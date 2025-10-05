No más restos de maquillaje en la ropa: 'La Ordenatriz' te cuenta cómo quitarlos con un truco fácil y eficaz

Hay una verdadera legión de expertas beauty que lo saben todo de los productos y disfrutan probando técnicas y tendencias en su rostro. Especialmente tras el auge de los creadores de contenido especializados en make-up en las redes sociales, esta pasión no deja de aumentar.

Por eso, no es de extrañar que la pregunta que se le formula esta semana a 'La Ordenatriz' a través de Magas esté relacionada con este tema. Varias personas han acudido al consultorio para saber cómo pueden quitar las manchas de maquillaje de la ropa, cansadas de no conseguir eliminar completamente los restos.

Lo primero que hay que explicar es por qué son tan resistentes y no acaban de irse con un lavado tradicional. Se debe a la formulación de cosméticos como la máscara de pestañas o la base que aplicamos en el rostro.

Estos son los dos productos que usa 'La Ordenatriz'. Sara Fernández

Normalmente, contienen ingredientes como aceites, ceras y pigmentos de mucha intensidad, lo que hace que se adhieran a las fibras textiles y resulte difícil eliminarlos. Además, la mayoría de estos artículos tienen propiedades waterproof, es decir, son resistentes al agua. Eso es genial para estar perfectas durante horas, pero no tanto para las manchas.

Es bastante habitual que los cuellos de camisas, jerséis, vestidos, etc., terminen con restos de maquillaje. A esto hay que añadirle accidentes cosméticos, como que se derrame el fluido sobre la ropa o que la máscara acabe en alguna de las prendas.

Desmaquillante bifásico para la máscara de pestañas. Sara Fernández

Además, por mucho que te laves la cara, algunas veces las toallas se manchan con residuos que no has logrado quitar del todo de tu rostro. ¿Y entonces qué hacemos? Begoña Pérez tiene un truco sencillo, rápido y, sobre todo, muy eficaz para borrarlos totalmente.

Si te ha caído máscara en una prenda, lo que necesitas es un desmaquillante bifásico waterproof, de esos con dos texturas que hay que agitar muy bien antes de usar. Lo echamos directamente sobre el trozo de tela en cuestión y frotamos con las manos o con una bayeta hasta que vaya eliminándose.

Cuando ya queden pocos restos, terminamos bajo el agua y metemos a la lavadora para culminar el proceso.

El alcohol es para la base de maquillaje. Sara Fernández

Para los problemas con la base se precisa otro producto: el alcohol isopropílico, que puedes encontrar en droguerías y ferreterías. La operación es sencilla: echamos un chorro en la mancha y la frotamos con ayuda de un trapo de microfibra que está limpio.

Verás como la suciedad se quita de manera rápida, pero para que quede impoluta lo mejor es meter la prenda en el tambor de tu máquina enseguida, antes de que se seque y lavarla de manera habitual. Cuando termine el ciclo comprobarás que tu ropa vuelve a estar impecable.

Destacar que es importante actuar cuanto antes, para que los productos no se fijen en exceso a los tejidos, porque la mancha se volverá más resistente.