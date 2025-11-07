Confirmado por el Estatuto de Trabajadoras: "Si tu jornada termina a las 3 de la tarde, a esa hora debes seguir trabajando"

Salir corriendo del trabajo con el bolso al hombro y la chaqueta puesta justo en el minuto exacto de tu hora de salida es, según la última advertencia viral de un abogado laboralista, uno de los errores más habituales y arriesgados que puedes cometer en tu empresa.

Todos tenemos días en los que tenemos más prisa o hemos terminado antes lo programado para la agenda del día, pero, ¿somos conscientes de las consecuencias que puede tener fichar "en punto" cada día?

Si eres de quienes creen que marcar tu salida exactamente a la hora es intocable y derecho de la plantilla, te interesa conocer las consecuencias.

Preparar la salida antes de tiempo

"Esta empleada se ha hecho viral porque dice que a las 15:00 horas ya tiene su bolso y su chaqueta encima para salir a su hora. Esto, que sepas, es un error", explica el abogado laboralista, más conocido como @tiolegal.

"Si tu jornada termina a las 3, eso significa que a esa hora debes estar apagando tu ordenador y recogiendo para irte, no en la puerta ni fichando justo a esa hora". El especialista insiste en que llegar justo a la hora de fichar y marcharse en el minuto exacto malinterpreta lo que exige la ley.​

La normativa es muy clara: el cumplimiento de la jornada laboral significa estar desempeñando tu trabajo durante el horario pactado, no solo estar físicamente en la empresa.

Si necesitas prepararte, recoger o desalojar tu puesto, ese tiempo debe descontarse, porque oficialmente tu jornada acaba cuando concluyes tu labor, no cuando fichas para salir.​

¿Es sancionable fichar 'al minuto'?

Entre los errores más frecuentes ante la Inspección de Trabajo destacan los empleados que hacen coincidir la hora de salida con el fichaje y la marcha inmediata del centro.

Según el abogado de @tiolegal, "muchos confunden cumplir el horario con fichar en la puerta justo a la hora y salir corriendo. Pero la obligación es estar en tu puesto a la hora de entrada y de salida. Todo lo que avances antes de la hora puede acabar costándote una sanción, aunque creas que nadie te va a controlar".​

El nuevo marco legal de 2025 endurece estas prácticas. La Inspección de Trabajo tiene potestad para requerir registros y sancionar tanto al trabajador que comete estas faltas, como a la empresa por no vigilar que el fichaje refleje la realidad.

Las sanciones van desde los 625 a más de 7.500 euros por empleado cuando hay reiteración o mala fe, y pueden elevarse en caso de plantillas numerosas o reincidencia.​

Ley de control horario

Las empresas en España están obligadas, por el Real Decreto-Ley 8/2019 y las novedades de 2025, a llevar un registro horario diario, fiable y digitalizado, donde consten la hora de entrada y salida exacta de cada empleado.

El registro debe ser exhaustivo y reflejar la realidad, no solo el paso por el lector o la recogida de firma.

No sirve fichar y luego quedarse o marcharse antes de tu hora real. Los controles son cada vez más rigurosos y, según la ley, el incumplimiento se considera infracción grave, con sanciones económicas muy elevadas.

Hojas de papel firmadas, registros editables o repletos de modificaciones ya no son válidos. Solo registros digitales trazables y certificados, accesibles cuatro años, superan la inspección.​

Además, usuarios de aplicaciones simples, Excel o métodos manuales se exponen a multas. La ley pone el foco en la fiabilidad y en la trazabilidad: cualquier manipulación, retraso o desfase queda recogido y puede ser motivo de inspección y sanción al trabajador y a la empresa.​

Cómo evitar sanciones

Cada vez más, el Ministerio de Trabajo endurece el régimen sancionador y multiplica las inspecciones sorpresa.

No vale esperar en la puerta o salir justo tras fichar. La sanción por este despiste puede ser real, y, como destaca el experto actual, ignorarlo ya no es excusa. Pero para evitarlo, aquí te dejamos algunos consejos:

Llega antes de tu hora : Si tu jornada empieza a las 8, debes estar sentado y listo para trabajar a esa hora, no fichando o preparándote.

: Si tu jornada empieza a las 8, debes estar sentado y listo para trabajar a esa hora, no fichando o preparándote. Termina tu trabajo antes de desconectar : Si sales a las 15:00, tu jornada finaliza cuando terminas tus labores, no cuando fichas. Recoge tras apagar tu equipo, no antes.

: Si sales a las 15:00, tu jornada finaliza cuando terminas tus labores, no cuando fichas. Recoge tras apagar tu equipo, no antes. Usa solamente sistemas homologados : Los métodos digitales son obligatorios; papel o apps poco seguras ya no sirven y pueden producir sanciones a toda la plantilla.

: Los métodos digitales son obligatorios; papel o apps poco seguras ya no sirven y pueden producir sanciones a toda la plantilla. No manipules el registro: Ni la empresa ni el empleado pueden alterar los horarios declarados; hacerlo es una infracción grave y puede considerarse fraude.​

Cumplir con la jornada no es cuestión de segundos, sino de transparencia y responsabilidad. Conocer la ley y adaptar tu costumbre puede ahorrarte un problema y sanciones indeseadas.