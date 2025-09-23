María Borbolla, maquilladora: "A partir de los 50, rellenar y definir las cejas es la clave para rejuvenecer el rostro"

Cada vez son más las mujeres que, por diferentes causas, comienzan a perder el vello de sus cejas. Este fenómeno, conocido como madarosis, puede ser causada por factores como la alopecia areata, problemas tiroideos, el estrés, la ansiedad, o incluso la depilación excesiva.

Aunque existen muchos remedios naturales para hacer crecer el vello en esta zona del rostro, la realidad es que el maquillaje es la opción más sencilla, rápida y efectiva. Incluso, cuando la pérdida es muy evidente.

De acuerdo con las expertas, como María Borbolla, rellenar las cejas es un paso crucial en el maquillaje total del rostro, sobre todo, por su capacidad rejuvenecedora. Este efecto les devuelve densidad y grosor, levantando la mirada y aportando un aspecto más juvenil y despierto.

Así puedes maquillar las cejas a partir de los 50

Un principio básico que se mantiene invariable para cualquier tipo de ceja y estructura facial es que deben estar definidas.

Tal y como explican desde Be Beauty, "a muchas personas la forma natural de sus cejas les hace parecer tristes, enfadadas, ojos separados, ojos juntos… Pero, al realizar un buen diseño, puedes cambiar tu expresión y adecuarlo de la manera correcta".

La manera en que se logre esa definición puede variar enormemente; sin embargo, es importante que el diseño de las cejas siempre debe estar bien estructurado y cuidado, pues unas cejas mal diseñadas pueden alterar negativamente la armonía del rostro.

Para ello, no es necesario recurrir a técnicas profesionales, sino que desde casa podemos conseguirlo. Lo primero que necesitamos son los productos: un lápiz de cejas y un fijador.

Según los expertos, si lo que buscamos es un acabado natural, lo mejor es utilizar lápices con una mina muy fina para dibujar pequeños pelos donde haga falta más volumen o estructurar la ceja sin que se vea artificial.

Con este producto, podremos rellenar los espacios con menos pelo fácilmente, así como seguir la forma de nuestra ceja a la perfección.

Tutorial de cejas.

Para elegir el color de lápiz de cejas, generalmente se recomienda optar por un tono o dos más claros que el color de tu cabello si es oscuro, o uno o dos tonos más oscuros si tu cabello es rubio.

Las cejas que son considerablemente más oscuras que el tono del cabello crean un contraste poco favorecedor y antinatural.

Uno de los trucos para maquillar las cejas que ofrecen muchos maquilladores es peinar primero el vello hacia abajo y seguir la línea natural del crecimiento de los pelos. Después, peinamos hacia arriba y rellenamos los espacios vacíos.

Para maquillarlas, es importante realizar una fuerza mínima, que el color del producto no se vea muy marcado. Lo que buscamos es un efecto natural.

Por otro lado, fijar las cejas es otro paso que puede marcar una gran diferencia, ya que ayuda a mantener los vellos en su lugar, definiendo la forma y mejorando la apariencia general del rostro.

Existen muchos cosméticos para ello; sin embargo, el maquillador David Francés recomienda "simplificar" con productos como la laca para el cabello. Se aplica en un cupillón de cejas y, simplemente, las peinamos.

Los errores a evitar

Lo que realmente importa es encontrar un estilo que resalte los rasgos naturales sin forzarlos. La gran mayoría de las veces, los maquilladores aconsejan las cejas gruesas y bien peinadas porque tienden a suavizar las facciones del rostro.

Una ceja más llena puede equilibrar rasgos faciales marcados, como pómulos prominentes o líneas de expresión, al desviar la atención hacia los ojos y aportar un marco que armoniza el conjunto del rostro.

Por otro lado, las cejas muy marcadas y geométricas pueden endurecer los rasgos y, en algunos casos, sumar años a la apariencia general.

Sin embargo, las cejas naturales, ligeramente despeinadas y con movimiento, pueden aportar dinamismo y suavidad a las facciones.