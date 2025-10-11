Una española de 26 años en Australia: "Trabajo en una mina y gano en un mes lo que en Barcelona no ganaría en un año"

Cada vez más jóvenes se encuentran con una situación complicada en el mercado laboral, y todo ello a pesar de que tienen una formación suficiente como para tener mayores aspiraciones. Sin embargo, los sueldos bajos y las malas condiciones laborales son un problema.

Ante este panorama, muchos optan por buscar nuevas oportunidades en el extranjero, siendo esta la única vía que encuentran para poder ahorrar y disfrutar de una mejor situación económica y personal.

Uno de esos españoles que han tenido que hacer las maletas con rumbo a otro país para ganarse la vida es Laura Ricis, una navarra de 26 años que es graduada en pedagogía y que tiene un máster en Artes Visuales y Educación y un posgrado en Cooperación Internacional.

En su caso tomó la decisión de mudarse a Australia hace un año, donde comenzó a trabajar en un sector que no tiene nada que ver con su formación ni trayectoria académica, pero que le permite ahorrar dinero, algo que en España le parecía misión imposible.

"Trabajo en una mina y gano en un mes lo que en Barcelona no podía ahorrar en un año", explica la joven que ha visto en este país un lugar perfecto para poder ahorrar para tener una vivienda, disfrutar de cierta estabilidad e incluso darse el capricho de viajar en su tiempo libre.

Su experiencia en Australia

Laura Ricis llegó a Australia para trabajar en las minas, una opción laboral de la que ya había escuchado hablar con anterioridad. Confiesa que se trata de un trabajo duro, pero aun así resulta rentable, sobre todo en comparación con España.

Además, en el país conoció a gente que hizo que su experiencia mejorase aún más, y por todo ello, tanto ella como su pareja decidieron optar por vivir esta experiencia diferente en el extranjero y maximizar el ahorro.

La española explicó en una entrevista que allí es frecuente que los mochileros vivan en una van, sobre todo quienes trabajan en las minas. No obstante, asegura que en los parques de caravanas se encuentran desde personas jóvenes hasta jubilados que viajan por Australia.

Al comparar su vida actual con la que llevaba en España, tiene claro que ha ganado mucha libertad, dado que ahora puede decidir dónde quiere estar, cuándo y cómo, y aprovecha sus semanas libres para viajar a Maldivas, Sri Lanka o Tailandia, lo que nunca se hubiera podido permitir en España.

Sin embargo, también reconoce que pierde estabilidad y previsibilidad, puesto que en Australia la vida es muy cambiante, y en su caso no tiene casa fija y se están mudando constantemente por el trabajo. Además, reconoce echar de menos a sus seres queridos.

Sobre su vida en Australia le han sorprendido los precios de muchos productos básicos como la pasta, los aguacates, el pollo o el arroz, que son más baratos que en España, al igual que lo son los productos de electrónica.

A pesar de que recalca que el alquiler tiene un coste más elevado, al ser los sueldos superiores, el porcentaje de sueldo que se destina a la vivienda es inferior al de España.

Diferencias laborales entre España y Australia

La española ha explicado que en Australia la gente no vive para trabajar, sino que se ve como un medio para ganarse la vida. Una clara diferencia la observa en el terreno hostelero, donde asegura que se respetan los descansos y se paga el trabajo extra, alejado de la presión que se sufre en España.

También incide en que, cuando una persona demuestra su esfuerzo y compromiso, puede ascender rápidamente y te pagan por la responsabilidad, lo que no siempre pasa en España. Confirma que allí se cuida mucho más al empleado.

De esta manera, ve que Australia es un buen destino para todos aquellos que quieran tener un empleo con futuro y buenas oportunidades para crecer y generar ahorros. En su caso, una de las fórmulas que utiliza para mejorar su economía tiene que ver con su lugar de residencia.

Laura Ricis y su pareja han optado por vivir en una van, lo que les permite ahorrarse entre 800 y 1.200 USD al mes, lo que asegura que, a lo largo de un año, son casi 5.600 euros de ahorro solo en no pagar el alquiler.

Es por ello por lo que trata de esforzarse lo máximo, y su pensamiento es el de pasar un año más en las minas y tratar de aprovecharlo todo lo posible para lograr un mayor ahorro.

¿Por qué los jóvenes españoles se van al extranjero?

Los jóvenes españoles deciden irse al extranjero principalmente por la falta de oportunidades laborales y perspectivas de futuro en España, que se traducen en salarios bajos, precariedad laboral y un desajuste entre la formación y las demandas actuales del mercado laboral.

Muchas de las personas que deciden poner rumbo a otro país para continuar con su vida lo hacen también por el propio desarrollo personal, el interés por afrontar nuevas experiencias y el poder trabajar con condiciones laborales más atractivas que en España.

De esta manera, ese conjunto de escasez de oportunidades laborales, sumado a condiciones laborales que en muchos casos no son las mejores y el propio coste de vida, empuja a muchos a hacer las maletas.

Mucho tiene que ver también la complicada situación que vive el mercado inmobiliario, con alquileres y viviendas en venta con precios cada vez más altos que dificultan enormemente el acceso a una vivienda, especialmente entre los más jóvenes.