Carolina, albañila, sobre la falta de mujeres en la construcción: "Cobramos 100 € al día y una peluquera solo 1.000 al mes"

La construcción en España es uno de los sectores económicos más vitales y un motor clave para la generación de puestos de trabajo. Sin embargo, de los cerca de 1,5 millones de personas que trabajan en la construcción, aproximadamente solo 160.000 son mujeres.

Una cifra que sigue siendo muy inferior al número de hombres que trabajan en este sector y que disminuye más aún si hablamos de la presencia femenina a pie de obra: solo unas 10.000 mujeres, según datos de Antena 3.

Una de esas mujeres es Carolina, una informática que ha decidido sumarse al mundo de la construcción y que no duda en destacar las ventajas a menudo desconocidas de este sector. De hecho, a través de uno de los vídeos publicados en la cuenta de TikTok de @ellaconstruye no ha dudado en destacar este oficio de albañila como una muy buena alternativa para cualquier mujer.

"Muchas mujeres se dedican a mirar hacia otras profesiones más tradicionalmente femeninas como enfermería, peluquería, estética...", comienza explicando. Sin embargo, asegura con contundencia que, con esa visión, perdemos de vista opciones mucho mejor pagadas.

"Perdemos de vista que en el mundo de la construcción pagan muy bien, que no tenemos limitaciones para hacerlo y lo que una peluquera gana 1.000 euros, alicatando ganas 100 euros al día", asegura.

"Llevo 16 años en la misma empresa y 23 años dedicada al mundo de la informática, pero a nivel de ocio personal he hecho mucho tema de reformas. Me he inscrito en un curso para formarme en toda la parte técnica y poder desarrollar esta actividad de forma profesional", detalla esta trabajadora.

Carolina recalca la importancia de que las mujeres empiecen a ver este tipo de trabajos como una posibilidad más en su futuro: "Creo que es fundamental que veamos desde el mundo femenino la construcción como una posibilidad de trabajo, que hasta ahora ha estado como más dedicada al género masculino".

También advierte de que no hay cabida ya para creencias limitantes en este tipo de profesiones: "Ya no nos dedicamos a picar piedra, hay herramientas que pueden hacer las partes del trabajo más duras, no tenemos limitaciones biológicas para no poder hacerlo. Yo animaría a todo el mundo y a todas las mujeres en especial a que miren la construcción como una posibilidad laboral".

Esta albañila también recalca la importancia de tecnificarse para todos los géneros en este sector: "Animo a todo el mundo a que se tecnifique, incluso a la gente que ya alicata porque en este curso he visto cosas que no se hacen bien en la obra. Creo que todo el mundo debe tecnificarse y en especial las mujeres deben intentar incluirse en el mundo laboral de la construcción", concluye.

Dónde se concentra la presencia femenina

Hay que recordar que, entre los trabajos de la construcción que cuentan actualmente con mayor presencia femenina, encontramos con un 51% las actividades de construcción especializada como: tareas técnicas, gestión, supervisión de obras, calidad, logística, seguridad...

Cifras que descienden al 44,7 % de mujeres en labores vinculadas a la administración de proyectos, coordinación, arquitectura o urbanismo. Mientras, un 4,4% de las trabajadoras en la construcción están en áreas de ingeniería civil con funciones de oficina, seguimiento o gestión.

Solo cerca del 6,2% de las mujeres en construcción trabajan en la obra propiamente dicha y como albañilas, lo que representa menos del 1% total. Datos reveladores que hacen evidente ese enorme reto pendiente de incorporar más mujeres a pie de obra y de romper también con los estereotipos que aún persisten en este sector.