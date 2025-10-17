De una exposición de mujeres artistas en Barcelona al Día de los Muertos en Madrid: los planes semanales de Magas

Los últimos meses del año pasan como el viento. Cuando menos te das cuenta ya estás preparando la comida para la Nochevieja. Sin embargo, hay que frenar y aprovechar las oportunidades que se nos presentan.

En este caso, hablamos de propuestas de ocio, aquellas que elegimos para liberarnos y poder hacer las cosas que realmente nos gustan. Pero no te preocupes, si no tienes tiempo de buscar qué hacer, Magas se encarga de ello.

Esta es nuestra selección de planes para esta semana:

Tributo a Granero en el Teatro Real

Del 16 al 19 de octubre, el prestigioso Ballet Nacional de España rendirá un emotivo homenaje en el Teatro Real de Madrid al gran maestro José Granero, el coreógrafo argentino que transformó la danza española. La entrada se puede conseguir en la web desde tan solo 13 €. En esta cita podrás apreciar y admirar una muestra excepcional.

Homenaje a José Granero.

A lo largo de la obra se recogen cuatro emblemáticas coreografías del artista y dos nuevas creaciones que recogen su legado. El director de la compañía de danza ha seleccionado cuatro honorables obras de Granero para protagonizar: Leyenda, Cuentos del Guadalquivir, Bolero y la emblemática Medea.

La velada sorprende con dos estrenos absolutos de la mano de Miguel Ángel Corbacho con Segunda piel y Eduardo Martínez, Arriero, reinventando la herencia del maestro en el siglo XXI.

Una presentación donde podrás sentir uno de los artes más bonitos como es el de la danza. De la mano del gran director, revivirás las inolvidables obras de la leyenda José Granero.

¿Dónde?

Teatro Real. Pl. de Isabel II, s/n, Centro, 28013, Madrid.

Homenaje a las creadoras

Este 21 de octubre aterriza en la Juno House de Barcelona la exposición Beyond Art II. Una muestra que tiene como objetivo visibilizar referentes femeninos en el mundo del arte y el diseño. Será una exhibición individual de la inigualable artista visual Blanca Nieta, también conocida como Blannim.

Retrato de Blanca Nieto.

Un paseo por el club con bar, restaurante y la posibilidad de admirar estas creaciones. En definitiva, se trata de una propuesta plena que puedes adornar a medida.

Juno House te espera para la gran inauguración desde las 19:30 a las 21:00 horas, con una presentación y charla exclusiva de la artista en la que explicará muchas de sus obras. La muestra estará abierta al público hasta el 31 de diciembre.

El objetivo de Beyond Art II es combatir la baja representación de las creadoras, brindando un espacio para que puedan fomentar y dar a conocer sus obras. El proyecto actúa como un puente entre dos disciplinas, la igualdad de género y el arte, impulsando el talento femenino en el ámbito cultural.

La exhibición forma parte del itinerario oficial de la Barcelona Design Week, el evento tan esperado cada año para los amantes del diseño. Tres meses de presentación para que puedas apreciar o conocer a la gran artista.

Interiores de Juno House.

¿Dónde?

Juno House Club. Carrer d'Aribau, 226, Sarrià-Sant Gervasi, 08006 Barcelona.

Canarias con estrella Michelin

Para aquellos que viven en las Islas Canarias o tienen pensado un viaje a ellas, Kamezi Restaurant les espera. El restaurante dirigido por el chef Rubén Cuesta cuenta con un menú en formato secuencia de aperitivos, inspirados en recetas insulares, con una vista privilegiada al mar Atlántico.

Algunos de sus platos estrella son el salmón de Uga con pan de algas a la brasa y mantequilla de ajo y limón, el cabrito embarrado con mole canario, el queso frito y la batata o un delicado postre de limón, maracuyá y açaí con sorbete, merengue crujiente y espuma de fruta de la pasión.

Menú Kamezi.

La inmersión es un mix de tradición, innovación y producto local, donde el chef se esmera en realizar una interpretación contemporánea, uniendo lo mejor de sus raíces personales con la cocina canaria.

La filosofía de Kamezi, se centra en la honestidad gastronómica, con el respeto al paisaje y el homenaje a productores y artesanos locales. Una comida que te recordará a Lanzarote. Prohibido no probar el vino, el referente culinario de la isla cuenta con una bodega repleta de vinos.

Es el primer y único restaurante de la zona en tener el honor de haber recibido una estrella Michelin con una experiencia gastronómica que cumple las expectativas. La presentación y el sabor de los platos no te decepcionarán, mucho menos el ambiente del lugar.

¡Cuidado! No te olvides de realizar la reserva antes de ir.

El restaurante Kamezi por dentro.

¿Dónde?

Yaiza · Lanzarote, C. Monaco, 2, 35580 Playa Blanca, Las Palmas.

