Ana Domingo, camionera, sobre su dura realidad: "En España nos están arruinando, se creen que vivimos del aire"

Los camioneros en España, no solo tienen que lidiar con numerosas horas en carretera y a menudo con escasos descansos, sino que también tienen que enfrentarse, cada día más, a condiciones laborales duras y exigentes que rara vez se visibilizan.

Una realidad a la que en España además se suma un panorama económico que no se lo pone fácil a este sector: el encarecimiento del combustible, las elevadas cuotas para los autónomos cada vez con menos beneficios, el mantenimiento de los vehículos...

Ana Domingo, camionera y autónoma, ha decidido alzar la voz para denunciar esta situación: "¿Cómo arruinar a un camionero en España? Tranquilo, no hace falta, ya nos arruinan nuestros políticos". Con una sola frase resume así la frustración que sienten muchos trabajadores del transporte por carretera.

"Soy autónoma y tengo un pequeño negocio porque solo tengo un camión, voy a módulos y los módulos nos bajaron la facturación a 125.000 euros anuales y ahora nos la quieren bajar. Pero ¿qué voy a vivir del aire? Nos suben el nivel de vida, nos suben la comida, han subido el gasoil, todo eso son beneficios que yo pierdo y saco de mi bolsillo", explica Domingo.

Para ella, el problema no es solo de gestión individual, sino un problema que penaliza a los pequeños transportistas y autónomos. "Deberíamos luchar para que nos suban la facturación porque si el nivel de vida sube, que nos suban los módulos también porque eso es una forma de arruinar al camionero y al pequeño empresario".

Los gastos fijos son, según Domingo, inasumibles para muchos: "De autónomos te vas a gastar solo 300 euros al mes, unos 3.600 euros al año de autónomos. De gasoil te vas a gastar los 75.000 euros, en ruedas un camión tiene 12 ruedas y a 500 euros por rueda te vas a gastar 6.000 euros en ruedas solo con los pinchazos", asegura

"Las reparaciones en el taller, solo por ir son 1.000 euros menos, mantenimiento te diré 1.000 euros pero van a ser bastante más y gestoría por ahí anda y eso te viene trimestral así que ya te lo has gastado todo. Y no hemos dicho que tenga una hipoteca o que coma, nada.... Solo en gastos fijos. Donde vamos a parar".

Su testimonio también denuncia la falta de protección del sistema hacia quienes trabajan: "Faltan camioneros dicen, yo creo que no, sobramos porque no aportamos", dice con ironía. "Pero para el que está en su casa para ese sí que hay. Pero para mí no, que estoy aportando y trabajando, para mi es mejor hundirme".

Y concluye con una reflexión clara y pesimista sobre la actual situación en España: "Y eso sí, vete a trabajar y que no te ocupen la casa porque si te la okupan o te roban el camión... Y no le digas nada porque todavía te denuncian. Qué vergüenza de país, no sé dónde vamos a parar pero no vamos a parar muy bien".