Una escapada relajante en Madeira, cócteles de autor y una exposición llena de luz: los mejores planes de la semana

Termina la semana, y lo que más debe apetecer es hacer un plan divertido. Las ofertas en España son múltiples, tanto gastronómicas como de entretenimiento. Pero el tiempo que hay para llevarlos a cabo es poco, por lo que hay que elegir los mejores.

La sección de planes de Magas te ayudará en esta tarea.

La coctelería de Barbillon

La coctelería de Barbillón. Cedidas

Ubicada en la milla gastronómica de Aravaca (Madrid), junto al restaurante del mismo nombre, cuenta con una variada carta de cócteles de autor creada por el maestro Álvaro Margullón, con combinaciones que reinterpretan clásicos con ingredientes originales.

Un espacio inspirado en el Mediterráneo donde se unen la elegancia, la frescura y la cultura de esta bebida. En Barbillon se ofrece una guía sensorial para ayudar a los clientes a descubrir la opción ideal para cada paladar. Encontrarás cócteles como el Viento del Levante, Sol Mestizo, Mar Griego, Mediterranean, La Llorona, Café de Tarde y muchos más que hay por descubrir.

Para picar se ofrece una carta acotada pero cuidada, como chacinas ibéricas, ostras, tartar de atún, carpaccio de gamba y nigiris fritos de steak tartar. También cuenta con postres emblemáticos como la tarta árabe y la doble de Nutella con mascarpone.

Un sitio que tienes que visitar para disfrutar de una tarde/noche especial. Anímate a probar nuevos sabores y matices gustativos.

¿Dónde? Av. de Valdemarín, 167, Aravaca, 28023 Madrid

Relax frente al Atlántico

Piscina interior de spa. Cedidas

Se inaugura el Dreams Spa Madeira, un espacio de bienestar dentro del Dreams Madeira Resort, Spa & Marina, perteneciente a la Inclusive Collection by Hyatt. Experimenta un viaje a la relajación completa en 900 metros cuadrados con piscina dinámica con luz natural, sauna, baño turco, jacuzzi, duchas sensoriales, solárium, zonas de descanso y suite VIP para parejas.

Se trata de una escapada a la costa este de la isla portuguesa, entre la montaña y el océano, dedicada por completo a la tranquilidad para encontrar la conexión con la naturaleza mediante luz natural, piedra volcánica y sonidos marinos.

Cuenta con una serie de tratamientos inspirados en la naturaleza local como rituales personalizados y relajantes. Además, para los mismos se utilizan los productos de Natura Bissé, premiada como World's Best Spa Brand.

Tratamiento de Spa. Cedidas

Las tarifas para las tres horas de acceso son 35 € para los huéspedes (gratuito con tratamientos de más de 50 minutos) y 55 € si se trata de personas que no están alojadas en el hotel

¿Dónde? Marina da Quinta Grande, 9200-044 Caniçal, Portugal

Homenaje al mar Mediterráneo

Presentación Mediterraneum. Cedidas

Los jardines del Centro Comercial Plaza Mayor de Málaga le rinden homenaje al mar que baña sus costas con la experiencia inmersiva Mediterraneum, que en su tercera edición promueve la protección del medioambiente. El espacio se ha transformado en un océano de luz y color que se podrá visitar del 31 de octubre al 23 de noviembre, todos los días de 19:00 a 23:00 h, con acceso gratuito.

Se trata de un recorrido inmersivo que ofrece proyecciones envolventes, juegos de luces y una narrativa visual marina con corales, peces y reflejos oceánicos. Además, incluye una parte crítica sobre la presencia de residuos plásticos, dándole visualización a la contaminación.

¿Dónde? C. Alfonso Ponce de León, 3, 2, Churriana, 29004 Málaga

La nueva exposición de luz

Exposicion Light. Cedidas

El pasado 29 de octubre se inauguró Light en la Opera Gallery Madrid, abierta hasta el 5 de enero de 2026. El principal foco de la propuesta es explorar cómo la luz es un elemento que moldea, revela y da vida a la materia.

Las obras exhibidas abordan su dualidad tanto como tangible e intangible o visible e invisible. Light va más allá e invita a una experiencia sensorial donde todo se convierte en lenguaje y símbolo. En ella encontrarás grandes artistas como Luis Gordillo, Rafael Canogar, Juan Genovés, David Magán y Anselm Reyle, entre otros.

