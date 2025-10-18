Montse Cespedosa, economista: "La vivienda ha subido más de un 12% este año"

El precio de la vivienda está siendo un tema muy recurrente a lo largo de los últimos años en España, con muchos españoles con serias dificultades para poder acceder a un hogar, ya sea en alquiler o mediante su compra, y con otros preguntándose si es o no un buen momento para comprar.

En este sentido, la experta inmobiliaria Montse Cespedosa ha compartido un vídeo en su cuenta de Instagram (@montse_cespedosa) en el que explica el motivo de que haya FOMO en la vivienda en España.

Cuando hablamos de FOMO en vivienda, lo hacemos para referirnos a una palabra que proviene del inglés Fear of Missing Out, que se puede traducir como "miedo a perderse algo" y que hace referencia a la ansiedad y temor de los compradores por quedarse fuera del mercado inmobiliario.

Al haber FOMO se pierde la oportunidad de poder encontrar una vivienda ideal o incluso de beneficiarse de las ganancias de una propiedad, siendo un fenómeno que puede llevar a tomar decisiones precipitadas, y todo ello con la finalidad de no quedarse atrás.

Hablando del caso de España, la experta recalca que "el precio de la vivienda en España sube un 12,7% anual", es decir, algo más de un 1% al mes, lo que hace que "comprar hoy es más barato que esperar a mañana", ya que de mes a mes se producirá una subida, aunque sea ligera.

Es este hecho el que ha provocado que se esté dando un récord histórico del volumen de compraventas y que los bancos no den abasto al estar desbordados de hipotecas. De hecho, han llegado al punto de que la "guerra hipotecaria" ha terminado por existir una demanda tan alta que las entidades ya no necesitan competir las unas con las otras, asegura Cespedosa.

¿Cómo influye el FOMO en el sector inmobiliario?

El término FOMO se asocia habitualmente con las redes sociales y la ansiedad que puede tener aquella persona que necesita estar constantemente al tanto de las últimas novedades. Sin embargo, con el tiempo este concepto ha ido ganando relevancia en otros ámbitos.

Uno de ellos es el sector inmobiliario, donde puede influir de forma significativa en las decisiones de personas interesadas en la adquisición de una vivienda, y en muchos de los casos lo hace de una forma negativa.

Todo ello tiene que ver con el temor a quedarse fuera del mercado, un fenómeno que está afectando cada vez más a aquellos que quieren hacerse con una vivienda en propiedad, pero que se están encontrando con serias dificultades dado el panorama actual en España.

A pesar de los precios claramente inflados en el mercado inmobiliario, la firma de hipotecas no se detiene, ya que nadie quiere perder la oportunidad de ser propietario y poder dejar de pagar un alto precio del alquiler. Sin embargo, la compra de esa casa puede salir cara.

El síndrome FOMO hace que haya personas que sientan ansiedad por no querer perder la oportunidad de vivir experiencias que otras personas sí experimentan. Sin embargo, como decimos, puede llegar a tener consecuencias muy negativas para quienes sucumben ante él.

Con los alquileres disparados, muchos se lanzan a comprar, pero la urgencia los lleva a aceptar precios inflados e hipotecas con bonificaciones carísimas o unos tipos considerados prohibitivos. En estos casos, la decisión acaba provocando estrés financiero.

Comprar una vivienda debe ser una decisión meditada, dejando de lado la percepción actual de que, si no se compra hoy, mañana va a ser aún más caro. Pese al aumento de los precios, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la compraventa de viviendas creció un 20,1% anual entre enero y mayo de 2025.

Los expertos recomiendan no caer en el FOMO, ya que, a menudo, las prisas no son buenas consejeras, y muchos pueden cometer el error de comprar una vivienda por un precio demasiado alto o que no se ajustan bien a lo que necesitan.

Consejos antes de comprar una vivienda

Antes de lanzarse a la compra de una vivienda, es importante tener en cuenta una serie de recomendaciones básicas para evitar arrepentirte en el futuro. Lo primero de todo es calcular la casa que te puedes permitir.

Para ello, hay que asegurarse de que la cuota de todas las deudas que tengas (hipoteca incluida), no supere el 30% de los ingresos. Tampoco hay que comprar a cualquier precio, pues hay muchos barrios en los que las viviendas están sobrevaloradas.

Si para cerrar una operación se necesita que el banco financie el 90% o incluso el 100% del precio, es recomendable pararse a pensar y replantearse la compra, ya que un endeudamiento tan elevado hace que cualquier contratiempo pueda suponer un gran problema financiero.

Además de hacer cálculos para saber a qué vivienda puedes acceder, es importante que se visite siempre la vivienda antes de la compra y no dejarse llevar por las reservas a ciegas, como muchas personas están realizando ante la escasez de oferta y la presión compradora hoy en día.

Debes conocer el estado completo del inmueble para conocer si habrá que hacer más o menos reformas y detectar cualquier problema que pueda haber en la vivienda. Si todo está bien o negocias el precio llegando a un acuerdo, será el momento de elegir la hipoteca con calma.

Negociar la financiación requiere tiempo, por lo que lo ideal es pactar con el vendedor un periodo de entre 2 y 3 meses entre la reserva y la firma ante notario, de manera que se tenga tiempo suficiente para comparar ofertas hipotecarias y negociar tipos, comisiones y productos vinculados.