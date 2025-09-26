El bonito nombre de la hija de Andrés Iniesta y Anna Ortiz: es de origen griego, inusual en España y significa "celestial"

Andrés Iniesta destaca por ser uno de esos nombres que es leyenda del fútbol en España y también internacionalmente. Un futbolista que pasó a la historia por aquel impresionante gol del mundial con el que la Selección Española logró la victoria. Sin embargo, más allá de su impresionante carrera en el fútbol, hay otro terreno en el que Andrés Iniesta es aún más feliz y este lo comparte con su mujer Anna Ortiz y sus cinco hijos.

Andrés Iniesta y Anna Ortiz llevan juntos desde hace ya 17 años, desde una bonita noche de San Juan del año 2007 en la que ellos mismos confiesan que experimentaron un flechazo absoluto. Todo sucedió un día de final de temporada en el que el futbolista había salido a tomar algo con unos amigos y en el que, animado por ellos, alargó la noche un poco más de lo habitual. Ahí fue cuando el futbolista conoció a la que ahora es la mujer de su vida.

Anna Ortiz trabajaba en la barra aquel día y, a pesar de no ser una fiel seguidora del fútbol, eso no evitó que ambos se enamorasen "a primera vista", como ya han confesado en más de una ocasión. Aun así, los inicios de su relación no fueron sencillos, ya que Anna tenía pareja en aquel momento e Iniesta ya ha confesado en otras entrevistas que le costó conquistarla.

Finalmente, ambos se casaron el 8 de julio de 2012 en el castillo de Tamarit (Tarragona), aunque su historia en común comenzó en 2007. Anna Ortiz pasaba así a convertirse en la esposa de uno de los jugadores más conocidos a nivel mundial. Sin embargo, siempre ha preferido la discreción.

La pareja tiene ya cinco hijos y no descartan tener un sexto: Valeria (14), Paolo Andrea (10), Siena (8), Romeo (6) y la más pequeña de los cinco que es Olympia (2). Este último nacimiento llegó en 2023 y trajo consigo un nombre que no ha pasado desapercibido.

Andrés Iniesta, Anna Ortiz y sus hijos.

Olympia, más allá de su sonoridad, se trata de un nombre con un profundo significado repleto de historia y muy conectado con la tradición griega, así como también con fuertes valores de grandeza y fortaleza.

El origen de Olympia se encuentra en la Antigua Grecia y está directamente relacionado con el monte Olimpo, considerado la morada de los dioses según la mitología clásica. También es un nombre que evoca los Juegos Olímpicos, símbolo de unión, de excelencia y de espíritu deportivo. Esto lo convierte en un nombre con una fuerte carga simbólica y muy especial.

En cuanto a su significado, Olympia puede traducirse como "la que proviene del Olimpo" o "la celestial". Un nombre para niña poco común en España. De hecho, en España solo lo tienen 267 mujeres con una edad media de 15 años, lo que lo hace aún más singular y único.

En cuanto a la numerología asociada a Olympia, este se asocia al número 7, que representa la búsqueda de la verdad, la espiritualidad y la introspección. Un número identificado con aquellas personas sensibles, con gran intuición y gran capacidad de análisis.