Nuria Roca (53) y Juan del Val (55), el matrimonio que facturó 3 millones de euros y se arruinó con un negocio de ropa

Juan del Val se convirtió este pasado miércoles en el ganador del Premio Planeta 2025 por su novela Vera, una historia de amor. El autor madrileño consiguió a sus 55 años el galardón literario mejor dotado del mundo y, gracias al relato de una mujer sevillana que rompe su matrimonio con un marqués para vivir su amor con un joven, consiguió la cuantía de un millón de euros.

El escritor, visiblemente emocionado, dedicó el premio a sus tres hijos, a sus padres y, especialmente, a su pareja y compañera de profesión, Nuria Roca, con quien mantiene una relación desde hace 25 años. La presentadora le ha acompañado en todos los momentos buenos pero, también, en los difíciles.

Durante más de dos décadas de matrimonio, la pareja ha vivido todo tipo de emociones, desde las más alegres como el nacimiento de sus dos hijos o el galardón del Premio Planeta, hasta su fracaso empresarial con una tienda de ropa, donde "metieron todos sus ahorros".

Juan del Val y Nuria Roca: un matrimonio de éxito

Nuria Roca y Juan del Val forman una de las parejas más visibles del panorama mediático español, tanto por la cantidad de tiempo que llevan juntos como por la multiplicidad de actividades profesionales que han desarrollado a lo largo de más de dos décadas.

Uno de estos proyectos fue, precisamente, la tienda de ropa que fundaron en Valencia. La pareja invirtió gran parte de su dinero, especialmente Nuria Roca, quien confesó que utilizó "todos sus ahorros", en el negocio y ambos se arruinaron.

Fue hace tres años cuando confesaron la dura realidad de su negocio. "Voy a dar solo el titular y no lo voy a explicar, porque si no me enciendo. A mí se me ocurrió meter todos mis ahorros en una tienda de ropa", reconocía Roca en su programa, "ahora la tienda no existe y mis ahorros, tampoco".

Tal y como cuentan, el negocio, en realidad, funcionaba muy bien. "No es que no fuera nadie. Es que estaba lleno y aun así perdíamos dinero", expresó la presentadora.

Sin embargo, el fracaso económico surgió por todo el dinero que tuvieron que invertir, antes y durante, para que el negocio tuviera forma. "Siempre había que pagar cosas. ¿Esto, cómo es? ¿Y si no hubiera gente, cómo sería?", cuestionaba Juan del Val unos años después en El Hormiguero.

En ese mismo programa también explicaron cómo funcionaba la tienda. Roca confesó que tuvieron la "brillante idea" de ir a China a confeccionar prendas con el logotipo "porque pensábamos que todo el mundo lo querría".

La realidad les dio de bruces y, al final, fueron ellos quienes tuvieron que vestir esas prendas durante "siete u ocho años"; sin embargo, este no fue el último susto económico por el que ha pasado la pareja.

Hace un par de años no se libraron de un gran susto con Hacienda, que terminó señalando a la presentadora por un presunto delito fiscal por la creación de la sociedad Tospelat SL a principios del siglo XXI.

La empresa se encuentra sin registros de movimiento actualizados, y los últimos datos se fechan en el ejercicio de 2018. Entonces mostraba un activo de 2.896.834 euros y facturó 64.355 euros y pérdidas de 25.857 euros.

El asunto de mayor relevancia sobre esta sociedad, en la que Juan del Val figura como apoderado, se presentó por la sanción de la Agencia Tributaria que recibió en 2019: una larga batalla fiscal por los ingresos de Nuria Roca y su sociedad entre 2005 y 2010.

Durante esos seis años ingresó 4,7 millones que pretendió declarar a través de la SL. Así pretendía deducirse múltiples gastos, algo no permitido por la entidad, ya que esos ingresos provenían de su trabajo como actriz y presentadora.

Después de varios recursos por parte de Roca, finalmente, la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional desestimó en julio de 2019 la petición presentada por Nuria y falló que deberá dos sanciones de 86.749,16 euros y 126.880,77 euros.

Por su parte, Juan del Val figura como administrador de La Boleta Producciones SL. Esta sociedad tampoco presenta actividad desde hace tres años, cuando su activo era de 431.813 euros.

En la actualidad, no obstante, la pareja parece estar mejor que nunca. Su participación como colaboradores en El hormiguero, el programa que presenta Roca en La Sexta y en el que colabora Juan, así como la infinidad de publicidades que protagoniza la arquitecta y los libros que ha escrito el periodista, han hecho que su situación económica mejore.

Además, con el reciente galardón de Del Val de un millón de euros —del cual recibirá 530.000 euros debido a la cantidad que se queda Hacienda— ambos pueden reconocer estar mejor que nunca.