bien su filosofía: "Para encontrar trabajo hay que saber moverse y los centros comerciales son un buen nicho para encontrar trabajo asegurado", concluye.