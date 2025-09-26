De una cita con la ópera en Sevilla a una ruta mágica por la arquitectura de Madrid: los planes semanales de Magas

Imagen de archivo de una chica tomándose un 'selfie' en el centro de la capital. iStock

Septiembre es ese mes en el que la rutina regresa con fuerza, las agendas se llenan de obligaciones y, afortunadamente, las ciudades no bajan el ritmo, con planes culturales que parecen multiplicarse para recordarnos que el otoño no es sinónimo de aburrimiento.

Esta semana, desde Lanzarote hasta Valencia, pasando por Madrid, Barcelona y Sevilla, la oferta es tan variada que cuesta elegir: música junto al mar, talleres para los más pequeños, citas con la ópera, fiestas populares y hasta visitas a los edificios más secretos de la capital.

La pregunta no es qué hacer, sino cómo encajar tantas propuestas en tan pocos días. Para ayudar a las lectoras a ordenar sus ideas, Magas prepara —como cada semana— una selección de sus favoritas del próximo viernes 26 de septiembre al jueves 2 de octubre.

Un descanso

La vuelta a la rutina no es fácil para nadie y la piel no es una excepción. Tras meses de sol y calor, el cuerpo necesita un respiro. En el Six Harmonies Spa de la capital castiza lo saben bien y han preparado una carta de tratamientos detox que suenan casi a poesía: Aquapure, The Method by Augustinus Bader, Toleskin de Biologique Recherche...

Inspirados en la filosofía de cuidado integral de Biologique Recherche y Augustinus Bader, estos protocolos trabajan en la desintoxicación celular, la regeneración epidérmica y la restauración de la barrera natural de la superficie cutánea, con el objetivo de devolverle su salud y luminosidad.

Tratamiento 'Thermal Sculpt'. Cedida Six Harmonies Spa

Los precios van de 135 a 175 euros, con sesiones de entre 50 y 80 minutos, y la promesa de devolverle a este tejido su equilibrio natural. No es solo estética: la marca propone una experiencia de bienestar holística y personalizada. Porque, al final, septiembre también es ese mes en el que uno intenta empezar de cero.

¿Dónde? Six Harmonies Spa. Calle de Salustiano Olózaga, 11, Madrid.

Mar y música

Si hay un plan que simboliza la energía de esta época es Arrecife en Vivo, el festival que convierte la capital de Lanzarote en un gran escenario al aire libre, con un cartel que incluye a artistas como Fermín Muguruza, Zahara, León Benavente y Fun Lovin’ Criminals.

Los viernes 26 de septiembre, 3 y 10 de octubre, el ritmo sigue tomando la ciudad en un recorrido de dos kilómetros frente al océano con rutas de conciertos con pasacalles. Además, la cita incluye talleres, documentales, rutas en kayak y actividades solidarias en los que convergen cultura y comunidad.

El 27 llegará el turno de Arrecife en Vivo On Fire, la única jornada de pago dedicada a los derechos humanos en colaboración con UNRWA, Adislan, El Cribo, Mararía, Cáritas y el área de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote.

¿Dónde? Distintos puntos de la Marina de Arrecife, Lanzarote.

Ópera al sur

Si la isla canaria camina al ritmo del rock y el indie, la cultura en la capital hispalense resuena al ritmo de música teatral. Hasta el 12 de octubre, el Festival de Ópera de Sevilla transforma escenarios como la Real Maestranza, el Alcázar o el Palacio de Dueñas en templos líricos.

La programación mezcla grandes clásicos como Don Giovanni con producciones contemporáneas y recitales gratuitos que llevan el espectáculo a balcones y plazas. Los precios oscilan entre los 10,50 y los 65 euros, según la obra y el espacio, pero lo que no lo tiene es escuchar un aria en un patio histórico al caer la tarde.

