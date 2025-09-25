Montse Cespedosa, economista: "Para que aprueben tu hipoteca en 2025 necesitas ahorrar este dinero"

En España el número de hipotecas para la compra de vivienda no deja de crecer a pesar de la actual crisis de vivienda. Y es que, en lo que va de 2025 ya se han concedido más de 243.000 hipotecas, lo que representa un 25% más respecto al mismo periodo de 2024, según datos de Fotocasa. Este aumento coincide con un mayor endurecimiento de los criterios de concesión por parte de los bancos, especialmente en el tramo final de año.

Montse Cespedosa, economista especializada en financiación inmobiliaria, lanza una advertencia clara a todos aquellos que estén pensando ya en pedir su hipoteca este 2025: "Si vas a tramitar una hipoteca este último trimestre de 2025 ojo a esto. Los bancos van a ser mucho más exigentes para aprobar hipotecas ya que han cubierto el máximo de sus objetivos y tienen miedo a los datos económicos que ven de empresa".

Es decir, el contexto económico está generando un endurecimiento de las condiciones en muchos bancos, algo que puede pillar desprevenidos a muchos interesados en adquirir una vivienda en lo que queda de año.

Según Cespedosa, no basta con cumplir los requisitos habituales: "Quien quiera pedir una hipoteca este último trimestre necesita tener la cuenta libre de pagos aplazados, de tarjetas y no tener un exceso de préstamos personales con cuotas altas". Esta limpieza financiera previa se ha vuelto una condición básica para que las entidades consideren viable la operación.

Además, insiste en un punto clave: el saldo medio en cuenta. "Procura tener cuatro dígitos de saldo medio en cuenta". Este detalle, que muchas veces puede pasar ignorado, es más determinante de lo que imaginamos según palabras de la experta. Y es que, es el ahorro medio mínimo clave para que el banco interprete que existe una buena capacidad de ahorro y estabilidad financiera.

SI VAS A TRAMITAR UNA HIPOTECA ESTE ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2025 ‼️ 👉 los bancos van a ser mucho más exigentes con la concesión de riesgo. Debes tener especial atención con las tarjetas de pago aplazado con los préstamos personales de pagos de cuota mensual, alta y tener pocos saldo en cuenta mi recomendaciones que tengas como mínimo saldos medios de cuatro dígitos. 👉 cuidado que últimamente las tasaciones no salen, por lo que que no dependa tu operación hipotecaria del valor de tasación, desde que entró en vigor la medida del 12 de agosto, de incorporar el certificado de eficiencia energética, el valor de tasación en función de la calidad de la misma puede reducirse de manera significativa 👉además en la concesión de hipotecas por encima del 80 % del valor de tasación

Sin embargo, más allá de esas cuatro cifras en el ahorro que tengamos en cuenta que comenta Cespedosa y con el que el banco podría llegarse a plantear una hipoteca por ejemplo del 100% (o incluso con gastos), son muchos los expertos que también insisten en la importancia de ahorrar al menos un 20% del valor de la vivienda más los gastos asociados.

Estos vendrían a ser entre un 10% y un 12% para los gastos asociados de notaría, registro o impuestos. Esto quiere decir que para una vivienda de unos 200.000 euros, se necesitarían unos 60.000 euros ahorrados para que la operación sea viable.

Otro factor que también puede truncar la aprobación de una hipoteca es la valoración de la vivienda. "No te la juegues a la tasación porque últimamente las tasaciones no salen, por lo que no dependa tu operación hipotecaria del valor de tasación", advierte.

"Desde agosto y con la entrada en vigor de la medida del 12 de agosto de incorporar el certificado de eficiencia energética, el valor de tasación en función de la calidad de la misma puede reducirse de manera significativa", asegura.

Cómo mejorar el perfil financiero

Cuando se trata de mejorar el perfil financiero antes de comenzar un proceso hipotecario, es importante tener en cuenta una serie de aspectos. Siguiendo estos pequeños consejos, el banco podrá considerar que el solicitante de la hipoteca es alguien confiable y con capacidad de pago.

Entre esos aspectos a tener en cuenta destaca la disminución de deudas. Y es que, estas no han de sobrepasar el 30-35% del ingreso neto mensual, que incluye la cuota hipotecaria futura. También es necesario que el solicitante cumpla con los pagos en las fechas debidas. Sobre este aspecto, el pago puntual de las facturas es lo que evidenciará la responsabilidad financiera y un buen historia crediticio.

También es fundamental no solicitar créditos poco antes de pedir la hipoteca ya que si se acumulan las solicitudes o las consultas puede surgir desconfianza y el banco podría interpretarlo como una señal de riesgo.

En cuanto a los ingresos y sueldo, los bancos prefieren la estabilidad en los ingresos y perfiles con ingresos estables, contratos indefinidos o prolongados en el tiempo. Además, el ahorro también es otra pieza fundamental. Idealmente al menos el 20% del valor de la vivienda y los gastos asociados, aumenta la solidez del perfil financiero.

También será necesario preparar toda la documentación que sea necesaria como: nóminas, declaración de la renta, vida laboral, recibos de otros préstamos... Esta información también será clave para demostrar el control de las finanzas.

Seguir estos pasos te ayudará a tener mayores posibilidades de obtener una hipoteca con buenas condiciones y reducir el riesgo de rechazo por parte de la sucursal bancaria.