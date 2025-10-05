Sofía Subiran, española en Australia: "Trabajo limpiando casas y supero los 600 € a la semana con solo 29 horas"

Cada vez más jóvenes españoles deciden dejar su país en busca de mejores oportunidades laborales fuera de nuestras fronteras. En muchos casos, lo hacen atraídos por unas condiciones que superan con creces las que encuentran en España.

Precisamente, entre los destinos más deseados destaca Australia, un país que gana cada vez más popularidad, no solo por su calidad de vida y oferta de ocio, sino también por sus salarios atractivos y las posibilidades de empleo que ofrece.

Sofía Subirán es una de esas jóvenes que ha optado por hacer las maletas y probar suerte en la costa este de Australia. Vive en el Gold Coast y trabaja limpiando casas por las mañanas y tardes, combinando a veces ese empleo con turnos como dependienta en una tienda de Zara. Un día a día que ha contado en detalle a través de uno de sus vídeos en la red social de TikTok (@sofiasubiran).

Lo que más llama la atención de la experiencia de Sofía Subirán es la cifra que consigue ingresar en solo una semana: 667 euros. Un salario que en España muchos trabajadores tardan casi el doble de tiempo en conseguir y con jornadas bastante más extensas.

Su rutina arranca los lunes con la limpieza de una vivienda, donde trabaja de 9:30 a 12:30 y cobra 108,34 euros. Ese mismo día completa la jornada con tres horas en una tienda de Zara, por las que recibe 50,38 euros. Una de las diferencias que más destaca respecto al trabajo como limpiadora es el sistema de pago: en Australia se cobra por casa y no por horas como ocurre habitualmente en España.

El martes limpia cuatro casas y alcanza los 118,21 euros. El miércoles empieza con dos limpiezas, por las que gana 68,95 euros y repite por la tarde en Zara, sumando otros 50,38 euros más. El jueves realiza la limpieza de dos casas, con un ingreso de 68,96 euros. Como ese día tiene más tiempo libre, aprovecha para ir a la playa. Por la tarde, vuelve a Zara, donde trabaja cinco horas y gana 91,47 euros.

La semana laboral se cierra el viernes con la limpieza de tres casas por un total de 108,36 euros. Al final del vídeo, Subirán hace balance: 29,5 horas trabajadas y 667 euros ganados en una semana.

Además de compartir sus ingresos, la joven también ha detallado sus gastos mensuales en Australia a través de otros vídeos. En el alquiler de una habitación privada con baño compartido se gasta 160 euros a la semana, sin contar gastos adicionales. A ello se suman unos 56 euros de alimentación, 5,6 euros de internet y unos 30 euros más de gasolina.

En cuanto al ocio, apenas invierte 16,89 euros semanales gracias a que un amigo trabaja en varias discotecas y otros 56 euros los dedica a comer fuera. En total, Sofía Subirán calcula que esa semana gastó 1.270 euros, a pesar de que no se trata de una cifra fija.

Una realidad con la que cada vez más jóvenes sueñan, especialmente quienes en España lidian con salarios bajos, empleos inestables y escasas perspectivas de futuro.