La cantante Merche (51) y su deuda millonaria con Hacienda desde hace 9 años: "Ella ha sido una víctima"

El pasado 27 de junio Hacienda hacía pública la lista anual de deudores que incluía a 5.997 morosos y un total de 16.138 millones de euros adeudados. Como viene siendo habitual, en ella encontrábamos muchos nombres conocidos: algunos debutaban en esta edición, mientras que otros vuelven a aparecer tras años de permanencia en la lista.

En este último grupo figura Mercedes Trujillo Callealta, artísticamente conocida como Merche. La primera vez que irrumpió en esta lista fue en 2016 por una deuda con la Agencia Tributaria de un millón de euros, como se le notificó en octubre de 2015.

A pesar de haber rebajado la cifra en los últimos años, la cantante aparece en la lista con una deuda de aproximadamente 844.492 euros. Una situación que la propia artista ha decidido no tratar en varias ocasiones, pero que, en cambio, sí han hablado otras personas públicas, como el presentador Kiko Hernández.

La deuda pública de Merche con Hacienda

Desde el año 2015, Hacienda hace pública su lista de deudores con el fin de "presionar el pago de deudas tributarias pendientes, buscando reducir el fraude y recaudar más fondos públicos", explican desde Fiscal Impuestos.

Ese mismo año fue, precisamente, el que Merche recibió la notificación que le reclamaba aproximadamente un millón de euros, una deuda que se había acumulado durante años y que puso a la artista en una situación económica complicada y muy mediática.

Fue un año después, en 2016, cuando comenzó su aparición en estos registros. Para aquel entonces, las revistas como Diez Minutos publicaron que debía un millón de euros "como consecuencia de engaños y traiciones que ha sufrido por parte de personas muy cercanas a ella que se encargaban de asesorarla, y en las que confiaba plenamente".

Según distintos medios y colaboradores del ámbito televisivo, Merche confiaba en su equipo para gestionar sus pagos y no supervisaba de manera directa las obligaciones fiscales, lo que permitió que se acumularan impagos durante años.

En verano de ese mismo año la cantante hizo frente al pago de 400.000 euros; sin embargo, como fue ella quien manejaba sus contratos y sus asuntos fiscales, la deuda se hizo mayor por los intereses de demora, al no haberlo hecho "a tiempo".

En un intento por reducir la deuda, Merche se vio obligada a vender en 2018 una de sus viviendas en Villaviciosa de Odón, Madrid, una propiedad de 247 metros cuadrados con una parcela de 3.600 metros cuadrados, en la que residía con su hija y su pareja.

Imagen de Merche.

La artista puso la casa en venta a un precio de 495.000 euros, a pesar de que el inmueble tenía, para aquel entonces, un valor muy superior. Esta cantidad le permitió abonar parte de la deuda, pero no fue suficiente para liquidarla por completo.

A lo largo de estos años, la deuda ha experimentado ligeras variaciones y la artista logró rebajarla de manera gradual. En 2022, se reportaba que debía 856.737,39 euros, cantidad que se mantuvo estable durante varios años y que en 2025 se publica con una ligera disminución, situada aproximadamente en 844.492 euros.

Esta disminución; sin embargo, no ha conseguido que Merche hable de ello públicamente. En junio de este mismo año le preguntaron al respecto y la actriz se mostró visiblemente molesta: "No sé ni de qué me hablas, no sé a qué viene. Al final ves… da igual…".

En su lugar, han sido otras personas quienes han hablado por ella, como Kiko Hernández. El colaborador relató que Merche "era una víctima": "Le hice una entrevista yo hace cinco años en la revista 'Diez Minutos', donde me lo contó", explicó.

"Tiene un representante tipo Toño Sanchís, exrepresentante de Belén Esteban, que le estaba pagando todas las cosas de Hacienda, ella se fiaba y lo dejaba. Yo sé que soy artista, me subo al escenario, sé que tengo que cobrar tanto y el resto lo paga tal. Llevaba como seis años sin pagarle Hacienda, entonces la deuda era tan grande", desveló Hernández.

Más de nueve años después del inicio de este proceso, la deuda de Merche sigue siendo un tema de actualidad. Aunque ha hecho esfuerzos para disminuirla, vendiendo propiedades y gestionando parcialmente los pagos, la cantidad que todavía debe a Hacienda es considerable, y su situación se mantiene sin resolverse por completo.