Ángel Piña, consejero de Pedro Domecq y director global de marketing y comercial de Fundador-Emperador brinda junto a Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas, ENCLAVE ODS, Cocinillas y Mascotario. Rodrigo Mínguez

En esta ocasión ha sido Jerez, de la mano de Fundador, la que se ha rendido ante el talento femenino. Ese que ya está y el que se encuentra pavimentando su camino con mucho esfuerzo a través de una mirada de esperanzadora hacia el futuro.

Un reguero de mujeres influyentes se ha congregado en la jornada del viernes 3 de octubre en la ciudad gaditana para celebrar su buen hacer.

En especial, ha habido dos nombres que han relucido de forma fulgurante en este firmamento de empoderamiento: el de Merdeces Wullich, la fundadora del ranking 'Las Top 100', y la influencer Marina Rivera, más conocida como Marina Rivers, que compagina su labor en redes con sus estudios de abogacía y economía. Además, es colaboradora en el programa TardeAR.

Magas por Fundador: el broche de oro a una gala en el sur con sabor andaluz y mujeres líderes Rodrigo Mínguez

Ambas se han llevado un reconocimiento que ha salido de las manos del tech sculptor Lolo Garner.

Tras el acto de reconocimiento, solo quedaba disfrutar de manera distendida de la ocasión. En la receta del evento, no había cabida ni a la duda ni al fallo. El lugar, incomparable, las bodegas de Fundador; la compañía, inmejorable; y el clima, perfecto. Una de esas tardes de otoño que bañan el sur con una leve brisa que recuerda que el verano ya pasó.

Sin duda, la situación solo podía mejorar de una forma: con un brindis del combinado de Magas por Fundador, la bebida que ha marcado la diferencia este verano. Un combinado que Ángel Piña, Chief Commercial and Marketing Officer del Grupo Emperador Spain y consejero de Pedro Domecq, definió, tras su lanzamiento, de la siguiente forma:

"Es la nueva apuesta de nuestra marca más emblemática, con más de 150 años de historia. Un cóctel fresco y actual, pensado para conectar con mujeres jóvenes que buscan nuevas formas de disfrutar el brandy".

Imagen del evento. Rodrigo Mínguez

Todo un éxito

Tras esta apuesta, se esconde un trabajo minucioso dentro y fuera de las bodegas jerezanas, además de todo aquello que aporta la tradición y la experiencia.

El ingrediente fundamental del cóctel es Fundador Doble Madera, un Brandy Solera Reserva con un doble añejamiento en barricas de Jerez, las famosas Sherry Casks. Estas previamente han contenido vino Amontillado y Oloroso.

Se trata de una mezcla en la que también entran en juego notas cítricas de lima, un punto amargo de pomelo y escarcha de sal azul, el color que define a este vertical de EL ESPAÑOL en un guiño a la revista. Aquí, ni la suerte queda al azar.

Algunos de los invitados a la cita disfrutando de la propuesta de Magas por Fundador. Rodrigo Mínguez

Hace poco más de dos semanas, Alberto Pizarro, Trade Ambassador de la firma y uno de los bartenders más prestigiosos del país, se encargó de dirigir uno de los talleres de la Comunidad de Magas.

En la cita, el experto enseñó a los participantes las claves para preparar diversos combinados, incluido, por supuesto, la estrella de la noche, el cóctel que lleva por nombre el de esta publicación. La receta para el éxito es la siguiente:

Elaboración Llenar un vaso alto con hielo. Verter 5 cl de Fundador Sherry Cask Doble Madera. Añadir 1,5 cl de lima. Volcar una soda de pomelo bien fría. Remover suavemente con una cuchara de bar. Decorar el borde del vaso con sal azul y media rodaja de pomelo rosa.

El resultado de esta mezcla supone la conquista de los más exigentes paladares gracias a su toque ligero, fresco y vibrante. Una propuesta que seduce de la forma más inesperada.

Los rincones Fundador

Por supuesto, el cóctel protagonista de esta pieza se puede probar en la propia bodega en Jerez. Y es que en este mismo espacio se encuentra el restaurante homónimo. En este lugar, la tradición y la modernidad se fusionan y de ello se obtienen los mejores frutos.

Las conversaciones son mucho más interesantes cuando se hace un buen brindis. Esteban Palazuelos

En su carta, los productos de proximidad destacan en maridajes con Fundador y los vinos generosos de Harveys.

Igualmente, también es posible degustarlo en su Centro de Enoturismo, así como en las bodas que se celebran en este enclave, donde siempre se sirve en las barras.

Magas por Fundador es uno de los cócteles del momento que aúna el buen hacer que conlleva la tradición de las bodegas con una apuesta de futuro innovadora y vanguardista para que cualquier brindis sepa mejor.