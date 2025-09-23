Marta Marcilla, multimillonaria: "España es un país donde te enseñan a ahorrar, pero eso es de pobres"

Según un estudio del Observatorio Caser, casi el 70 % de los españoles ahorra cada mes. Aunque la cifra es alta, apenas el 15% está conforme con la cantidad que logra destinar al ahorro y hasta un 27 % no puede hacerlo debido a falta de ingresos o gastos imprevistos.

Aunque parezca bastante obvio que los primeros, es decir, aquellos que ahorran, están en ventaja en cuanto a capital total, la realidad para quienes invierten es completamente diferente. Según la multimillonaria Marta Marcilla, el dinero en el banco "pierde valor".

Tal y como ha explicado en varias ocasiones y, sobre todo, enfatiza en sus redes sociales, la costumbre de ahorrar está arraigada en una mentalidad de escasez que fomenta la pobreza. "Lo más loco que puedes hacer es no hacer nada con el dinero que tienes en el banco", apunta.

La "cultura del ahorro" en España

De acuerdo con la información recogida por el banco de España, la gran mayoría de los españoles que ahorran lo hacen a través de una cuenta corriente, concretamente, el 63%. La cifra restante, según explican, lo hace al margen del sistema financiero, guardando el dinero en metálico.

Para la empresaria, experta en hábitos financieros y multimillonaria Marta Marcilla, ambos hábitos son un error. "Ahorrar te mantiene pobre. En España, las personas guardan dinero sin saber que, con el paso de los años, va a perder su valor debido a la inflación y los cambios de monedas".

"Si tienes 500.000 euros ahorrados en el banco y pasan 10 años, ya no tienes 500.000 euros. Si en ese periodo de tiempo no has movido tu dinero, posiblemente su valor haya descendido hasta los 220.000 euros", explica Marcilla.

El ahorro, para la empresaria, solo está justificado para conseguir un objetivo, por ejemplo, abrir un negocio; sin embargo, ahorrar "por si pasa algo malo", es una señal de escasez. "Alguien que genera lo suficiente no necesita ahorrar, porque tiene dinero para hacer frente a cualquier cosa que le pase en la vida".

De acuerdo con su reflexión, la clave no es ahorrar, sino ganar más dinero. Si tienes los ingresos suficientes, no te va a importar que se rompa la lavadora y, mucho menos, vas a tener que "tirar de los ahorros para comprar una nueva".

Al referirse a la mentalidad que debe tener la gente, especialmente las nuevas generaciones en España, la empresaria comenta que no se les debe decir "ahorra y no gastes", sino que deben entender que tienen que arriesgarse hoy más que nunca.

Marta Marcilla, empresaria, habla sobre los hábitos "que te mantienen pobre"

Marcilla hace referencia a la mentalidad de Estados Unidos, "la gente va con todo, venga deuda, invierno, me la juego"; sin embargo, en España, "la gente confía en que el gobierno le cubrirá las espaldas, con temas como la jubilación o el paro".

Más allá del ahorro, otro de los aspectos "de pobres" para la empresaria es "dejarse llevar por las deudas malas". Según explica, pedir créditos al banco hace que siempre tengas deudas.

Además, para Marcilla es muy importante entender de temas fiscales y no aceptar que la mayoría de tu dinero se vaya en impuestos. "Es una trampa", explica.

Según relata, la clave para alcanzar el éxito es "rechazar la mentalidad de escasez y el ahorro estático" y en su lugar, adoptar el "jineteo constante" , es decir, el movimiento continuo del capital y el riesgo.