Primer balcón del ciclo 'Acércate a la Ópera', que tuvo lugar en la Plaza de Toros de la Real Maestranza el pasado 24 de septiembre. Raúl Caro EFE

Sevilla demuestra así que este género no es un arte lejano, sino una experiencia viva que se mezcla con la ciudad y sus ritmos cotidianos.

¿Dónde? Distintos enclaves culturales de la urbe.

Castellers y pirotecnia

Hasta el próximo 28 de septiembre, Barcelona celebra la Mercè, su fiesta mayor, y lo hace con todo: correfocs, castellers, gigantes y conciertos. La actriz Emma Vilarasau será la pregonera, y el Piromusical, con banda sonora de Estopa, volverá a las fuentes de Montjuïc.

Este año, el espectáculo incluirá drones, fuegos artificiales y un cierre de fiesta que promete ser inolvidable. Antes, habrá actuaciones de Rigoberta Bandini, The Tyets, María Arnal y Sidonie, entre muchos otros, además de puertas abiertas en museos y actividades para toda la familia.

Desfile de gigantes en las fiestas de la Mercè. iStock

En Barcelona, la cultura popular se mezcla con la modernidad en una celebración que llena las calles de vida y color.

¿Dónde? Distintos puntos de Barcelona.

Manos en la masa

El sábado 27 Beata Pasta Princesa abre las puertas de su obrador a los más pequeños con talleres de pasta fresca pensados para minichefs a partir de seis años.

La propuesta es tan sencilla como irresistible: una hora para aprender a amasar, cortar y dar forma a sus platos de la mano de expertos italianos, con media hora de merienda para recuperar energías y compartir risas.

Imagen de archivo de un niño preparando tortellinis. iStock

Por 29 euros y en grupos reducidos, los niños no solo cocinan; también se llevan a casa sus propias creaciones. La idea es que la comida deje de ser solo eso en la mesa para convertirse en una experiencia que une tradición, juego y creatividad.

¿Dónde? Beata Pasta Princesa. Calle de la Princesa, 11, Madrid.

Valencia como galería

El recopilatorio continúa en la ciudad del Turia, donde hasta el 21 de octubre se celebra el Festival Internacional de Fotografía y Debate, con más de 35 exposiciones, conferencias y proyecciones bajo el lema Expandir los límites.

Esta semana destacan la exposición Tiempos Lentos de Fotolateras, conferencias con artistas internacionales y la proyección del documental Zefiro Torna, de Jonas Mekas.

Espacios como el Palau de Cervelló, el Almudín o la plaza de la Reina se transforman en escaparates del arte visual contemporáneo, haciendo de la metrópoli un punto de encuentro para fotógrafos y amantes de la cultura.

¿Dónde? Distintos puntos de Valencia.

Visión arquitectónica

De vuelta a la capital, del 25 al 28 de septiembre llega Open House Madrid, el festival que permite visitar más de un centenar de edificios normalmente cerrados al público: la Gran Logia de España, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Casa Palazuelo y la Casa de la Villa, entre otros.

La Casa Palazuelo está incluida en la ruta. Open House Madrid 2025

La cita reúne a diseñadores, arquitectos y voluntarios para acercar el mundo de la construcción al público, a través de visitas guiadas y conferencias. El acceso a todas las actividades es gratuito, aunque algunas requieren reserva previa.

Además, hay rutas temáticas por barrios históricos, rascacielos, diseño industrial e incluso escenarios de cine. Es la oportunidad perfecta para mirar la ciudad con otros ojos y descubrir historias escondidas tras fachadas que vemos a diario sin saber qué ocurre tras ellas.

¿Dónde? Distintos puntos de Madrid.

De la ópera a la arquitectura secreta, de los conciertos frente al mar a la pasta, la última semana de septiembre se convierte en un viaje por toda España con planes que sirven como retrato del final del verano, de la vuelta a la ciudad y del deseo de seguir disfrutando, aprendiendo y celebrando juntos.

Si algo queda claro es que la cultura no entiende de estaciones: simplemente cambia de escenario.