Viaje histórico con BBVA

BBVA presenta una exposición en el Archivo Histórico de Euskadi en Bilbao. Del 31 de octubre al 6 de abril de 2026, podrás visitar la muestra que recorre desde los primeros años del siglo XX hasta 1957 utilizando fotografías, objetos y obras de arte de la compañía.

Se visualiza la expansión nacional e internacional de los bancos que dieron origen a la entidad financiera y su financiación de proyectos clave. Con el archivo histórico bancario privado más grande de España, podrás ver de primera mano todos esos documentos que guardan historia.

Se trata de una exposición en conjunto entre el BBVA y el Gobierno del País Vasco para dar a conocer la historia económica de la zona. Un pasaje por la historia que refleja los hitos socioeconómicos que marcaron el desarrollo regional y nacional.

¿Dónde?

Archivo Histórico de Euskadi. C/ María Díaz de Haro, 3. Bilbao.

El Día de Muertos en Madrid

Este 31 de octubre, Las Rozas Village se preparan para recibirnos por todo lo alto. Para celebrar el Día de Muertos, el centro comercial será decorado con calaveras, flores y colores mexicanos. Una experiencia que combina cultura, gastronomía y compras exclusivas.

Un sitio con una ubicación privilegiada cerca de la sierra de Madrid en el que podrás pasar el día con la decoración que tienen preparada para disfrutar al máximo. Un altar tradicional en la Glass House con ofrendas y simbolismo cultural.

No solo eso, también habrá opciones gastronómicas temáticas como guacamole con salchichón y margaritas, para acompañar la estadía.

Una mujer posando junto a uno de los esqueletos típicos del Día de los Muertos.

Más de 100 tiendas y restaurantes abiertos con descuentos de hasta el 60% y boutiques de lujo como Adolfo Domínguez, Sunglass Hut y Hoff. Para poder aprovechar el día y hacer compras tranquilamente contará con un servicio hands-free shopping para recorrer sin cargar bolsas.

Un día especial en Las Rozas Village, viviendo la celebración en primera persona.

¿Dónde?

C. Juan Ramón Jiménez, 3, 28232 Las Rozas de Madrid, Madrid.

México en clave gastro

Los restaurantes como Hijo del Maíz celebrarán igualmente, hasta el 9 de noviembre, la festividad mexicana que honra la vida de los difuntos y su regreso simbólico al mundo de los vivos.

Para rendir homenaje a sus raíces, ofrece como postre el Pan de Muerto, un pan dulce artesanal decorado con huesos y lágrimas de azúcar, símbolo de la unión entre vivos y muertos.

Los mariachis en Hijo del Maíz.

No solo será algo gastronómico, sino que los clientes también recibirán folletos informativos sobre el significado del pan y de los altares tradicionales, acercando la cultura a España.

Las actividades especiales llegarán el viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre. Ese fin de semana comenzará la fiesta con una noche de karaoke y un chupito de tequila gratis para aquellos que vayan disfrazados.

El sábado les aguarda un plan más familiar: mariachis en vivo durante las cenas y sobremesas y pintacaritas para convertirte en catrina o catrín. Simplemente una noche mexicana en España.

Catrina.

No te puedes perder vivir estas festividades en estos restaurantes, te esperan para que lo pases a lo grande. Una oportunidad única para descubrir la cultura mexicana a través de su gastronomía, su música y sus tradiciones.

¿Dónde?

Hijo del Maíz Antojería. Calle Mauricio Ravel, 4, 28020, Madrid; Hijo del Maíz Parrilla. Avenida de Brasil, 28, 28046, Madrid.

Día Mundial de la Pasta

El 25 de octubre se celebra mundialmente el Día de la Pasta, y tienes una cita en Madrid. El restaurante Trattoria Popolare, de los reconocidos hermanos Vittorio y Riccardo Figurato, ofrecerá pasta hecha a mano, fatta a mano, inspirada en las auténticas trattorias napolitanas.

Desde su apertura en 2019, el restaurante se ha consolidado como un referente de la auténtica cocina del país en Madrid. Aunque los hermanos Figurato son conocidos por sus pizzas, en este local su especialidad es la pasta artesanal.

Aquí te dejamos algunos de sus platos más destacados, para echarte una mano a la hora de elegir:

Spaghettoni alla Carbonara

Fusilli “al ferretto” del Cilento

Ziti al forno con melanzane

Gnocchi di ricotta di bufala al ragù napoletano

Pappardelle alla Genovese

Spaghettoni alla Nerano con provolone del Monaco DOP

Un sitio donde la gastronomía trae un pedazo de Italia a Madrid, recreando el ambiente familiar de los hogares del sur del país. Un día donde las fatta a mano serán las verdaderas protagonistas, transmitiendo la emoción, la memoria y la tradición que los platos representan.

¿Dónde?

Calle de Larra, 13, Centro, 28004 Madrid.