¿Dónde? C. Serrano, 56, 28001 Madrid

Fin de año en Sevilla

Eurostar Sevilla. Cedidas

El reconocido hotel Eurostars Torre Sevilla de 5 estrellas presenta las inolvidables experiencias para que disfrutes de la Navidad y el Año Nuevo. Con una gastronomía de alto nivel y unas vistas panorámicas espectaculares, ofrece una celebración especial con menús ideales para niños y adultos.

Los dos eventos que prepara el establecimiento son la cena de Nochebuena, con un coste de 160 €; y la del 31 de diciembre, una propuesta culinaria excepcional, con retransmisión de campanadas, degustación de las uvas y fiesta en la terraza con DJ. El precio es de 360 € y las bebidas están incluidas.

¿Dónde? Torre Sevilla, Pl. Alcalde Sánchez Monteseirín, 2 edificio, 41092 Sevilla

Viaje a la Luna

La nueva exposición inspirada en la única obra cinematográfica creada por el poeta, dramaturgo y artista español, Federico García Lorca, da cabida a artistas nacionales e internacionales como Lola Álvarez Bravo, Francesco Pedraglio y Álvaro Urbano, entre otros. Por supuesto, se incluyen obras del archivo de la Fundación Federico García Lorca.

La exhibición, que se puede visitar hasta el 19 de abril, recupera tanto las temáticas abordadas en el guión como el marco social y político, a finales de los años 20 en el que fue creado. A la vez, traza un paralelismo con nuestro presente, la década de 2020, cuando vuelven a aparecer movimientos nacionalistas.

¿Dónde? Centro Federico García Lorca, Plaza de la Romanilla, s/n, 18001 Granada

Arte conceptual

Exposición Barbara Kruger. 'Untitled (Llora por favor)', 2024. Museo Guggenheim Bilbao

El Museo Guggenheim Bilbao recibe la primera retrospectiva completa en España de Barbara Kruger, abarcando más de cinco décadas de su trayectoria artística. Una exhibición que estará hasta el 9 de noviembre, por lo que tienes cuenta atrás para ir a visitarla.

La exposición recorre desde sus primeros paste ups hasta las instalaciones digitales recientes, videoinstalaciones y obras específicas para el museo. Las salas se transforman en espacios inmersivos, integrando texto, sonido y arquitectura, creando una experiencia crítica y sensorial.

Algunas de las obras icónicas que se encuentran expuestas son Tu cuerpo es un campo de batalla y Compro, luego existo. Un recorrido donde se ve cómo Kruger utiliza frases cortas y directas, para enfatizar el poder del lenguaje y la relevancia de los mensajes críticos.

¿Dónde? Abandoibarra Etorb., 2, Abando, 48009 Bilbao, Bizkaia

Una exposición de Alea Pinar Du Pre

La artista contemporánea, Alea Pinar Du Pre, presenta Dreams of Parallel Worlds en Madrid. La inauguración de la exposición se llevó a cabo el 6 de noviembre en El Corte Inglés de Castellana, en la planta 1.

Una muestra que invita a los visitantes a viajar a ciudades y lugares que no existen en nuestro mundo. La pintora crea a través de sus obras un mundo paralelo que mezcla la memoria y la imaginación.

Una experiencia visual, donde las pinturas usan formas que parecen moverse y cambiar, con ondas que dan la sensación de que las imágenes están vivas y a punto de desaparecer o transformarse.

GOKSU Nº 2. Alea Pinar Du Pre Cedidas

La finalidad de la exposición es reflexionar y pensar en que cada lugar que conocemos tiene otra versión en una realidad paralela que todavía no recordamos bien. La muestra fusiona lo que conocemos y lo fantástico, completamente lograda para que los invitados queden boquiabiertos.

No te puedes perder la gran exposición de Alea Pinar Du Pre, una artista que combina pintura tradicional con tecnología digital para crear obras llenas de color y movimiento, que conjunta estilos clásicos y modernos.

¿Dónde? C. de Raimundo Fernández Villaverde, 65, Tetuán, 28003 Madrid